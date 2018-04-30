Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для госслужащих
Tengrinews.kz
Руководитель Специальной мониторинговой группы, общественный деятель Айгуль Соловьева считает необходимым снять запрет на смартфоны в государственных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента АДГСПК по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz.
Она выступила на площадке областного акимата на встрече по обсуждению мер по профилактике коррупции. По словам Айгуль Соловьевой необходимо снять запрет на смартфоны в госучреждениях. Так как госслужащие, с утра до вечера занятые повседневной деятельностью, имеют доступ к смартфону только вечером.
"А вдруг непредвиденные обстоятельства или детям будет необходима срочная помощь родителей", - цитирует Соловьеву пресс-служба.
Ранее сообщалось о том, что смартфоны снова разрешили проносить в казахстанские суды. Был введен в действие совместный приказ департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и Министерства внутренних дел "Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима на территории и в зданиях Верховного Суда Республики Казахстан, местных судов Республики Казахстан, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) и его территориальных органов" (Правила).
Запрет на смартфоны в судах ввели 2 июня 2016 года.
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