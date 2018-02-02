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1952/доктор СИЗО
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Кванза угомонись. Все знают, что целый вечер атакуешь бедного Дракошу под моим фальшивым ником. Интересно что ты ему пишешь?
02.02.18 20:54
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
02.02.18 20:51
yeti91
3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица...
02.02.18 20:51
yeti91
Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но...
02.02.18 20:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Вот это наш местный - Ковбой. b.radikal.ru Говорят,что в киносериалах снимается,с лошадью... :lol:
02.02.18 20:34
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Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году

Татьяна НАЗАРУК

2 февраля 2018, 13:54 |  ЖКХ

В 2018 году на ремонт дорог в областном центре выделили 6 млрд тенге. Об этом сообщил аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ на отчетных встречах с населением. Средства пойдут на благоустройство 39 улиц и внутриквартальных территорий.

- Реконструкция ждет 10 улиц на сумму 4,2 млрд тенге, - пояснил Жакупов. - Ул. Тауелсиздик от Баймагамбетова до Большого моста, ул. Алтынсарина от Гагарина до Орджоникидзе, ул. Энергетиков от Рудненской трассы до ул. Абая (п. Амангельды), ул. Воинов-Интернационалистов от Карбышева до пр. Абая.

До конца 2018 года также должна быть завершена реконструкция ул. Лермонтова, Набережная и Карбышева, которую начали в прошлом году.

Средний ремонт проведут на 5 улицах: Мауленова, Бородина, Волынова, Хакимжановой и пр. Аль-Фараби.

Средний ремонт методом ресайклирования проведут на 23 улицах: Фролова, Строительная, Соколовская, Карла Маркса, Элеваторная, Шипина, Железнодорожная, Джамбула, Свободы, Летунова, Транспортная, Лесная, Сибирская, Лизы Чайкиной, Козыбаева, Гастелло, 4 микрорайон, 5 Апреля, Парковая, Пушкина, Кооперативная, Байтурсынова, 5 Декабря. На это выделили 660 млн тенге.

Двухгодичным проектом на 2018-2019 г.г. должна стать реконструкция ул. Павлова от Каирбекова до Чехова, пр. Абая от Тауелсиздик до Лермонтова, ул. Гагарина от Сьянова до путепровода.

- После весеннего обследования улиц будет выявлен необходимый объем по ремонту, - пояснил аким города. - Тендеры уже проведены, подрядные организации определены. Планируем приступить к строительно-монтажным работам в апреле-мае.

Напомним, что в 2017 году в Костанае отремонтировали 48 улиц и потратили на это 5,5 млрд тенге.

Кроме того, в 2020-2021 г.г. планируют пробить ул. Дощанова и сделать выход на ул. Достык; пробить ул. Авиационная через железнодорожные пути и вывести ее на ул. Уральскую.

- Данные проекты нацелены на обеспечение микрорайона Костанай-2, Береке, Юбилейный, Арман и Северо-Запад полноценным транспортным сообщением со всеми частями города, - отметил аким.

В микрорайоне Аэропорт планируют построить юго-западный канал для отвода талых и ливневых вод со стороны полей, чтобы предотвратить подтопление микрорайона и путепровода по ул. Уральской, Карбышева, Полевая и промышленной зоны вдоль ул. Челябинская.

Чтобы принимать воду со стороны полей п. Майколь и Рязановка и избежать затопления промышленной зоны в районе ул. Станционная, микрорайонов Костанай-2, Северо-Запад, Юбилейный и Береке построят еще один, западный канал для отвода вод.

Концепцию развития ливневой канализации реализуют с 2018 по 2025 годы.
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Комментарии к новости

500
Re: Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году




Отправлено: 02.02.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ул. Воинов-Интернационалистов от Карбышева до пр. Абая.., да вы что ребята вообще, о...ли? эту же улицу недавно ремонтировали, поменяли бордюры, да там лучшая дорога, чем во всем городе, летом мотоциклисты там гонки устраивают, там ремонтировали по новой технологии, сетку накладывали потом асфальтировали в несколько слоев, на той дороге нет ни одной трещинки, Базеке, пошли людей, пусть проверят если есть время сам выеть сам посмотри, она еще лет 10 будет в прекрасном состоянии, только смотреть надо за ней.

§ Rem
Re: Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 645
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 02.02.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
500:

тоже самое и про Тарана от Баймагамбетова до моста.
Нормальная дорога
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ваще
Re: Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году




Отправлено: 02.02.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
500:
да вы что ребята вообще, о...ли? эту же улицу недавно ремонтировали,


в прошлом году не ремонтировали, хотя должны были.
сетку в позапрошлом ложили. но бордюры не меняли.
и фонари не поменяли, как обещали. непорядок.
а так да, лучше "отремонтированной" абая.
но должен же быть в городе образец как должно быть.
кстати Майлина (Дощанова-Тарана) прилично сделали, мне нравится,
освещение -утром-вечером светло как днем.

§ yudjin
Re: Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.02.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
500:
ул. Воинов-Интернационалистов от Карбышева до пр. Абая.., да вы что ребята вообще

вообще это стратегически важная улица для акима... как и карбышева и абая... по ней из аэропорта возят работодателя.

Цитата:
Rem:
тоже самое и про Тарана от Баймагамбетова до моста.

вот Тарана, намедни заметил, уже подушаталась несмотря на ежегодные латания...
Ладно с асфальтом: клали, кладут и будут класть... но я боюсь, что всё посрубают на фиг в городе-степи...и будет асфальт в окружении бетонных стен... тауелсиздик придет всем!
Кстати, свежее вылизывание проспекта в прошлом году уже дало трещины поперек... кто виноват?... гумус или мороз ?

Цитата:
планируют пробить ул. Дощанова

а что ни слова про ул.Чкалова?... собирались прорубать её на Абая... да и сама уже из-за ежегодных раскопок горводоканала првратилась в залатанную пародию. А, например в районе 7 микрорайона по ней несколько маршрутов ходит.
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дджину
Re: Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году




Отправлено: 02.02.18 - 15:07
Комментарий удален модератором.

Тәуелсіздік
Re: Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году




Отправлено: 02.02.18 - 15:13
Комментарий удален модератором.

§ самый умный
Re: Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 02.02.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закроют Аль Фараби, Тарана, Гагарина, Павлова, Пушкина, Хакимжановой - а как тогда ездить, ребята? Остается только Беды и Гоголя!

Давайте может вообще тогда все улицы перпендикулярные к Тоболу закроем?
А в следующем - параллельные?
ВОт пробка получится классная, да? :-(
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патриот
Re: Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году




Отправлено: 02.02.18 - 15:26
Комментарий удален модератором.

Гость
Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году




Отправлено: 02.02.18 - 17:46
Комментарий проходит проверку.

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