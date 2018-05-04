За фальсификацию доказательств судят полицейского в Костанае

Оперуполномоченному отдела криминальной полиции УВД, старшему лейтенанту Костаная Абылаю Шожанову, предъявлено обвинение в фальсификации доказательств в ходе уголовного делопроизводства, сообщает пресс-служба областного суда.

Полицейский, в обязанности которого входило расследование уголовных проступков по фактам мелких хищений, с июля по декабрь 2017 года работал, не проводя следственные действий с участием в них потерпевших и подозреваемых. Шожанов обвиняется в том, что подделывал от их имени подписи и рукописные тексты, а также сфальсифицировал следственные и процессуальные документы в ходе уголовного судопроизводства в отношении трех человек.

Подсудимому, сообщает пресс-служба, вменяется ст.416 ч. 4 УК РК – фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства лицом, осуществляющим досудебное расследование.

Главное судебное разбирательство в сокращенном порядке назначено на 11 мая.

Дело рассмотрит суд №2 города Костаная.