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Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

11 мая 2018, 13:27 |  Криминал

Это дело могло стать серьезным ударом по репутации правоохранительной системы, если бы подозреваемый, 25-летний старший лейтенант полиции Абылай ШОЖАНОВ не признал вину полностью и эпизоды не были столь банальными.

Парень проработал оперуполномоченным отдела криминальной полиции УВД Костаная меньше года. В основном занимался досудебным расследованием уголовных дел по статье мелкое хищение.

Согласно обвинительному заключению, Шожанов с июля по декабрь 2017 года не проводил следственных действий с участием в них потерпевших и подозреваемых: он подделывал от их имени подписи и рукописные тексты, а также сфальсифицировал следственные и процессуальные документы в ходе уголовного судопроизводства пяти дел.

Сегодня, 11 мая, прошло первое и единственное судебное слушание по этому делу, так как его, по просьбе подсудимого, рассмотрели в сокращенном порядке. Судебное следствие и прения уложились в один час.

Абылай Шожанов полностью признал свою вину, раскаялся, принес извинения всем участникам уголовных дел, которые он расследовал. Подсудимый не настаивал даже на допросе свидетелей.

Из обвинительного заключения, которое зачитал прокурор Ермек МУСАФИРОВ, выяснилось, что фальсификацию документов Шожанов допустил в расследованиях по краже зарядки от мобильного телефона, коробок конфет, двери, газового баллона… Некоторые дела потом были прекращены, так как стороны примирились или украденную вещь вернули хозяину.

Но кроме этих пяти эпизодов, Шожанов занимался проведением еще десятка досудебных расследований.

Суду Абылай Шожанов пояснил, что некоторые из этих дел перешли к нему от бывших сотрудников. Так как в документах старший лейтенант находил ошибки, он исправлял их и затем ставил подписи за тех самых бывших сотрудников.

- Я сфальсифицировал доказательства, потому что физически не успевал встречаться со всеми участниками дел, слишком много их было, - рассказал он суду. - Некоторые моменты я недоработал, поэтому фальсифицировал.

Абылай Шожанов в органах больше не работает. Уволился по собственному желанию еще до получения обвинительного заключения, поскольку оставаться на прежнем месте, по его словам, было морально тяжело. После увольнения устроился работать грузчиком: надо содержать жену и полуторагодовалого ребенка.

- Попрошу суд учесть явку с повинной моего подзащитного  в прокуратуру области, - высказался на прениях адвокат Шожанова Сергей ХОЛОД. - Он признал даже недоказанные факты. Можно сказать, что Шожанов - это жертва обстоятельств. Руководство требовало от него закрытия дел, которых у него на счету было очень много. Потерпевшие по указанным эпизодам претензий к нему не имеют.

Прокурор запросил для Абылая Шожанова 3 года ограничения свободы и постановил взыскать в доход государства процессуальные издержки в сумме около 360 000 тенге.

Приговор судья Сатыбалды Оразбаев вынесет в ближайшее время.
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Комментарии к новости

Марат
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так текучесть кадров, никто не хочет работать в органах, нормальные ребята попадаются по молодости, и уходят на гражданку. А потом на гражданке будет думать - вот дурак зачем на государство горбатился, да ещё судимость получил. А на гражданке работай на себя, и не бит и не мят, да деньги нормальные платят. Не оправдание конечно, но реальность такова.

Галина
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже стало интересно,,,и удивилась , почему не оправдали?? ,и дали реальный срок ? неужели у нас начали судить честно,,??? и по заслугам !!,, приятно удивлена !!!!

Местный
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то же научил этого парня, я очень сомневаюсь, что он сам вдруг начал всё фальсифицировать, оказался глупее вот и попался, а учителя умнее. У меня была кража из авто, приехали заявление взяли и уехали, через пол года приехал товарищь из генпрокуратуры говорит почему Вы отказались от заявления, пишите новое, хотя я не отказывался и видел сотрудников один раз 10 минут когда взяли заявление. И до настоящего времени снова тишина

РА
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный:
Кто то же научил этого парня, я очень сомневаюсь, что он сам вдруг начал всё фальсифицировать, оказался глупее вот и попался, а учителя умнее. У меня была кража из авто, приехали заявление взяли и уехали, через пол года приехал товарищь из генпрокуратуры говорит почему Вы отказались от заявления, пишите новое, хотя я не отказывался и видел сотрудников один раз 10 минут когда взяли заявление. И до настоящего времени снова тишина

Вы конечно возмутившись, сразу заявление под диктовку прокуратуры, даже не поняв смысла заявления, не подумав, что кто то пострадает , потеряет работу, я больше чем уверен, те полицейские разов пять, десять приезжали к тебе, оставляли повестки в двери, а вы небрежно не читая выкидывали их, а нет что бы прочесть повестку явиться по адресу узнать что там с розыском? что с заявлением, если дело прекращено расписаться в постановлении, взять копию в случае несогласия обжаловать постановление, вот и приходиться таким молодым и ставить подписи за вас, вам что не интересно нашли не нашли, может быть нашли ваши нестираные трусы украденные в машине и оно валяется в комнате вещдоков.

Инженер
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Это дело могло стать серьезным ударом по репутации правоохранительных органов"..Ребята, да вы окститесь или проснитесь!!! Они себя дискредитировали очень давно! И самое интересное,что также долбят ДНО со скоростью звука, чтобы дальше упасть...А дальше некуда, так как там через одного такие ,как этот обвиняемый. Хотя рыба гниет с головы. Тут надо сверху чистку проводить.Хоть и проводили аттестацию,но походу она была чистой формальностью и все оборотни остались на местах. И да, Усеновщина процветает с геометрической прогрессией

Инженеру
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инженер:
"Это дело могло стать серьезным ударом по репутации правоохранительных органов"..Ребята, да вы окститесь или проснитесь!!! Они себя дискредитировали очень давно! И самое интересное,что также долбят ДНО со скоростью звука, чтобы дальше упасть...А дальше некуда, так как там через одного такие ,как этот обвиняемый. Хотя рыба гниет с головы. Тут надо сверху чистку проводить.Хоть и проводили аттестацию,но походу она была чистой формальностью и все оборотни остались на местах. И да, Усеновщина процветает с геометрической прогрессией

Уважаемый тебя когда в последний раз били и грабили на улице? когда твою квартиру обворовывали последний раз? сколько раз за этот год изнасиловали твою жену твою дочь? если этого не случалось с тобой и с твоими близкими это работа полиции, нет ни одного серьезного преступления которое бы не раскрыла полиция.

Для РА
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
РА:

Вы видимо сами сотрудник из учителей, зачем повестки (которых не было), у меня всегда включены сотовый и домашний телефоны, прокурорский попросил снова написать заявление по краже и взял объяснение. А пропали у меня не трусы, а портмоне с деньгами и документами. Самое интересное в том, что на следующий день мне позвонил человек и предложил выкупить мои документы, когда я узнал откуда звонили это оказалось Южное отделение полиции. В последствии мне документы вернули и сказали, что сотрудник который звонил сменился, а документы принесли в полицию неизвестные люди. Если от моего повторного заявления кто то пострадает это же правильно, работайте, не можете увольняйтесь и работайте грузчиками

§ лимон
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 676
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.05.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из опера в грузчики, больше ничего не умеет что ли?
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§ Вася Картошкин
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 11.05.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
из опера в грузчики, больше ничего не умеет что ли?

Ну таксисты например еще.
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РА
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для РА:

Просто знаю такой тип людей, напишут, потом уходят в подполье, будешь ему стучать в дверь не достучишься, приходиться заявителя искать, я не опер, судебный исполнитель, мы взыскателей по 3 года найти не можем, но они не прекращает писать жалобы во все инстанции, едешь по указному адресу, двери не открывает, потом выясняется, что там не проживает, на Депозите Департамента, миллиарды, взысканных средств, а взыскателей нет и списать их по законодательству не положено.

§ Медный
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2168
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.05.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
название поправьте
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Марат(1)
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марат:
Марат Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае
Отправлено: 11.05.18 - 14:02
И так текучесть кадров, никто не хочет работать в органах, нормальные ребята попадаются по молодости, и уходят на гражданку. А потом на гражданке будет думать - вот дурак зачем на государство горбатился, да ещё судимость получил. А на гражданке работай на себя, и не бит и не мят, да деньги нормальные платят. Не оправдание конечно, но реальность такова.

§ Медный
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2168
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.05.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инженеру:
если этого не случалось с тобой и с твоими близкими это работа полиции

а если случилось так это их недоработка? :-) логикой вы не обременены

а прыгнувший с балкона обворованной квартиры сотрудник доработал или не доработал по делу?
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тоже прыгнувший с Балкона
Re: Обвиняемого в фальфикации экс-полицейского судят в Костанае




Отправлено: 11.05.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а если случилось так это их недоработка? логикой вы не обременены

а прыгнувший с балкона обворованной квартиры сотрудник доработал или не доработал по делу?

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