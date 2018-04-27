В Костанае начали отключать отопление

Сегодня, 27-го апреля, пресс-служба ГКП “КТЭК” сообщила на сайте предприятия о том, что, согласно постановления акима Костаная за № 1004 от 23 апреля 2018 года, компания с 08:00 перешла на режим “горячего водоснабжения”. Уведомления об отключении отопления в жилых домах предварительно отправлялись в ПКСК, сообщается в пресс-релизе.

Ранее отключение планировалось на 28-29 апреля. Заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ, рассказывал "НГ" о том, в каком случае стоит ожидать отключения отопления:

- Только при условии, что среднесуточная температура в течение трех дней будет равна плюс 10 градусам. По прогнозам синоптиков, устойчивое тепло ожидается как раз к концу недели. Если прогноз не оправдается, то отопительный сезон завершим позже.

Первое утро с отключенными батареями оказалось прохладным, жители стали переживать за “стабильности” теплой погоды.

Корреспонденты "НГ" попытались узнать в отделе ЖКХ акимата Костаная о порядке “включения отопления” в случае, если погода испортится. Ответить по телефону нам отказались и попросили прислать официальный запрос.