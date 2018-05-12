Полиция проводит расследование по факту гибели девушки, выбросившейся с 9 этажа в Костанае

Полицейские выясняют причину смерти несовершеннолетней, выбросившейся из окна квартиры 9 этажа. Об этом сегодня, 12 мая, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Пострадавшая была обнаружена возле дома № 26 по пр. Абая /Фото altynsarin.ru

- Происшествие случилось в областном центре по улице Абая. В одном из домов 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна многоэтажного дома. Начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства), - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА сообщила, что вызов в службу скорой помощи поступил 11 мая в 11 часов. Девушка была доставлена в городскую больницу в состоянии клинической смерти. На подъезде к лечебному учреждению скорую ждали реаниматологи, но во время проведения реанимационных мероприятий пострадавшая скончалась.