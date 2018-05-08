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kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Очуметь,его от мант ещё не воротит :lol:
08.05.18 20:38
Иолис
Через Костанай пройдет автопробег на "Запорожце", который принадлежал участнику Великой Отечественной войны
Маразм крепчает.
08.05.18 20:28
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Аноним: Хосспади, с обычным утюгом не смог совладать, сильный дух По моему по фото видно что смог, с первого разу..
08.05.18 20:22
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну и возрадуйтесь.. Праздники жеж.. Сегодня снова и снова.. images.vfl.ru Но для кого то пропахать дома и сготовить еду это понты.. Потому что не умеют, потому что не хотят..
08.05.18 20:21
Павел
Видео застрявшей "в дороге" фуры прокомментировали в КЧС
Вот вы даете! Не зная ситуации говорите всякую чепуху. Это за Севастопольским. Там озеро образовалось. Дорогу не делают и не подсыпают. Там уже не дорога а грязь так как она раскисла в воде. Я там...
08.05.18 20:20
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Через Костанай пройдет автопробег на "Запорожце", который принадлежал участнику Великой Отечественной войны

Татьяна НАЗАРУК

8 мая 2018, 18:19 |  Общество

Необычным способом почтить память ветерана Великой Отечественной войны, минометчика Сакена Калымбетова решил житель Кокшетау Бахыт КАЛЫМБЕТ.

Мужчина отреставрировал старый "Запорожец", подаренный его деду в 1978 году, как участнику и инвалиду войны. Именно на нем в канун 9 Мая вместе с отцом и его другом на "Ниве" отправился на могилу к родственнику.

Сакен Калымбетов похоронен в Аральске, в Кызылординской области.

Расстояние от Кокшетау до Аральска и обратно - 2 800 км.

Автопробег пройдет через Костанай. Через наш город Бахыт Калымбет планирует проезжать на обратном пути 10 мая.

5 мая путешественники уже останавливались в Костанайской области - в п. Денисовка.

И, надо сказать, чем запомнились жителю Кокшетау наши края - так это дорогами.

- Дороги у вас, конечно, как после бомбежки, - поделился впечатлениями Бахыт Калымбетов. - В общем, если говорить словами Остапа Бендера, выходит так: "Ударили мы нашим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству вашего Денисовского района!".

Корреспонденту "НГ" Бахыт рассказал, что все его детство прошло возле этого "Запорожца". Машина досталась по наследству отцу, а затем уже ему.

- В детстве я был рыжий, и дед говорил моим родителям, что этот красный "Запорожец" он оставит этому рыжему внуку, - смеется Бахыт Калымбетов. - Дед как в воду глядел! В 90-е годы отец, устав от постоянного ремонта этой машины, от отчаяния хотел сдать его на металлолом, но вовремя одумался и просто закрыл его в гараже. Там он и простоял сломанный 27 лет, пока я его полностью не отреставрировал в память о моем деде Сакене.

Когда умер дед, Бахыту было 5 лет. В Аральске у него живут родственники. Обычно он с семьей приезжал в Аральск на поезде через Кызылорду с пересадкой, а в этом году удивил всех соседей и родню, приехав на "Запорожце".

7 мая ЗАЗ справился с задачей и благополучно довез путешественников до Аральска. Местные аксакалы все еще помнят и деда-ветерана, и его автомобиль.

- Наш "Запорожец" здесь - памятник на колесах для всего местного населения, - написал нам Бахыт 7 мая. - Соседи и родственники фотографировались на фоне дедовского ЗАЗа и скидывали друг другу фотки по ватсапу. Сотрудники дорожной полиции подъезжали к нам и спрашивают: "Откуда? Из Кокшетау? На "Запорожце"? 1 400 км? Не может быть!!!" А когда увидели фото деда, то каждый пытался искать c ним родственные связи.

Сегодня в Аральске путешественники пригласили имама из мечети и дали поминальный обед для родственников, знакомых и соседей - всех, кто знал ветерана войны Сакена Калымбетова.

Рано утром 9 мая путешественники на "Запорожце" отправятся в обратный путь.

Фото из личного архива
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Комментарии к новости

Иолис
Re: Через Костанай пройдет автопробег на "Запорожце",...




Отправлено: 08.05.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм крепчает.

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