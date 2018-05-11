Экс-полицейскому, обвиняемому в фальсификации, огласили приговор в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Бывшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции УВД Костаная Абылая Шожанова за фальсификацию документов суд приговорил к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля и лишил его права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Точно такое же наказание запрашивал прокурор Ермек Мусафиров.
Об этом "НГ" сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе суда № 2 Костаная. По решению суда, Шожанова также лишили звания старшего лейтенанта.
В доход государства 25-летний парень должен выплатить 103 000 тенге за проведение экспертиз.
Дело рассматривалось сегодня, 11 мая, в сокращенном порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения всем участникам дел, которые он рассматривал.
Согласно обвинительному заключению, Абылай Шожанов занимался расследованием уголовных дел по статье мелкое хищение. Им была допущена фальсификация документов в расследованиях по краже зарядки от мобильного телефона, коробок конфет, двери, газового баллона. Некоторые дела впоследствии были прекращены, так как стороны примирились или украденную вещь вернули хозяину.
Из полиции Шожанов уволился по собственному желанию. От реального срока его спасло то, что он сразу признал вину и явился с повинной в прокуратуру.
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