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yudjin
Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная
ну как всегда у слепо-глухо-немого акимата сила освоения сильнее очевидного и разумного. - В связи с утратой внешнего вида В связи с утратой целевого назначения акимата, предлагаю его распустить,...
14.05.18 10:08
Евразиец
Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля
Жаль что конкурс стали политизировать, а на счет быть вместе с Россией я не согласен, в России щас идет реваншизм (после унижения и потери территории 90-х), плохо что Путин это поддерживает и...
14.05.18 10:04
Адекватный
Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная
А есть что-то, что костанайцы воспринимают "крайне позитивно"?
14.05.18 10:00
Lex
Мауленова 35 нет холодной воды с 9 мая
В этом доме хатку теперь точно покупать не стоит ))
14.05.18 09:56
директор моря
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14.05.18 09:48
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Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 мая 2018, 09:47 |  Культура

Накануне 9 мая два наиболее известных в Костанае памятника, расположенных в парке Победы, поменяли свой облик. Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, известный в народе, как памятник Неизвестному солдату, стал черным. Как и памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Жители Костаная крайне негативно восприняли такую смену внешнего вида, о чем активно писали в комментариях на сайте ng.kz и в социальных сетях. "Наша Газета" провела опрос на своих страницах в социальных сетях. Около 80% опрошенных высказались в пользу прежнего облика памятников.

Причину перекраски пояснили в акимате Костаная.

- В связи с утратой внешнего вида памятников Неизвестному солдату и Ленину из-за окисления и потеков было принято решение выполнить окраску специальной краской - нитроэмалью, - пояснил в ответе на запрос «НГ» заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Бауржан АХМЕТОВ. - Стоимость покраски и в том числе - выполнения работ - составила 5 100 тенге за 1 кв. м.

В какую сумму обошлась полная покраска двух памятников, в акимате Костаная не пояснили. Но напомнили, что памятник Неизвестному солдату был установлен в парке Победы в 1975 году.

- Данный памятник изготовлен из бронзы, авторами являются Л. П. Белоусов и М.А. Белоусова, - уточнил Ахметов.

Однако на официальном сайте историко-краеведческого музея Костанайской области указано, что скульптура Неизвестному солдату «выполнена из цемента высокого качества, мраморной крошки, дюралюминия, установлена на трехступенчатый постамент, облицованный гранитными плитами».

- Согласно паспорту памятника, бронзовым он никогда не был, - также пояснили «НГ» в музее в телефонном разговоре. - Хотя, возможно, с 1975 года что-то изменилось.

Фото из архива "НГ"
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Комментарии к новости

Адекватный
Re: Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину...




Отправлено: 14.05.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А есть что-то, что костанайцы воспринимают "крайне позитивно"?

§ yudjin
Re: Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.05.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну как всегда у слепо-глухо-немого акимата сила освоения сильнее очевидного и разумного.
Цитата:
- В связи с утратой внешнего вида

В связи с утратой целевого назначения акимата, предлагаю его распустить, ибо архитектурные решения должны приниматься уполномоченными на то ведомствами и грамотными специалистами, а не некомпетентными в этом вопросе временщиками.
Не было там окислений и подтёков, как и в отличном состоянии брусчатка на площади, как и состояние изуродованного проспекта Абая, и многострадальная башня...
Профайл

Гость
Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная




Отправлено: 14.05.18 - 10:16
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