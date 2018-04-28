Быстрее не бывает

Форум
Алиса
18 мая бабе Маше проживающей в Кушмуруне, без удостоверения и пенсии, должно исполнится 79 лет
Кушмурунец23: обратиться за помощью к Рамзану Кадырову и Вот знаете, порой подобные "экстремальные" меры в разы ускоряют - они дают хороший пинок под зад некоторым...
28.04.18 22:32
elektron
Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти его беременной жены дойдет до суда
Народный контроль: многие из них стоят сутками у операционного стола что бы спасти жизнь человеку. Это профессионалы-знания дела. Остальные, лучше промолчу. Соболезнования, сил и терпения родным...
28.04.18 22:32
Dron
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: А зачем витамины для юниора?
28.04.18 22:23
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
Dron: Как окрошку на воде и майонезе вообще жрать можно? Это же настоящее Г Дядинька ни свистите :lol: Майонез смешивайте с горчицей и приправой универсальной приправыч+кефир 0.5 + мин.вода и...
28.04.18 22:21
Читатель 1
Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей «стабильности»
Мда...уж, а "дров сейчас наломают", это точно(((( (это как директива к действию и отчётам)
28.04.18 22:18
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти его беременной жены дойдет до суда

Татьяна НАЗАРУК

28 апреля 2018, 17:37 |  Происшествия

31-летняя Оксана ГЛАДКОВА скончалась в Костанайской областной больнице 5 октября 2016 года. Женщина была на 5 месяце беременности.

За четыре дня до смерти она почувствовала себя плохо. Хотела записаться на прием к наблюдавшему ее врачу в поликлинике № 3 Костаная, но талон ей выдали только на 7 октября. До этого дня Оксана не дожила.

В течение следующих двух дней к ней несколько раз приезжала скорая и только 3 октября окончательно забрала в больницу. Сначала ее определили в областную, затем почему-то перенаправили в городскую.

Как вспоминает муж Оксаны Виталий ГЛАДКОВ, в городской больнице его супруга провела 9 часов. За это время врачи установили, что ребенок внутри нее был мертв, но экстренных мер не предприняли.

- Оксана в больницу собиралась сама, сказала, что ее не надо сопровождать, все-таки не первые роды. Она не боялась, потому что доверяла врачам... - говорит Виталий. - 4 октября, около 10.30, я приехал к ней в городскую больницу. Оксана мне написала в ватсапе, что ребенок погиб и ее повезут на чистку в перинатальный центр. Через полчаса я приехал и увидел, что она по коридору еле передвигается. Жена говорила, что не может ни сидеть, ни лежать, ни стоять, ни ходить, потому что все болит. Пришли два врача, спрашивали, что она кушала. Ссылались на отравление. Все только приходили, спрашивали, но никто ничего не делал.

В перинатальный центр Оксана попала только 5 октября. Там она провела около часа, потом ее в сопровождении реаниматолога снова перевели в областную больницу. Врачи ссылались на то, что там оборудование лучше. Но оно, к сожалению, молодую женщину не спасло. Пока ее возили из одной в больницы в другую, было упущено время. 5 октября Оксана Гладкова умерла. У нее остался 7-летний сын.

Врачи позже рассказали родственникам, что женщина сама родила мертвого ребенка, а потом скончалась, так как не выдержали почки, печень, легкие... В заключении о смерти причина указана следующая: эклампсия тяжелой степени (форма позднего токсикоза беременности - «НГ»).

Но Виталий Гладков считает, что жена умерла раньше, чем ему сообщили, и не могла родить сама, так как за эти три дня дико измучилась от бесконечных «переездов». Он уверен, что врачи достали мертвого ребенка путем кесарева сечения уже после гибели жены.

- Когда я приехал 5 числа в перинатальный центр, я говорил с главврачом областной больницы Владимиром Стельмахом, - вспоминает Виталий Гладков. - Он мне сказал, что Оксана в тяжелом состоянии, у нее отказывают почки, но она идет на поправку. Я уехал домой, а через полчаса мне позвонили...

Погибшего ребенка похоронили в одном гробу вместе с матерью: положили Оксане в ноги коробочку с тельцем. С тех пор никто из врачей не выразил семье соболезнования.

По указанию тогдашнего руководителя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Орала Бекмагамбетова была проверена проверка: работа и поминутные действия врачей областной, городской больниц и перинатального центра тщательно проанализировали независимые эксперты. Во всех этих заключениях от 6 декабря 2016 года четко прописано: смерть была предотвратимой. Тем не менее, в деле Оксаны Гладковой до сих пор не указаны подозреваемые.

Сейчас Виталий один воспитывает 7-летнего сына. Мужчина ласково называет его Данюшкой. На заставке телефона - фотография жены... Корреспондентам «НГ» он показал вырезку одного из наших номеров за 2010 год. Там счастливые Оксана и Виталий позировали для свадебного фотографа и тогда выиграли в конкурсе для молодоженов.

С момента трагедии прошло 1,5 года. Формально все еще проводится досудебное расследование, а на самом деле Виталий получает одни отписки. Уже несколько месяцев он вместе со своим адвокатам Галиной КУШНИР добивается отправки документов на комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в Караганду. Так как это дело находится на контроле городской прокуратуры, там Гладкову обещали помочь. Но после обещаний последовало молчание.

- Я в начале недели разговаривала с господином Ерекешевым из городской прокуратуры, он говорил, что перезвонит, будет направлять наши документы в Караганду, но мы до сих пор ждем, - рассказала адвокат Галина Кушнир. - Во время расследования у нас несколько раз менялся следователь, и нам об этом никто не сообщал. Сначала была Сергазинова, теперь - Касымова. Когда я с ней связалась, она мне сказала: позвоните мне через 15 минут, я хоть посмотрю, о чем дело.

12 апреля в ответ на жалобу о волоките дела прокурор Костаная Максат Казиев сообщил, что «факт волокиты включен в акт надзора прокуратуры». Но такой ответ ни Виталия Гладкова, ни его адвоката Галину Кушнир не устраивает. Они готовят заявление в исковое суд на бездействие следственных органов.

«НГ» также направила запрос в городскую прокуратуру.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.04.18 17:08 Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей «стабильности»
28.04.18 16:31 Назарбаев: Квартиру по программе "7-20-25" получит каждый казахстанец
28.04.18 16:13 Теплые ветреные дни ждут жителей Костанайской области
28.04.18 15:45 Судьба «Метрополя» и «Алтынсафа»: кто и когда переедет в рестораны семьи экс-акима Костаная
28.04.18 13:27 Велосезон в Костанае откроют массовым велопробегом
28.04.18 11:59 Выступающим против прививок родителям разъяснили необходимость вакцинации на семинаре в Костанае
28.04.18 09:54 В судах Казахстана снова разрешили мобильные телефоны
27.04.18 17:06 Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы прокомментировал директор клуба
27.04.18 16:58 В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
27.04.18 14:50 "Привыкли тратить на буклеты". Биртанов недоволен пропагандой ЗОЖ

Комментарии к новости

* 112
Re: Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.04.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У двоюродной задохнулся ребенок в утробе прямо в больнице, в это время они обслуживали платных, на сеструху махнули рукой тогда..
Да, врачи сегодня стали рвачами..
Профайл

FOMA
Re: Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти...




Отправлено: 28.04.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной висяк, к сожалению. Могу дать совет. Вы обязаны понимать что ваши родные не нужны ни кому кроме вас. Не нужно тянуть время, принимать решение очень быстро. Ситуацию держать на собственном контроле. Ни в коем случае не доверять на слово ни кому, даже себе. Все проверять по фактам. Нужно требовать оказания должного внимания и помощи. Спокойно, без ругани и угроз. Звоните главврачам поликлиник в министерство здравоохранения на горячие линии. Пишите президенту, акимам в газеты. Но, только все это нужно делать до трагедии!

§ olegggon
Re: Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 880
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 28.04.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врачи звери, непрофессионалы. Сам сталкиваюсь практически ежедневно с этим. Отец болеет серьезно. Был за последний год во всех больницах и поликлиниках города много раз. Везде бардак, отписки, перенаправления, короче работать никто не хочет. В поликлиниках ещё более-менее, а вот в больницах это что-то. Ничего у них нет, всё приноси своё и т. д. и т. п. Сидьно поразило меня что в областной поликлинике как люди приезжают на приём к врачу с области, а врач, к которому они записаны вышел на больничный или в командировке, без предупреждения пациента.
Профайл

§ Вася Картошкин
Re: Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 28.04.18 - 19:01
Комментарий удален модератором.
Профайл

безумец
Re: Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти...




Отправлено: 28.04.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
врачи предупреждают-могут быть осложнения,советуют не рожать,либо на сохранение,,иммунитет у городских жителей слабый из за плохого питания,малоподвижности,,с районов сразу в область транспортом отправляют при осложнениях,50 на 50 - что выживет роженица,,

Народный контроль
Re: Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти...




Отправлено: 28.04.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жалко молодую женщину.Винить врачей я не могу, многие из них стоят сутками у операционного стола что бы спасти жизнь человеку.

* elektron
Re: Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1166
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.04.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
многие из них стоят сутками у операционного стола что бы спасти жизнь человеку.

Это профессионалы-знания дела. Остальные, лучше промолчу. Соболезнования, сил и терпения родным
ПС: хотя не могу не промолчать, в 90-ые у друга бультерьер был, беременная сучка, сам он на работе в смену был. Так я с товарищем заладив неладное. Просто в СХИ понесли, где её прооперировали и изъяли 2 вроде живых и одного мёртвого. Операцию студенты проводили. Спасли и собаку и щенков, которых можно было спасти.
Так неужели сегодня медицина для людей хуже чем тогда для собак? Страшно...
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 5
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх