Двух жителей Рудного судят за перевозку более 260 кг марихуаны
Татьяна НАЗАРУК
18 сентября 2017 года сотрудники ДКНБ Костанайской области в результате спецоперации изъяли в одном из гаражей в Рудном более 267 кг марихуаны. На месте задержали местного жителя, 32-летнего Нурадина Искакова, позже выявили его подельника - 37-летнего Данияра Мурзабаева, также рудничанина. Мурзабаев ранее уже был осужден за продажу наркотиков.
Дело по их обвинению в приобретении, хранении, перевозке и сбыте крупной партии наркотиков рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области. Первое заседание прошло сегодня, 16 апреля.
Как сказано в обвинительном заключении, Искаков и Мурзабеков приобрели марихуану в Жамбылской области, переправили ее в Алматы, где сдали наркотики для дальнейшей перевозки в Рудный под видом товаров народного потребления.
Когда три мешка с марихуаной прибыли в Костанай, на склад фирмы-перевозчика ИП «Мукужанова», сотрудникам ДКНБ о преступной схеме уже было известно. Вместе с водителем, который должен был отвезти три мешка по указанному адресу в Рудный, поехал представитель ведомства под прикрытием. Факт поставки наркотиков был зафиксирован при наличии прямых доказательств и свидетелей.
Оба подсудимых вину не признали полностью. Свою позицию они намерены озвучить после допроса свидетелей.
Государственный обвинитель Еркибулан АЙТБАЕВ заявил, что в ходе следственных действий вина Искакова и Мурзабаева была полностью доказана.
О том, что произошло 18 сентября 2017 года, на суде рассказал водитель фирмы-перевозчика Валерий ЦИММЕРМАН, который в тот день должен был доставить три мешка с «продовольственными товарами» в Рудный.
- Ко мне перед отправкой подошел шеф и предупредил, что в тех трех мешках - необычное содержимое, я сразу понял, что это наркотики, - сообщил свидетель. - Скорее всего, сотрудник ДКНБ ввел его в курс дела. Мне же он ничего не объяснял, но по телефонным разговорам сотрудника было понятно, что случится дальше. Когда я приехал на место, стал звонить заказчику. Он попросил забрать завтра. Но я отказал, так как сотрудник мне намекнул, что нужно сказать именно так. Потом я еще раз пять звонил, все не хотели забирать товар. Уже было понятно, что это какие-то мошенники. В общем, я больше часа прождал. Когда, наконец, пришел Искаков, мы поехали к гаражному кооперативу. Вместе с сотрудником они выгружали мешки, я был в машине. Через пару минут его повязали.
Циммерман рассказал, что Нурадин Искаков не пытался скрыться - на него надели наручники и он заплакал.
- Искаков говорил о том, что его просили эти мешки передать, - добавил Циммерман.
Согласно показаниям свидетеля, созванивался он не с Искаковым - голоса во всех пяти звонках были разными. Судья Абай РАИСОВ попросил подсудимого Данияра Мурзабекова что-нибудь сказать. Услышав голос и немного подумав, Виталий Циммерман подтвердил, что ему звонил Мурзабеков.
В суде продолжается допрос свидетелей.
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Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.