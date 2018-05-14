Проспект Аль-Фараби перекроют на несколько дней в Костанае

С сегодняшнего дня пешеходная зона проспекта Аль-Фараби стала доступна для проезда легкового транспорта. Но для водителей, воспользовавшихся утром представившейся возможностью, стало неожиданностью перекрытие той же улицы от Баймагамбетова до Чехова.

Как пояснили в пресс-службе акима Костаная, проспект будет перекрыт лишь на 2-3 дня в связи со средним ремонтом.

Также в пресс-службе назвали еще две улицы, которые будут перекрыты в связи с предстоящим подведением инженерных коммуникаций к многоэтажному жилому дому.

- Движение будет перекрыто по ул. 1 Мая в границах от улицы Амангельды до улицы Тауелсиздик с 08.30 часов 16 мая по 18 мая 2018 года включительно, - сообщили в пресс-службе. - Также перекроют ул. Козыбаева в границах улиц Амангельды и Пушкина с 08.30 часов 19 мая по 21 мая.