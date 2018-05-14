Ситуацию с отменой занятий после пожара прокомментировали в Затобольской школе-гимназии

Возгорание строительного мусора в подвале под столовой Затобольской школы-гимназии произошло 9 мая, после полудня. Сегодня, 14 мая, "НГ" получила комментарий от руководства учебного заведения.

- Я находилась на больничном со 2 мая, но сразу приехала в школу в связи с ЧП, - рассказала директор Затобольской школы-гимназии Карлыгаш АЛДАМБЕРГЕНОВА. - В последующие дни, находясь на больничном, тоже посещала школу, контролировала процесс ремонтных работ после случившегося. 10-го, 11-го и 13 мая КПП, мини-центр, а так же начальные классы - с 1-го по 4-й - не учились, так как неприятный запах после возгорания в основном захватил крыло нашей школы, где они занимаются. Занятия проходили у детей с 5-го по 11 классы, уроки были сокращены до 30 минут. В это время у детей было не более 5 уроков в день. А 12 мая не училась вся школа. По поводу верхней одежды - сейчас во всех школах отсутствует отопление, и наша - не исключение. Поэтому мы разрешили детям взять куртки с собой. Проветривались школьные классы лишь на переменах, а во время уроков форточки были закрыты. Форточки могли быть открыты лишь в коридорах школы, потому как местами оставался неприятный запах.

Директор школы-гимназии также сообщила, что причина возгорания ещё не установлена.

Напомним, 10 мая в редакцию "НГ" поступило обращение от родителей учеников Затобольской школы-гимназии, в котором они выражали возмущение по поводу того, что их дети после пожара находились на занятиях в верхней одежде.

Фото из архива "НГ"