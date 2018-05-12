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асхат
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ну уволили и что, ушел и бог с ним, за то теперь сотрудника полиции привлекут по полной
12.05.18 15:35
Тата
Аль-фараби больше не пешеходная?
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12.05.18 15:33
Ольга
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12.05.18 15:26
мда
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12.05.18 15:25
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Полиция проводит расследование по факту гибели девушки, выбросившейся с 9 этажа в Костанае

12 мая 2018, 13:23 |  Криминал

Полицейские выясняют причину смерти несовершеннолетней, выбросившейся из окна квартиры 9 этажа. Об этом сегодня, 12 мая, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Пострадавшая была обнаружена возле дома № 26 по пр. Абая /Фото altynsarin.ru

- Происшествие случилось в областном центре по улице Абая. В одном из домов 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна многоэтажного дома.  Начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства), - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА сообщила, что вызов в службу скорой помощи поступил 11 мая в 11 часов.  Девушка была доставлена в городскую больницу в состоянии клинической смерти. На подъезде к лечебному учреждению скорую ждали реаниматологи, но во время проведения реанимационных мероприятий пострадавшая скончалась.
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: Полиция проводит расследование по факту гибели девушки,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.05.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на этой недели уже двое повесились , одному 46 лет , другому 24 , что то часто стали люди сводить счеты с жизнью
Профайл Посетить вебсайт

глас народа
Re: Полиция проводит расследование по факту гибели девушки,...




Отправлено: 12.05.18 - 13:39
Комментарий удален модератором.

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