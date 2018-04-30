Дело о перевозке более 260 кг марихуаны - двум рудничанам вынесли приговор в Костанае

Дело, в котором фигурирует крупная партия наркотиков, начали рассматривать в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области 16 апреля.

В субботу, 28 апреля, пресс-служба областного суда сообщила о приговоре.

32-летнего Нурадина Искакова, принимавшего посылку с марихуаной, приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности, его подельника, 37-летнего Данияра Мурзабаева - к 13 годам в учреждении чрезвычайной безопасности. Последнему, помимо ст. 297 ч. 3 п.п. 1,3 (незаконное приобретение и хранение наркотиков группой лиц в крупном размере), вменили еще ст. 390 ч. 3 (присвоение звания должностного лица).

Напомним, сотрудники ДКНБ вели слежку за каналом поставки наркотиков в Рудный. Двое местных жителей, Нурадин Искаков и Данияр Мурзабаев, заказали крупную партию в Жамбылской области, затем перенаправили ее в Алматы, а потом - в Рудный через Костанай под видом товаров народного потребления.

18 сентября 2017 года, когда 3 мешка с марихуаной под видом продовольственных товаров доставили в один из гаражных кооперативов в Рудный, посылку принимал Нурадин Искаков. Данияра Мурзабаева задержали позже.

На первом слушании подсудимые вину не признавали.