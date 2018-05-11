Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае

Это дело могло стать серьезным ударом по репутации правоохранительной системы, если бы подозреваемый, 25-летний старший лейтенант полиции Абылай ШОЖАНОВ не признал вину полностью и эпизоды не были столь банальными.

Парень проработал оперуполномоченным отдела криминальной полиции УВД Костаная меньше года. В основном занимался досудебным расследованием уголовных дел по статье мелкое хищение.

Согласно обвинительному заключению, Шожанов с июля по декабрь 2017 года не проводил следственных действий с участием в них потерпевших и подозреваемых: он подделывал от их имени подписи и рукописные тексты, а также сфальсифицировал следственные и процессуальные документы в ходе уголовного судопроизводства пяти дел.

Сегодня, 11 мая, прошло первое и единственное судебное слушание по этому делу, так как его, по просьбе подсудимого, рассмотрели в сокращенном порядке. Судебное следствие и прения уложились в один час.

Абылай Шожанов полностью признал свою вину, раскаялся, принес извинения всем участникам уголовных дел, которые он расследовал. Подсудимый не настаивал даже на допросе свидетелей.

Из обвинительного заключения, которое зачитал прокурор Ермек МУСАФИРОВ, выяснилось, что фальсификацию документов Шожанов допустил в расследованиях по краже зарядки от мобильного телефона, коробок конфет, двери, газового баллона… Некоторые дела потом были прекращены, так как стороны примирились или украденную вещь вернули хозяину.

Но кроме этих пяти эпизодов, Шожанов занимался проведением еще десятка досудебных расследований.

Суду Абылай Шожанов пояснил, что некоторые из этих дел перешли к нему от бывших сотрудников. Так как в документах старший лейтенант находил ошибки, он исправлял их и затем ставил подписи за тех самых бывших сотрудников.

- Я сфальсифицировал доказательства, потому что физически не успевал встречаться со всеми участниками дел, слишком много их было, - рассказал он суду. - Некоторые моменты я недоработал, поэтому фальсифицировал.

Абылай Шожанов в органах больше не работает. Уволился по собственному желанию еще до получения обвинительного заключения, поскольку оставаться на прежнем месте, по его словам, было морально тяжело. После увольнения устроился работать грузчиком: надо содержать жену и полуторагодовалого ребенка.

- Попрошу суд учесть явку с повинной моего подзащитного в прокуратуру области, - высказался на прениях адвокат Шожанова Сергей ХОЛОД. - Он признал даже недоказанные факты. Можно сказать, что Шожанов - это жертва обстоятельств. Руководство требовало от него закрытия дел, которых у него на счету было очень много. Потерпевшие по указанным эпизодам претензий к нему не имеют.

Прокурор запросил для Абылая Шожанова 3 года ограничения свободы и постановил взыскать в доход государства процессуальные издержки в сумме около 360 000 тенге.

Приговор судья Сатыбалды Оразбаев вынесет в ближайшее время.