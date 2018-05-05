Женщине, ударившей ножом свою дочь, вынесли приговор в Костанае

Это дело рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области с конца марта.

Сегодня, 4 мая, судья Мылкытбай Казтаев вынес приговор в отношении 32-летней Лидии СЕМЕНИЩЕВОЙ.

Фото из архива "НГ"

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе областного суда.

- Семенищеву признали виновной в совершении уголовного правонарушения и назначили ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением ст. 63 УК РК условно с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания, - сказано в сообщении пресс-службы. - Также ей назначено принудительное лечение от психических и поведенческих расстройств в результате употребления алкоголя, синдрома зависимости.

Приговор еще не вступил в законную силу

Напомним, 7 января Семенищева, будучи в нетрезвом виде, ударила ножом свою 13-летнюю дочь. Благодаря тому, что врачи экстренно провели операцию, девочка осталась жива.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Читайте также:

Женщину, обвиняемую в том, что она ударила ножом свою дочь, судят в Костанае