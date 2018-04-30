Быстрее не бывает

Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Дело о перевозке более 260 кг марихуаны - двум рудничанам вынесли приговор в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

30 апреля 2018, 13:04 |  Криминал

Дело, в котором фигурирует крупная партия наркотиков, начали рассматривать в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области 16 апреля.

В субботу, 28 апреля, пресс-служба областного суда сообщила о приговоре.

32-летнего Нурадина Искакова, принимавшего посылку с марихуаной, приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности, его подельника, 37-летнего Данияра Мурзабаева - к 13 годам в учреждении чрезвычайной безопасности. Последнему, помимо ст. 297 ч. 3 п.п. 1,3 (незаконное приобретение и хранение наркотиков группой лиц в крупном размере), вменили еще ст. 390 ч. 3 (присвоение звания должностного лица).

Напомним, сотрудники ДКНБ вели слежку за каналом поставки наркотиков в Рудный. Двое местных жителей, Нурадин Искаков и Данияр Мурзабаев, заказали крупную партию в Жамбылской области, затем перенаправили ее в Алматы, а потом - в Рудный через Костанай под видом товаров народного потребления.

18 сентября 2017 года, когда 3 мешка с марихуаной под видом продовольственных товаров доставили в один из гаражных кооперативов в Рудный, посылку принимал Нурадин Искаков. Данияра Мурзабаева задержали позже.

На первом слушании подсудимые вину не признавали.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.04.18 14:58 Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для госслужащих
30.04.18 10:09 Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?
29.04.18 21:14 Стали известны подробности ДТП с участием микроавтобуса в Рудном
29.04.18 18:59 Гол с пенальти принес "Астане" победу над "Тоболом"
29.04.18 18:35 Ставшая традиционной Национальная выставка собак всех пород прошла в Костанае
29.04.18 11:22 Зарплату депутатов предложили приравнять к средней по стране
29.04.18 09:59 Мужчины с крепким рукопожатием имеют больше шансов вступить в брак - медики
29.04.18 08:40 Чего нельзя делать на борту самолета казахстанцам
28.04.18 17:37 Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти его беременной жены дойдет до суда
28.04.18 17:08 Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей «стабильности»

Комментарии к новости

nik58
Re: Дело о перевозке более 260 кг марихуаны - двум рудничанам...




Отправлено: 30.04.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
260 кг марихуаны в трех мешках?Камни что ли

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 3
Всего: 112

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх