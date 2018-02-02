Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году
Татьяна НАЗАРУК
В 2018 году на ремонт дорог в областном центре выделили 6 млрд тенге. Об этом сообщил аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ на отчетных встречах с населением. Средства пойдут на благоустройство 39 улиц и внутриквартальных территорий.
- Реконструкция ждет 10 улиц на сумму 4,2 млрд тенге, - пояснил Жакупов. - Ул. Тауелсиздик от Баймагамбетова до Большого моста, ул. Алтынсарина от Гагарина до Орджоникидзе, ул. Энергетиков от Рудненской трассы до ул. Абая (п. Амангельды), ул. Воинов-Интернационалистов от Карбышева до пр. Абая.
До конца 2018 года также должна быть завершена реконструкция ул. Лермонтова, Набережная и Карбышева, которую начали в прошлом году.
Средний ремонт проведут на 5 улицах: Мауленова, Бородина, Волынова, Хакимжановой и пр. Аль-Фараби.
Средний ремонт методом ресайклирования проведут на 23 улицах: Фролова, Строительная, Соколовская, Карла Маркса, Элеваторная, Шипина, Железнодорожная, Джамбула, Свободы, Летунова, Транспортная, Лесная, Сибирская, Лизы Чайкиной, Козыбаева, Гастелло, 4 микрорайон, 5 Апреля, Парковая, Пушкина, Кооперативная, Байтурсынова, 5 Декабря. На это выделили 660 млн тенге.
Двухгодичным проектом на 2018-2019 г.г. должна стать реконструкция ул. Павлова от Каирбекова до Чехова, пр. Абая от Тауелсиздик до Лермонтова, ул. Гагарина от Сьянова до путепровода.
- После весеннего обследования улиц будет выявлен необходимый объем по ремонту, - пояснил аким города. - Тендеры уже проведены, подрядные организации определены. Планируем приступить к строительно-монтажным работам в апреле-мае.
Напомним, что в 2017 году в Костанае отремонтировали 48 улиц и потратили на это 5,5 млрд тенге.
Кроме того, в 2020-2021 г.г. планируют пробить ул. Дощанова и сделать выход на ул. Достык; пробить ул. Авиационная через железнодорожные пути и вывести ее на ул. Уральскую.
- Данные проекты нацелены на обеспечение микрорайона Костанай-2, Береке, Юбилейный, Арман и Северо-Запад полноценным транспортным сообщением со всеми частями города, - отметил аким.
В микрорайоне Аэропорт планируют построить юго-западный канал для отвода талых и ливневых вод со стороны полей, чтобы предотвратить подтопление микрорайона и путепровода по ул. Уральской, Карбышева, Полевая и промышленной зоны вдоль ул. Челябинская.
Чтобы принимать воду со стороны полей п. Майколь и Рязановка и избежать затопления промышленной зоны в районе ул. Станционная, микрорайонов Костанай-2, Северо-Запад, Юбилейный и Береке построят еще один, западный канал для отвода вод.
Концепцию развития ливневой канализации реализуют с 2018 по 2025 годы.
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