Женщине, ударившей ножом свою дочь, вынесли приговор в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Это дело рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области с конца марта.
Сегодня, 4 мая, судья Мылкытбай Казтаев вынес приговор в отношении 32-летней Лидии СЕМЕНИЩЕВОЙ.
Фото из архива "НГ"
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе областного суда.
- Семенищеву признали виновной в совершении уголовного правонарушения и назначили ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением ст. 63 УК РК условно с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания, - сказано в сообщении пресс-службы. - Также ей назначено принудительное лечение от психических и поведенческих расстройств в результате употребления алкоголя, синдрома зависимости.
Приговор еще не вступил в законную силу
Напомним, 7 января Семенищева, будучи в нетрезвом виде, ударила ножом свою 13-летнюю дочь. Благодаря тому, что врачи экстренно провели операцию, девочка осталась жива.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
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