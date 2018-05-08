Через Костанай пройдет автопробег на "Запорожце", который принадлежал участнику Великой Отечественной войны

Необычным способом почтить память ветерана Великой Отечественной войны, минометчика Сакена Калымбетова решил житель Кокшетау Бахыт КАЛЫМБЕТ.

Мужчина отреставрировал старый "Запорожец", подаренный его деду в 1978 году, как участнику и инвалиду войны. Именно на нем в канун 9 Мая вместе с отцом и его другом на "Ниве" отправился на могилу к родственнику.

Сакен Калымбетов похоронен в Аральске, в Кызылординской области.

Расстояние от Кокшетау до Аральска и обратно - 2 800 км.

Автопробег пройдет через Костанай. Через наш город Бахыт Калымбет планирует проезжать на обратном пути 10 мая.

5 мая путешественники уже останавливались в Костанайской области - в п. Денисовка.

И, надо сказать, чем запомнились жителю Кокшетау наши края - так это дорогами.

- Дороги у вас, конечно, как после бомбежки, - поделился впечатлениями Бахыт Калымбетов. - В общем, если говорить словами Остапа Бендера, выходит так: "Ударили мы нашим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству вашего Денисовского района!".

Корреспонденту "НГ" Бахыт рассказал, что все его детство прошло возле этого "Запорожца". Машина досталась по наследству отцу, а затем уже ему.

- В детстве я был рыжий, и дед говорил моим родителям, что этот красный "Запорожец" он оставит этому рыжему внуку, - смеется Бахыт Калымбетов. - Дед как в воду глядел! В 90-е годы отец, устав от постоянного ремонта этой машины, от отчаяния хотел сдать его на металлолом, но вовремя одумался и просто закрыл его в гараже. Там он и простоял сломанный 27 лет, пока я его полностью не отреставрировал в память о моем деде Сакене.

Когда умер дед, Бахыту было 5 лет. В Аральске у него живут родственники. Обычно он с семьей приезжал в Аральск на поезде через Кызылорду с пересадкой, а в этом году удивил всех соседей и родню, приехав на "Запорожце".

7 мая ЗАЗ справился с задачей и благополучно довез путешественников до Аральска. Местные аксакалы все еще помнят и деда-ветерана, и его автомобиль.

- Наш "Запорожец" здесь - памятник на колесах для всего местного населения, - написал нам Бахыт 7 мая. - Соседи и родственники фотографировались на фоне дедовского ЗАЗа и скидывали друг другу фотки по ватсапу. Сотрудники дорожной полиции подъезжали к нам и спрашивают: "Откуда? Из Кокшетау? На "Запорожце"? 1 400 км? Не может быть!!!" А когда увидели фото деда, то каждый пытался искать c ним родственные связи.

Сегодня в Аральске путешественники пригласили имама из мечети и дали поминальный обед для родственников, знакомых и соседей - всех, кто знал ветерана войны Сакена Калымбетова.

Рано утром 9 мая путешественники на "Запорожце" отправятся в обратный путь.

Фото из личного архива