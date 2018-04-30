Дело о перевозке более 260 кг марихуаны - двум рудничанам вынесли приговор в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Дело, в котором фигурирует крупная партия наркотиков, начали рассматривать в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области 16 апреля.
В субботу, 28 апреля, пресс-служба областного суда сообщила о приговоре.
32-летнего Нурадина Искакова, принимавшего посылку с марихуаной, приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности, его подельника, 37-летнего Данияра Мурзабаева - к 13 годам в учреждении чрезвычайной безопасности. Последнему, помимо ст. 297 ч. 3 п.п. 1,3 (незаконное приобретение и хранение наркотиков группой лиц в крупном размере), вменили еще ст. 390 ч. 3 (присвоение звания должностного лица).
Напомним, сотрудники ДКНБ вели слежку за каналом поставки наркотиков в Рудный. Двое местных жителей, Нурадин Искаков и Данияр Мурзабаев, заказали крупную партию в Жамбылской области, затем перенаправили ее в Алматы, а потом - в Рудный через Костанай под видом товаров народного потребления.
18 сентября 2017 года, когда 3 мешка с марихуаной под видом продовольственных товаров доставили в один из гаражных кооперативов в Рудный, посылку принимал Нурадин Искаков. Данияра Мурзабаева задержали позже.
На первом слушании подсудимые вину не признавали.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 3
Всего: 112
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Ставшая традиционной Национальная выставка собак всех пород прошла в Костанае
Данная новость имела бы ценность, будь она опубликована ДО выставки, а не постфактум
260 кг марихуаны в трех мешках?Камни что ли
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гость: Воняет она. Ее даже на базар не везут. Никто не покупает. Эту баранину. Её нужно уметь правильно разделать, чтобы не воняла.
Он сам понял что и зачем главное в этой статье?
25 апреля 2018 года мне сделали операцию грыжи диска позвоночника. :-x Может кто захочет посетить старого форумного забияку?