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Женщине, ударившей ножом свою дочь, вынесли приговор в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

4 мая 2018, 21:26 |  Криминал

Это дело рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области с конца марта.

Сегодня, 4 мая, судья Мылкытбай Казтаев вынес приговор в отношении 32-летней Лидии СЕМЕНИЩЕВОЙ.

Фото из архива "НГ"

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе областного суда.

- Семенищеву признали виновной в совершении уголовного  правонарушения и назначили ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением ст. 63 УК РК условно с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания, - сказано в сообщении пресс-службы. - Также ей назначено принудительное лечение от психических и поведенческих расстройств в результате употребления алкоголя, синдрома зависимости.

Приговор еще не вступил в законную силу

Напомним, 7 января Семенищева, будучи в нетрезвом виде, ударила ножом свою 13-летнюю дочь. Благодаря тому, что врачи экстренно провели операцию, девочка осталась жива.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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Комментарии к новости

Иолис
Re: Женщине, ударившей ножом свою дочь, вынесли приговор в...




Отправлено: 04.05.18 - 21:30
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Женщине, ударившей ножом свою дочь, вынесли приговор в...




Отправлено: 04.05.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
имя судьи не правильно написали Мылтыкбай надо

§ Ваш земляк
Re: Женщине, ударившей ножом свою дочь, вынесли приговор в...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1603
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.05.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насмотрятся великодержавных фильмов,"Тараса Бульбу" и переносят на серую казахстанскую действительность-независимость! Я тебя породила - я тебя и убью!
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