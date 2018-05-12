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асхат
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ну уволили и что, ушел и бог с ним, за то теперь сотрудника полиции привлекут по полной
12.05.18 15:35
Тата
Аль-фараби больше не пешеходная?
Вот это да! Там всегда множество детей, гуляющих, а тут движение! P.s. Башня в новом облике вообще смотрится душераздирающе!)
12.05.18 15:33
Ольга
Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта
"Разруха начинается в головах" - бессмертные слова проф.Преображенского. Как же можно так хозяйничать в городе, что жить в нем стало неудобно и неприятно. Тяжело смотреть на обрубки...
12.05.18 15:26
мда
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12.05.18 15:25
Директор пляжа
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Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта

12 мая 2018, 13:00 |  ЖКХ

С 14 мая пешеходная часть пр. Аль-Фараби в границах улиц Баймагамбетова-Алтынсарина станет проезжей. Об этом "НГ" сообщили в акимате Костаная.

Фото Алексея БАСАРНОВА

- В связи с объемными ремонтными работами по реконструкции ул. Тауелсиздик, которую закрыли для движения автотранспорта, принято решение об открытии движения по пешеходной части пр. Аль-Фараби, - уточнили в пресс-службе акимата. - Пешеходную часть откроют для движения легкового автотранспорта. Для автобусов она будет закрыта. Машины будут ездить по брусчатке. Ее все равно скоро будут менять.

Фото Алексея БАСАРНОВА

Пешеходную зону планируют открыть примерно на месяц, а потом снова закроют для движения машин.

В акимате также пояснили, что улица Пушкина, по которой пустили автотранспорт на время ремонта улицы Тауэлсиздик, не справляется с нагрузкой.

Напомним, в связи с ремонтом и расширением улицы Тауелсиздик были вырублены десятки взрослых деревьев.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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Комментарии к новости

adler
Re: Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют...




Отправлено: 12.05.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной повод поменять брусчатку перед акиматом в 2019г... Как жаль улицу Тарана, все уничтожают... Все делается для того что бы сломать, разгромить, спилить, варвары

Гость
Re: Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют...




Отправлено: 12.05.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю не правильно,пешеходная часть Аль-фараби,даже на время, не должна быть проезжей,низкое планирование дорожных работ.

§ smitel111
Re: Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют...
smitel111


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 22.02.13
Отправлено: 12.05.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы попробуйте в обеденное время проехать от ЦУМа к Детскому миру? Я думаю правильное решение.
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777
Re: Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют...




Отправлено: 12.05.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблему с загруженностью это не решит, а вот проблем горожанам добавит. В городе и так нет мест где можно прогуляться с детьми так еще и последнее забирают. Что решит открытие данного участка? Акимат, ЖКХ начните наконец думать. Включите мозги если они есть. Во что вы превращаете город? Или у вас принцип "Нам нужны деньги и мы их получим любыми спобами, а после нас хоть потоп". Хотя думаю после вас будет хуже чем после потопа.

§ 112
Re: Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11761
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.05.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально.
В Рудном же открыли и уже давно.
Когда надо, перекрывают..
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Ольга
Re: Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют...




Отправлено: 12.05.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Разруха начинается в головах" - бессмертные слова проф.Преображенского.
Как же можно так хозяйничать в городе, что жить в нем стало неудобно и неприятно.
Тяжело смотреть на обрубки деревьев, ездить по непроезжим или не ездить по закрытым
надолго улицам, пробираться по ухабам бесконечно ремонтируемых, регулярно получать от коммунальщиков неприятности и вздорожание всего и вся.
Увы нам, кустанайцы.

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