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Dron
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Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для госслужащих

Tengrinews.kz

30 апреля 2018, 14:58 |  Общество

Руководитель Специальной мониторинговой группы, общественный деятель Айгуль Соловьева считает необходимым снять запрет на смартфоны в государственных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента АДГСПК по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz.

Она выступила на площадке областного акимата на встрече по обсуждению мер по профилактике коррупции. По словам Айгуль Соловьевой необходимо снять запрет на смартфоны в госучреждениях. Так как госслужащие, с утра до вечера занятые повседневной деятельностью, имеют доступ к смартфону только вечером.

"А вдруг непредвиденные обстоятельства или детям будет необходима срочная помощь родителей", - цитирует Соловьеву пресс-служба.

Ранее сообщалось о том, что смартфоны снова разрешили проносить в казахстанские суды. Был введен в действие совместный приказ департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и Министерства внутренних дел "Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима на территории и в зданиях Верховного Суда Республики Казахстан, местных судов Республики Казахстан, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) и его территориальных органов" (Правила).

Запрет на смартфоны в судах ввели 2 июня 2016 года.
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Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10574
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.04.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"А вдруг непредвиденные обстоятельства или детям будет необходима срочная помощь родителей", - цитирует Соловьеву пресс-служба.

Так себе аргумент. Для связи кнопочные телефоны никто не запрещал.
А вот запечатлеть смартфоном беспредел начальства - почему бы и нет. Но запрет был введён, я так понимаю, из-за нерадивых служащих, фотографирующих внутренние документы и рассылающие их по мессенджерам.
Профайл

Народный контроль
Re: Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для...




Отправлено: 30.04.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Руководитель Специальной мониторинговой группы, общественный деятель
С каких это пор общественный деятель стал решать пользоваться смартфоном в госучреждениях или нет. И вообще какое её дело? Кнопочные телефоны ещё никто не отменял и не отменит.

Аноним
Re: Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для...




Отправлено: 30.04.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Разрешены к использованию в госучреждениях мобильники, не имещие фото- или видеокамеру и выход в интернет. А соловей-то под чужую музыку поёт, по ходу.

такие смешные
Re: Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для...




Отправлено: 30.04.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В руках Нокиа , а под столом айфон! Тупой запрет.

обнова
Re: Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для...




Отправлено: 30.04.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
С каких это пор общественный деятель стал решать пользоваться смартфоном в госучреждениях или нет.

Айгуль Соловьева считает... (далее по тексту), а вот за нас зачастую на форуме решаешь именно ты, вернее думаешь что решаешь, запрещаешь. И вообще, "какое твое дело?" - перефразирую.
На смарт можно снять, записать видео/аудио как гос. служащий превышает свои полномочия, дает указания подчиненному нарушить права третьего лица, договаривается о коррупционной составляющей, да мало ли.

В теме
Re: Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для...




Отправлено: 30.04.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, может это и хорошо требовать пользоваться на работе кнопочными телефонами, но почему если у служащего уже куплен сенсор (ведь запрет введен недавно), он ещё должен приобретать за свой счет кнопочный телефон. Пусть учреждения купят и раздадут как калькуляторы например.

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