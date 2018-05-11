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После пожара в Затобольской школе-гимназии № 3 занятия не отменили

Дмитрий ПЕТРЕНКО

11 мая 2018, 15:18 |  Происшествия

Возгорание в подвальном помещении школы-гимназии № 3 произошло 9 мая. Подвал находится прямо под школьной столовой. Как сообщила "НГ" пресс-служба ДЧС Костанайской области, сигнал поступил в 12:18, а в 12:44 началась локализация пожара.

В тушении огня были задействованы 13 сотрудников пожарного расчёта и 3 единицы техники. В 12:57 очаг возгорания был потушен.

Предварительная версия причины пожара - короткое замыкание, в результате загорелся строительный мусор, который почему-то складывали в подвале школы. 

Уроки в школе в последующие дни не были отменены, их только сократили. В школе были открыты настежь окна, детей попросили находиться на уроках в верхней одежде. Родители учеников были возмущены таким отношением к детям и обратились в редакцию «НГ».

Корреспонденты "НГ" приехали на место сегодня, 11 мая, около 10 часов утра. В школе до сих пор стоит отчётливый запах гари, дети даже в столовой находятся в куртках. Они подтвердили, что все уроки просидели в верхней одежде.

- Холодно на уроках? – спросили мы.

- Да, очень! - в один голос отвечали ученики.

Электроэнергия в школе отсутствовала, звонки подавала вахтёр вручную колокольчиком.

Рабочие чинили электропроводку и выносили из подвала обгоревшие завалы мусора.

Директора школы-гимназии на месте не оказалось. В приемной нам сообщили, что директор взяла больничный. Школьный методист отказалась давать комментарии по поводу произошедшего.

Также неизвестно, в каком состоянии находится система пожаротушения школы.
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Комментарии к новости

Да там
Re: После пожара в Затобольской школе-гимназии № 3 занятия не...




Отправлено: 11.05.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там везде бардак поверить я то знаю вы вкотельную гляньте там вообще ужас

Асель
Re: После пожара в Затобольской школе-гимназии № 3 занятия не...




Отправлено: 11.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за бред Вы пишете,директор уже находилась на больничном,а не взяла больничный,прежде чем писать надо было спросить хорошо

Гость
После пожара в Затобольской школе-гимназии № 3 занятия не отменили




Отправлено: 11.05.18 - 18:00
Комментарий проходит проверку.

Гость
После пожара в Затобольской школе-гимназии № 3 занятия не отменили




Отправлено: 11.05.18 - 18:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
После пожара в Затобольской школе-гимназии № 3 занятия не отменили




Отправлено: 11.05.18 - 18:03
Комментарий проходит проверку.

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