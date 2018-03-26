Женщину, обвиняемую в том, что она ударила ножом свою дочь, судят в Костанае

7 января 2018 года в детскую областную больницу доставили 13-летнюю девочку с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Ей экстренно провели операцию, чем спасли ребенку жизнь. Нож чудом не задел сердце, пройдя через легкое, желудок и печень.

32-летнюю мать девочки Лидию С. задержала полиция. По материалам дела, она ударила свою дочь Аню ножом в их доме по ул. Узкоколейной, в этот момент женщина была в нетрезвом виде.

Первое заседание прошло сегодня, 26 марта, в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области. Лидия С. обвиняется по ст. 106 ч. 2 п. 11 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего). По этой статье ей грозит от 3-х до 7 лет ограничения либо лишения свободы.

Изначально процесс планировали сделать открытым, но и подсудимая, и потерпевшая высказались против и попросили удалить представителей СМИ. Судья Мылтыкбай КАЗТАЕВ требования сторон удовлетворил.

- Так как на процессе будут затронуты личные, интимные и семейно-бытовые моменты, заседания пройдут без участия прессы, - заключил судья. - Это делается и для того, чтобы не нанести психологическую травму ребенку.

Сейчас Аня живет с тетей и дядей. После ранения восстановилась и чувствует себя хорошо. Однако, как стало понятно из короткого пребывания корреспондента «НГ» в зале суда перед началом процесса, с матерью она отношения теперь не поддерживает.

Когда подсудимую ввели в зал суда, она на дочь даже не посмотрела. Девочка тоже не проявила к матери никакого интереса.

- Анютка, посмотри на маму! - обратился к девочке пожилой мужчина - отец подсудимой и дедушка пострадавшей.

Девочка только коротко взглянула в сторону матери и отвернулась.

На процессе будут допрошены ближайшие родственники потерпевшей и ее классный руководитель.

Обвиняемая выглядит вполне ухоженно. В зал суда она пришла с макияжем и прической, в яркой рубашке. На ту, кто регулярно выпивает, женщина не похожа.