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Маркс
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Бывалый: Это потому что вы понятия не имеете о сопромате и изучаемых им свойствах конструкционных материалов. Можно подумать, что вы имеете. Скорее всего вы спутали сопромат с сопротивлением...
04.05.18 10:05
Маркс
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
yeti91: живем в 2018 году а отопляем так как когдато решила кучка алкашей Это отключение с опрессовкой реально напоминает рассказ про обезьян, как они лезли за бананами, а их поливали водой....
04.05.18 09:57
Бывалый
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Маркс: Так и от вашего ответа нет никакого толку. Это потому что вы понятия не имеете о сопромате и изучаемых им свойствах конструкционных материалов. То есть потому что вы - бестолочь.
04.05.18 09:46
Алиса
Кто наведет порядок в Автовокзале
Я надеюсь что наши власти прочитают это обращение и примут достойные меры. надежда умирает последней))) Надейтесь и ждите!!! 8-)
04.05.18 09:45
Вокзал для двоих
Кто наведет порядок в Автовокзале
Полностью согласен с автором. Только с нами не согласны власти, которые крышуют автовокзал. Студентов тоже жалко, которые тащат из деревень харчи на себе. Пацаны могут, а девчонки еле волочат сумки....
04.05.18 09:43
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За фальсификацию доказательств судят полицейского в Костанае

4 мая 2018, 09:45 |  Криминал

Оперуполномоченному отдела криминальной полиции УВД, старшему лейтенанту Костаная Абылаю Шожанову, предъявлено обвинение в фальсификации доказательств в ходе уголовного делопроизводства, сообщает пресс-служба областного суда.

Полицейский, в обязанности которого входило расследование уголовных проступков по фактам мелких хищений, с июля по декабрь 2017 года работал, не проводя следственные действий с участием в них потерпевших и подозреваемых. Шожанов обвиняется в том, что подделывал от их имени подписи и рукописные тексты, а также сфальсифицировал следственные и процессуальные документы в ходе уголовного судопроизводства в отношении трех человек.

Подсудимому, сообщает пресс-служба, вменяется ст.416 ч. 4 УК РК – фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства лицом, осуществляющим досудебное расследование.

Главное судебное разбирательство в сокращенном порядке назначено на 11 мая.

Дело рассмотрит суд №2 города Костаная.
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