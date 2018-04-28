В судах Казахстана снова разрешили мобильные телефоны

В залы судебных заседаний участникам судебных процессов разрешили вносить мобильные телефоны. Об этом сообщается на сайте ВС РК, передает Tengrinews.kz.

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По информации Верховного суда, введен в действие Совместный приказ Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде и Министерства внутренних дел "Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима на территории и в зданиях Верховного Суда Республики Казахстан, местных судов Республики Казахстан, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) и его территориальных органов" (Правила).

"При разработке Правил были учтены предложения судей, представителей адвокатуры и Гильдии судебных репортеров, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта "Идеальный суд". Принятие Правил продиктовано активным использованием в судах информационно-коммуникационных технологий в рамках реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан", - прокомментировали в ВС РК.

Правила регламентируют порядок обеспечение пропускного и внутриобъектного режима для посетителей, участников процесса, иных лиц, участвующих в судебном процессе, а также лиц, желающих присутствовать на открытых судебных заседаниях на территории и в зданиях судебных органов республики.

Новшествами данных Правил явилось определение понятия "публично-доступной части здания суда", в которую входят залы ожидания, залы судебных заседаний, помещения приема и выдачи корреспонденции и фронт-офисы. Именно в эту часть здания участникам судебных процессов разрешается внести записывающих устройств, вычислительной техники, мобильных устройств (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты с интернет-модулями), машинных носителей информации (флеш-карты, USB-диски и т.п.), а также других технических устройств, в том числе и беспроводных, имеющих возможность передачи данных, а также выход в Интернет.

Представители средств массовой информации теперь также вправе войти на территории и в здания судов с мобильными устройствами, виде-, кино- и фотоаппаратурой. Вопрос их использования представителями СМИ на судебных заседаниях решается председательствующим судьей в соответствии со статьей 345 УПК РК и статьей 19 ГПК РК т статьей 21 КоАП РК.

2 июня 2016 года в Министерстве юстиции был зарегистрирован новый документ "Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов для посетителей на территории и в зданиях Верховного Суда, местных судов Республики Казахстан, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) и его территориальных органов".

В нем указано, что в суд нельзя проносить такое оборудование, как ноутбуки, радиоприемники и диктофоны, а также смартфоны и другую технику. Правила вступили в силу с 17 июня 2016 года.