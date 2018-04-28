Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти его беременной жены дойдет до суда

31-летняя Оксана ГЛАДКОВА скончалась в Костанайской областной больнице 5 октября 2016 года. Женщина была на 5 месяце беременности.

За четыре дня до смерти она почувствовала себя плохо. Хотела записаться на прием к наблюдавшему ее врачу в поликлинике № 3 Костаная, но талон ей выдали только на 7 октября. До этого дня Оксана не дожила.

В течение следующих двух дней к ней несколько раз приезжала скорая и только 3 октября окончательно забрала в больницу. Сначала ее определили в областную, затем почему-то перенаправили в городскую.

Как вспоминает муж Оксаны Виталий ГЛАДКОВ, в городской больнице его супруга провела 9 часов. За это время врачи установили, что ребенок внутри нее был мертв, но экстренных мер не предприняли.

- Оксана в больницу собиралась сама, сказала, что ее не надо сопровождать, все-таки не первые роды. Она не боялась, потому что доверяла врачам... - говорит Виталий. - 4 октября, около 10.30, я приехал к ней в городскую больницу. Оксана мне написала в ватсапе, что ребенок погиб и ее повезут на чистку в перинатальный центр. Через полчаса я приехал и увидел, что она по коридору еле передвигается. Жена говорила, что не может ни сидеть, ни лежать, ни стоять, ни ходить, потому что все болит. Пришли два врача, спрашивали, что она кушала. Ссылались на отравление. Все только приходили, спрашивали, но никто ничего не делал.

В перинатальный центр Оксана попала только 5 октября. Там она провела около часа, потом ее в сопровождении реаниматолога снова перевели в областную больницу. Врачи ссылались на то, что там оборудование лучше. Но оно, к сожалению, молодую женщину не спасло. Пока ее возили из одной в больницы в другую, было упущено время. 5 октября Оксана Гладкова умерла. У нее остался 7-летний сын.

Врачи позже рассказали родственникам, что женщина сама родила мертвого ребенка, а потом скончалась, так как не выдержали почки, печень, легкие... В заключении о смерти причина указана следующая: эклампсия тяжелой степени (форма позднего токсикоза беременности - «НГ»).

Но Виталий Гладков считает, что жена умерла раньше, чем ему сообщили, и не могла родить сама, так как за эти три дня дико измучилась от бесконечных «переездов». Он уверен, что врачи достали мертвого ребенка путем кесарева сечения уже после гибели жены.

- Когда я приехал 5 числа в перинатальный центр, я говорил с главврачом областной больницы Владимиром Стельмахом, - вспоминает Виталий Гладков. - Он мне сказал, что Оксана в тяжелом состоянии, у нее отказывают почки, но она идет на поправку. Я уехал домой, а через полчаса мне позвонили...

Погибшего ребенка похоронили в одном гробу вместе с матерью: положили Оксане в ноги коробочку с тельцем. С тех пор никто из врачей не выразил семье соболезнования.

По указанию тогдашнего руководителя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Орала Бекмагамбетова была проверена проверка: работа и поминутные действия врачей областной, городской больниц и перинатального центра тщательно проанализировали независимые эксперты. Во всех этих заключениях от 6 декабря 2016 года четко прописано: смерть была предотвратимой. Тем не менее, в деле Оксаны Гладковой до сих пор не указаны подозреваемые.

Сейчас Виталий один воспитывает 7-летнего сына. Мужчина ласково называет его Данюшкой. На заставке телефона - фотография жены... Корреспондентам «НГ» он показал вырезку одного из наших номеров за 2010 год. Там счастливые Оксана и Виталий позировали для свадебного фотографа и тогда выиграли в конкурсе для молодоженов.

С момента трагедии прошло 1,5 года. Формально все еще проводится досудебное расследование, а на самом деле Виталий получает одни отписки. Уже несколько месяцев он вместе со своим адвокатам Галиной КУШНИР добивается отправки документов на комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в Караганду. Так как это дело находится на контроле городской прокуратуры, там Гладкову обещали помочь. Но после обещаний последовало молчание.

- Я в начале недели разговаривала с господином Ерекешевым из городской прокуратуры, он говорил, что перезвонит, будет направлять наши документы в Караганду, но мы до сих пор ждем, - рассказала адвокат Галина Кушнир. - Во время расследования у нас несколько раз менялся следователь, и нам об этом никто не сообщал. Сначала была Сергазинова, теперь - Касымова. Когда я с ней связалась, она мне сказала: позвоните мне через 15 минут, я хоть посмотрю, о чем дело.

12 апреля в ответ на жалобу о волоките дела прокурор Костаная Максат Казиев сообщил, что «факт волокиты включен в акт надзора прокуратуры». Но такой ответ ни Виталия Гладкова, ни его адвоката Галину Кушнир не устраивает. Они готовят заявление в исковое суд на бездействие следственных органов.

«НГ» также направила запрос в городскую прокуратуру.