Полиция проводит расследование по факту гибели девушки, выбросившейся с 9 этажа в Костанае
Полицейские выясняют причину смерти несовершеннолетней, выбросившейся из окна квартиры 9 этажа. Об этом сегодня, 12 мая, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
Пострадавшая была обнаружена возле дома № 26 по пр. Абая /Фото altynsarin.ru
- Происшествие случилось в областном центре по улице Абая. В одном из домов 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна многоэтажного дома. Начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства), - пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА сообщила, что вызов в службу скорой помощи поступил 11 мая в 11 часов. Девушка была доставлена в городскую больницу в состоянии клинической смерти. На подъезде к лечебному учреждению скорую ждали реаниматологи, но во время проведения реанимационных мероприятий пострадавшая скончалась.
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ну уволили и что, ушел и бог с ним, за то теперь сотрудника полиции привлекут по полной
Вот это да! Там всегда множество детей, гуляющих, а тут движение! P.s. Башня в новом облике вообще смотрится душераздирающе!)
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112: Чот ничего не понял. Можно внятнее :lol: