Быстрее не бывает

Форум
шанхай, уральская
Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались легко воспламеняющимися
Бежите в переди поровоза культуру не повысили а урны ставите которые возгараются.Культуру само сабой повышать надо.Мажно также проводить мастер классы по использованию воспламеняющих урн .Это надо...
14.05.18 21:45
Гость
Основной причиной младенческой смертности в Костанайской области назвали состояние здоровья беременных
...же типа объяснили, что во всем виноваты мы...пациенты Ну,что вы,конечно же,врачи виноваты. Они,окаянные,они... Ночи не спят и всё сидят и думу думают, как бы побольше навредить...
14.05.18 21:27
Алекс
Ситуацию с отменой занятий после пожара прокомментировали в Затобольской школе-гимназии
Заходил в 1 школу в Затоболовке там тоже дети одетые ходят. Отопление отключено, на улице прохладно вот и ходят одетые.
14.05.18 21:23
Законопослушный гражданин
Дело о драке возле клуба West: адвокат подсудимого заявила об отводе прокуратуре Костаная "в полном составе"
Асхат: Асхат, вы, видимо, скрыто представляете интересы так называемого потерпевшего. Суд ещё не разобрался, а у вас уже приговор готов. Читали дело? Или непосредственно участвуете в нем? Как...
14.05.18 20:50
Медный
Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная
dvb: Надо бы всех этих мужиков на кобылах, которые по городу на постаментах появились в последние года, этой же черной краской покрасить. я видел на них неблагородные потёки! :-)
14.05.18 20:41
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Ситуацию с отменой занятий после пожара прокомментировали в Затобольской школе-гимназии

Дмитрий ПЕТРЕНКО

14 мая 2018, 19:49 |  Происшествия

Возгорание строительного мусора в подвале под столовой Затобольской школы-гимназии произошло  9 мая, после полудня. Сегодня, 14 мая, "НГ" получила комментарий от руководства учебного заведения.

- Я находилась на больничном со 2 мая, но сразу приехала в школу в связи с ЧП, - рассказала директор Затобольской школы-гимназии Карлыгаш АЛДАМБЕРГЕНОВА. - В последующие дни, находясь на больничном, тоже посещала школу, контролировала процесс ремонтных работ после случившегося. 10-го, 11-го и 13 мая КПП, мини-центр, а так же начальные классы - с 1-го по 4-й - не учились, так как неприятный запах после возгорания в основном захватил крыло нашей школы, где они занимаются. Занятия проходили у детей с 5-го по 11 классы, уроки были сокращены до 30 минут. В это время у детей было не более 5 уроков в день. А 12 мая не училась вся школа. По поводу верхней одежды - сейчас во всех школах отсутствует отопление, и наша - не исключение. Поэтому мы разрешили детям взять куртки с собой. Проветривались школьные классы лишь на переменах, а во время уроков форточки были закрыты. Форточки могли быть открыты лишь в коридорах школы, потому как местами оставался неприятный запах.

Директор школы-гимназии также сообщила, что причина возгорания ещё не установлена.

Напомним, 10 мая в редакцию "НГ" поступило обращение от родителей учеников Затобольской школы-гимназии, в котором они выражали возмущение по поводу того, что их дети после пожара находились на занятиях в верхней одежде.

Фото из архива "НГ"
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.05.18 21:33 Назарбаев Путину: СМИ не должны раздувать из мухи слона
14.05.18 20:53 Оцепление возле магазина "Березка" прокомментировала пресс-служба ДВД
14.05.18 16:55 Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой
14.05.18 16:15 Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях заместителей акима Костаная прокомментировали в пресс-службе акимата
14.05.18 15:08 Основной причиной младенческой смертности в Костанайской области назвали состояние здоровья беременных
14.05.18 13:47 Проспект Аль-Фараби перекроют на несколько дней в Костанае
14.05.18 13:23 Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались легко воспламеняющимися
14.05.18 12:15 Дело о драке возле клуба West: адвокат подсудимого заявила об отводе прокуратуре Костаная "в полном составе"
14.05.18 11:51 Костанайские военкоматы самовольно сделали среду неприемным днём
14.05.18 11:08 С 15 мая в Костанайской области начинается массовый сев зерновых

Комментарии к новости

§ Добринцофф
Re: Ситуацию с отменой занятий после пожара прокомментировали в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6015
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.05.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СССР в школе зимой то-же сидели в одежде,тока не было тогда интернета и некому было жаловаться. Цитата:
10 мая в редакцию "НГ" поступило обращение от родителей учеников Затобольской школы-гимназии, в котором они выражали возмущение по поводу того, что их дети после пожара находились на занятиях в верхней одежде
Профайл

§ Серый волк
Re: Ситуацию с отменой занятий после пожара прокомментировали в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9588
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.05.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В подвалах возгорания происходят в условиях дефицита окислителя. Что очень сильно способствует выработке в продуктах горения в десятки раз более опасных канцерогенов. Стоили ли знания, получаемые в этой задымленной и не до конца проветренной школе, вреда здоровью?
Или настолько сильно хотелось скрыть пожар и выставить его безделушкой, что типа даже занятия не отменяли?
Профайл

Алекс
Re: Ситуацию с отменой занятий после пожара прокомментировали в...




Отправлено: 14.05.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заходил в 1 школу в Затоболовке там тоже дети одетые ходят. Отопление отключено, на улице прохладно вот и ходят одетые.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 216
Пользователей: 1
Всего: 217

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх