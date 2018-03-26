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Женщину, обвиняемую в том, что она ударила ножом свою дочь, судят в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

26 марта 2018, 16:55 |  Криминал

7 января 2018 года в детскую областную больницу доставили 13-летнюю девочку с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Ей экстренно провели операцию, чем спасли ребенку жизнь. Нож чудом не задел сердце, пройдя через легкое, желудок и печень.

32-летнюю мать девочки Лидию С. задержала полиция. По материалам дела, она ударила свою дочь Аню ножом в их доме по ул. Узкоколейной, в этот момент женщина была в нетрезвом виде.

Первое заседание прошло сегодня, 26 марта, в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области. Лидия С. обвиняется по ст. 106 ч. 2 п. 11 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего). По этой статье ей грозит от 3-х до 7 лет ограничения либо лишения свободы.

Изначально процесс планировали сделать открытым, но и подсудимая, и потерпевшая высказались против и попросили удалить представителей СМИ. Судья Мылтыкбай КАЗТАЕВ требования сторон удовлетворил.

- Так как на процессе будут затронуты личные, интимные и семейно-бытовые моменты, заседания пройдут без участия прессы, - заключил судья. - Это делается и для того, чтобы не нанести психологическую травму ребенку.

Сейчас Аня живет с тетей и дядей. После ранения восстановилась и чувствует себя хорошо. Однако, как стало понятно из короткого пребывания корреспондента «НГ» в зале суда перед началом процесса, с матерью она отношения теперь не поддерживает.

Когда подсудимую ввели в зал суда, она на дочь даже не посмотрела. Девочка тоже не проявила к матери никакого интереса.

- Анютка, посмотри на маму! - обратился к девочке пожилой мужчина - отец подсудимой и дедушка пострадавшей.

Девочка только коротко взглянула в сторону матери и отвернулась.

На процессе будут допрошены ближайшие родственники потерпевшей и ее классный руководитель.

Обвиняемая выглядит вполне ухоженно. В зал суда она пришла с макияжем и прической, в яркой рубашке. На ту, кто регулярно выпивает, женщина не похожа.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Женщину, обвиняемую в том, что она ударила ножом свою дочь,...




Отправлено: 26.03.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за люди пошли? Ну как можно на дочь поднять руку с ножом? Просто изверги. Я просто не представляю такого.

nik58
Re: Женщину, обвиняемую в том, что она ударила ножом свою дочь,...




Отправлено: 26.03.18 - 17:20
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: Женщину, обвиняемую в том, что она ударила ножом свою дочь,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2413
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.03.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ну как можно на дочь поднять руку с ножом?

Запросто. Есть состояние аффекта, не трезвый, под наркотиком. В таких состояниях человек иногда себя не может контролировать.
Профайл

Народный контроль
Re: Женщину, обвиняемую в том, что она ударила ножом свою дочь,...




Отправлено: 26.03.18 - 17:54
Комментарий удален модератором.

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