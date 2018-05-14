Ситуацию с отменой занятий после пожара прокомментировали в Затобольской школе-гимназии
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Возгорание строительного мусора в подвале под столовой Затобольской школы-гимназии произошло 9 мая, после полудня. Сегодня, 14 мая, "НГ" получила комментарий от руководства учебного заведения.
- Я находилась на больничном со 2 мая, но сразу приехала в школу в связи с ЧП, - рассказала директор Затобольской школы-гимназии Карлыгаш АЛДАМБЕРГЕНОВА. - В последующие дни, находясь на больничном, тоже посещала школу, контролировала процесс ремонтных работ после случившегося. 10-го, 11-го и 13 мая КПП, мини-центр, а так же начальные классы - с 1-го по 4-й - не учились, так как неприятный запах после возгорания в основном захватил крыло нашей школы, где они занимаются. Занятия проходили у детей с 5-го по 11 классы, уроки были сокращены до 30 минут. В это время у детей было не более 5 уроков в день. А 12 мая не училась вся школа. По поводу верхней одежды - сейчас во всех школах отсутствует отопление, и наша - не исключение. Поэтому мы разрешили детям взять куртки с собой. Проветривались школьные классы лишь на переменах, а во время уроков форточки были закрыты. Форточки могли быть открыты лишь в коридорах школы, потому как местами оставался неприятный запах.
Директор школы-гимназии также сообщила, что причина возгорания ещё не установлена.
Напомним, 10 мая в редакцию "НГ" поступило обращение от родителей учеников Затобольской школы-гимназии, в котором они выражали возмущение по поводу того, что их дети после пожара находились на занятиях в верхней одежде.
Фото из архива "НГ"
Последние новости
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 217
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Бежите в переди поровоза культуру не повысили а урны ставите которые возгараются.Культуру само сабой повышать надо.Мажно также проводить мастер классы по использованию воспламеняющих урн .Это надо...
...же типа объяснили, что во всем виноваты мы...пациенты Ну,что вы,конечно же,врачи виноваты. Они,окаянные,они... Ночи не спят и всё сидят и думу думают, как бы побольше навредить...
Заходил в 1 школу в Затоболовке там тоже дети одетые ходят. Отопление отключено, на улице прохладно вот и ходят одетые.
Асхат: Асхат, вы, видимо, скрыто представляете интересы так называемого потерпевшего. Суд ещё не разобрался, а у вас уже приговор готов. Читали дело? Или непосредственно участвуете в нем? Как...
Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная
dvb: Надо бы всех этих мужиков на кобылах, которые по городу на постаментах появились в последние года, этой же черной краской покрасить. я видел на них неблагородные потёки! :-)