Рабочая группа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних будет создана в Костанайской области

Костанайская область занимает 1 место в РК по числу суицидов среди несовершеннолетних. Об этом сообщили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Костанайской области.

К 11 мая уже зафиксировано 6 случаев законченных суицидальных попыток, то есть 6 смертей, привел данные статистики заместитель акима области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ. Причиной четырех из них стала неразделенная любовь, в одном случае подростка спровоцировала ссора с родителями, причина еще одного устанавливается. Жундубаев отметил, что каждый такой случай надо рассматривать как ЧП.

По информации заместителя руководителя управления образования Костанайской области Гульнары УКИНОЙ, в 2017 году в регионе подростки совершили 10 суицидов и 33 суицидальные попытки. За два года количество суицидов увеличилось на 3 случая (на 42%), а суицидальных попыток - на 5 случаев (на 18%). Кроме шести случаев законченного суицида, с начала 2018 года было совершено 14 попыток покончить жизнь самоубийством. 9 из них совершили школьники, 5 - студенты колледжей. Из числа законченных суицидов 4 совершены школьниками, 2 – студентами колледжей.

- Эти факты свидетельствуют о том, что, несмотря на неоднократное рассмотрение вопросов превенции суицидов, работа продолжает носить формальный характер, - отметила Укина. – Так, не один раз ставился вопрос о необходимости психологического сопровождения образовательного процесса. С этой целью во всех отделах образования введены единицы педагогов-психологов, задача которых – координация деятельности психологических служб на местах. Увеличен штат школьных психологов на 42 единицы по области. Однако проверки в Рудном, Денисовском, Костанайском и Карабалыкском районах выявили, что рекомендации психологов носят общий и безадресный характер, анализ результатов диагностических исследований не осуществляется в комплексе, в психологическое сопровождение детей и подростков не вовлекаются все участники образовательного процесса.

Гульнара Укина указала на отсутствие взаимодействия в образовательных и медицинских учреждений в превенции детских и подростковых суицидов и предложила разработать механизм обмена информацией между школьными психологами и врачами для выявления подростков, имеющих суицидальные намерения, и оперативной корректировке их поведения. Еще одна необходимая мера - выявление подростков, состоящих в деструктивных группах в социальных сетях.

- За истекший период 2018 года в Рудном произошло 2 случая подросткового суицида, - сообщила заместитель акима Рудного Елена СКАРЕДИНА. - Один суицид совершен школьницей, один - учащимся колледжа. Директор школы был наказан. Но, наверное, не самое главное – объявить выговор, а главное - не допускать суицидов среди детей и подростков в дальнейшем. 30 школьных психологов в школах города свою работу проводят, но 19 из них, или 64%, имеют стаж до 5 лет. Акиматом Рудного было принято решение в этом году выделить 800 000 тенге для приглашения специалистов-психологов высокой квалификации, которые работали бы с нашими психологами именно в направлении превенции детских и подростковых суицидов. Также создана школа молодого психолога. В марте-апреле в школах провели социальный марафон «Я люблю жизнь». Работа в этом направлении будет продолжаться, причем совместно с медицинскими учреждениями. Контроль за этой работой осуществляется комиссией по превенции суицидов, которую возглавляет лично аким Рудного. Я в комиссии по защите прав несовершеннолетних работаю 20 лет, из них 5 лет – председателем. И могу отметить, что в последнее время все чаще и чаще приходится рассматривать вопросы по превенции суицидов среди детей и подростков.

Скаредина отметила, что проблема суицидов среди учащихся связана еще и с тем, что упущена работа с родителями, потому что, несмотря на роль школы, многое идет от семьи.

Тревожная ситуация складывается и в Костанае.

- На данный момент в Костанае зафиксировано 5 незавершенных суицидальных попыток, и 1 завершенная,- доложил на заседании заместитель акима Костаная Айдар ХУСАИНОВ, - четыре из них совершены учащимися школ, две – студентами колледжа. Директору вечерней школы, ученик которой покончил с собой, объявлен строгий выговор. Заседания рабочей группы по превенции суицидов среди несовершеннолетних проводятся ежемесячно, дважды в месяц проходят заседания комиссии по делам несовершеннолетних. В течение года вопросы противодействия суицидам рассматриваются на школьных родительских собраниях. Психологами ресурсного центра практической психологии отдела образования Костаная проводятся беседы, направленные на фомирование доверительных отношений в семье. В апреле ими в ходе мероприятий по превенции суицидов была посещена 61 проблемная семья.

Выступление Хусаинова прервал спикер заседания Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Сейчас нужно хорошо проработать вопрос превенции суицидов, - заметил он, - разработать детальный план на уровне области. Пусть он будет небольшим – пять-шесть пунктов, но ни должны быть эффективными. Не надо проводить конкурсы рисунков, пение и танцы не надо туда включать. Проблема слишком серьезная. Когда происходит детский суицид, это психологическая травма для всех учеников школы. Поэтому постфактум надо работать в этих школах и колледжах, где такое случилось. Чтобы дети извлекли из этого урок, что-то поняли. А то у нас в прошлом году в одной из школ Карасуского района два случая суицида было. Просьба к средствам массовой информации, освещать случаи детских суицидов с особой деликатностью, а также показывать, что делают госорганы в этом направлении, какая работа проводится.

Жундубаев предоставил комиссии по защите прав несовершеннолетних 3-4 дня на разработку действенного плана по превенции детских и подростковых суицидов. После разработки плана будет создана рабочая группа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло утром 11 мая. Позже в этот же день в Костанае 15-летняя девушка выбросилась из окны квартиры на 9-м этаже. В больнице она скончалась. Полиция проводит досудебное расследование по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства).