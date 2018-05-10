Проехавший 2 400 км на «Запорожце» путешественник по дороге домой остановился в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
«Наша газета» уже писала о жителе Кокшетау Бахыте КАЛЫМБЕТЕ, который отреставрировал и полностью починил «Запорожец» своего деда-фронтовика Сакена Калымбетова, подаренный ему, как инвалиду и участнику Великой Отечественной войны, в 1978 году.
В канун 9 Мая Бахыт вместе с отцом и в сопровождении товарища на «Ниве» отправился на раритетной машине из Кокшетау в Аральск, где находится могила Сакена Калымбетова. Таким образом Бахыт решил почтить память своего деда.
Сегодня, 10 мая, Бахыт Калымбет на обратном пути проезжал через Костанай и встретился с корреспондентами «НГ». Он попросил нас взять с собой наклейки с логотипом "НГ", чтобы добавить их к наклейкам своей машине.
Свой маршрут он разделил на два отрезка: от Кокшетау до Денисовки (600 км) и от Денисовки до Аральска (800 км). Так вышло, что второй отрезок путешественники преодолели быстрее, потому что дороги Костанайской области значительно уступают трассам на западе Казахстана. После остановки у родственников в Аральске - еще около 1 000 км до Костаная.
Первым делом Бахыт с гордостью показал нам салон дедовского авто - панель, тюнингованную ручку переключения передач, руль в разноцветной оплетке. Нашему водителю, который водит иномарку, он устроил настоящий квест под названием «Найди с первого раза на панели «Запорожца» рычаг включения поворота и ближнего света». Наш водитель с большим стажем провалил это задание.
- Поворотных выключателей здесь нет! Здесь все совсем по-другому! - говорит Бахыт Калымбетов. - Современные водители избалованы гидроусилителем, стабилизацией... А здесь ничего такого нет. Это та машина, на которой ездили наши деды. Но моим детям она нравится. Младшая дочь говорит, что наш «Запорожец» похож на машину из мультика «Тачки». Спрашивает: «Подаришь мне ее потом? Я ей реснички сделаю». Никогда не думал, что дедовская машина будет правнуков в школу возить.
Двигатель «Запорожца» находится на месте багажника, а багажник, наоборот, расположен там, где у остальных машин двигатель. Работники АЗС, когда заправляют «Запорожец», ходят кругами и не могут найти, куда заливать бензин.
Эту модель «Запорожца» 1971 года выпуска называют «ушастой» из-за характерных деталей экстерьера по бокам - воздухозаборников. В том же году в СССР вышел знаменитый мультфильм про Чебурашку.
На восстановление машин Бахыт потратил около года, потом еще год пришлось ее испытывать и обкатывать. Все это стоило 2,5 млн тенге: покраска, покупка запчастей, установка нового, более мощного двигателя. Для вложения в старое авто - средства баснословные.
Но Бахыт верит, что не все в этой жизни измеряется деньгами. На дорогах он часто сталкивается с восхищенными взглядами водителей. Некоторые даже хотят купить этот раритет. Но он каждый раз показывает на фотографию деда, которую поместил на боковое стекло, и говорит: «Продать машину деда-фронтовика - все равно, что продать его боевые награды».
- Машина эта очень позитивная! - рассказывает Бахыт Калымбет. - Даже когда на трассе еду, многие водители фур сначала смотрят, потом берут рацию, и, видимо, передают остальным, что тут едет ЗАЗ. Так как я сменил двигатель и теперь вместо 30 лошадиных сил - 75, машина развивает большую скорость - 120 км/ч и выше. Все в шоке, когда едет груженая фура под 100 км/ч, а тут сзади со свистом ее обгоняет «Запорожец».
Свою прежнюю машину, «Фольксваген», он подарил отцу, а на «Запорожце» своего деда теперь хочет ездить постоянно.
- Раньше «Запорожец» был самым бюджетным автомобилем, но если на нее посмотреть, то вот что выходит: бампера все хромированные, как у «Ролс Ройса», внутренние ручки - тоже. А что у современной машины? Одна пластмасса. Меня спрашивают друзья: «И что, ты будешь каждый день на ней ездить?» Отвечаю всем, что да, буду.
Машина в обслуживании дорогая, запчасти приходится заказывать из Украины. Но Бахыт готов к таким трудностям.
Это первое большое путешествие «Запорожца». Скорее всего, в будущем еще не одно.
- Костанай, кроме разбитых дорог, мне запомнился лебедями, - на прощание нам рассказал Бахыт.
Теперь на заднем стекле кокшетауского «Запорожца» красуется наклейка с логотипом «Нашей Газеты».
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