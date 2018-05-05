Прокуратура и УВД Костаная ответили на запрос «НГ» о деле о смерти Оксаны Гладковой
Татьяна НАЗАРУК
Историю Виталия Гладкова, который 5 октября октябре 2016 года потерял свою беременную жену Оксану, «НГ» публиковала на сайте 28 апреля. Женщину на пятом месяце беременности возили из одного пункта в другой, в итоге она скончалась в Костанайской областной больнице. Ребенок тоже умер. Врачи сказали, что женщина родила его сама.
Досудебное расследование длится уже полтора года. Но до сих пор в этом уголовном деле не определены подозреваемые. Несколько месяцев органы следствия не могут отправить документы на комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в Караганду.
В ответе прокуратуры Костаная на запрос "НГ" предоставлена информация только по одному из семи вопросов.
- Уголовное дело по заявлению Виталия Гладкова находится на контроле прокуратуры города, - сообщил прокурор Костаная Максат КАЗИЕВ.
Вопрос о том, будут ли привлечены к ответственности следственные органы, ведущие расследование, прокуратура проигнорировала.
Наш запрос был переадресован в УВД Костаная. Но и от этого ведомства мы не получили ничего конкретного. В частности, нам не назвали сроки, в которые будет проведена новая экспертиза.
- Сроки уголовного дела по ст. 317 ч. 4 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека) в настоящее время возобновлены и дело находится на стадии досудебного расследования, - ответил заместитель начальника УВД Костаная Ербол МУРЗАТАЕВ. - Предварительное следствие ведет следователь Северного отдела УВД Костаная Айжан Касымова.
Ведущая это дело следователь Айжан КАСЫМОВА подтвердила слова Виталия Гладкова о том, что до сих пор не определены подозреваемые.
- После проведения дополнительной экспертизы будут известны виновные, - сообщила Касымова корреспонденту «НГ» по телефону. - Я лично буду назначать экспертизу. После праздников мы отправим документы в Караганду. Почему дело расследуется так долго, не могу знать. Я только недавно его получила.
«НГ» будет следить за развитием событий.
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