Пешеходную часть пр. Аль-Фараби в Костанае временно откроют для движения транспорта

С 14 мая пешеходная часть пр. Аль-Фараби в границах улиц Баймагамбетова-Алтынсарина станет проезжей. Об этом "НГ" сообщили в акимате Костаная.

Фото Алексея БАСАРНОВА

- В связи с объемными ремонтными работами по реконструкции ул. Тауелсиздик, которую закрыли для движения автотранспорта, принято решение об открытии движения по пешеходной части пр. Аль-Фараби, - уточнили в пресс-службе акимата. - Пешеходную часть откроют для движения легкового автотранспорта. Для автобусов она будет закрыта. Машины будут ездить по брусчатке. Ее все равно скоро будут менять.

Фото Алексея БАСАРНОВА

Пешеходную зону планируют открыть примерно на месяц, а потом снова закроют для движения машин.

В акимате также пояснили, что улица Пушкина, по которой пустили автотранспорт на время ремонта улицы Тауэлсиздик, не справляется с нагрузкой.

Напомним, в связи с ремонтом и расширением улицы Тауелсиздик были вырублены десятки взрослых деревьев.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ