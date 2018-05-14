Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная

Накануне 9 мая два наиболее известных в Костанае памятника, расположенных в парке Победы, поменяли свой облик. Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, известный в народе, как памятник Неизвестному солдату, стал черным. Как и памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Жители Костаная крайне негативно восприняли такую смену внешнего вида, о чем активно писали в комментариях на сайте ng.kz и в социальных сетях. "Наша Газета" провела опрос на своих страницах в социальных сетях. Около 80% опрошенных высказались в пользу прежнего облика памятников.

Причину перекраски пояснили в акимате Костаная.

- В связи с утратой внешнего вида памятников Неизвестному солдату и Ленину из-за окисления и потеков было принято решение выполнить окраску специальной краской - нитроэмалью, - пояснил в ответе на запрос «НГ» заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Бауржан АХМЕТОВ. - Стоимость покраски и в том числе - выполнения работ - составила 5 100 тенге за 1 кв. м.

В какую сумму обошлась полная покраска двух памятников, в акимате Костаная не пояснили. Но напомнили, что памятник Неизвестному солдату был установлен в парке Победы в 1975 году.

- Данный памятник изготовлен из бронзы, авторами являются Л. П. Белоусов и М.А. Белоусова, - уточнил Ахметов.

Однако на официальном сайте историко-краеведческого музея Костанайской области указано, что скульптура Неизвестному солдату «выполнена из цемента высокого качества, мраморной крошки, дюралюминия, установлена на трехступенчатый постамент, облицованный гранитными плитами».

- Согласно паспорту памятника, бронзовым он никогда не был, - также пояснили «НГ» в музее в телефонном разговоре. - Хотя, возможно, с 1975 года что-то изменилось.

Фото из архива "НГ"