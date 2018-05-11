После пожара в Затобольской школе-гимназии № 3 занятия не отменили
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Возгорание в подвальном помещении школы-гимназии № 3 произошло 9 мая. Подвал находится прямо под школьной столовой. Как сообщила "НГ" пресс-служба ДЧС Костанайской области, сигнал поступил в 12:18, а в 12:44 началась локализация пожара.
В тушении огня были задействованы 13 сотрудников пожарного расчёта и 3 единицы техники. В 12:57 очаг возгорания был потушен.
Предварительная версия причины пожара - короткое замыкание, в результате загорелся строительный мусор, который почему-то складывали в подвале школы.
Уроки в школе в последующие дни не были отменены, их только сократили. В школе были открыты настежь окна, детей попросили находиться на уроках в верхней одежде. Родители учеников были возмущены таким отношением к детям и обратились в редакцию «НГ».
Корреспонденты "НГ" приехали на место сегодня, 11 мая, около 10 часов утра. В школе до сих пор стоит отчётливый запах гари, дети даже в столовой находятся в куртках. Они подтвердили, что все уроки просидели в верхней одежде.
- Холодно на уроках? – спросили мы.
- Да, очень! - в один голос отвечали ученики.
Электроэнергия в школе отсутствовала, звонки подавала вахтёр вручную колокольчиком.
Рабочие чинили электропроводку и выносили из подвала обгоревшие завалы мусора.
Директора школы-гимназии на месте не оказалось. В приемной нам сообщили, что директор взяла больничный. Школьный методист отказалась давать комментарии по поводу произошедшего.
Также неизвестно, в каком состоянии находится система пожаротушения школы.
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