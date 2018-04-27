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В Костанае начали отключать отопление

Артём МАРУСИЧ

27 апреля 2018, 13:50 |  ЖКХ

Сегодня, 27-го апреля, пресс-служба ГКП “КТЭК” сообщила на сайте предприятия о том, что, согласно постановления акима Костаная за № 1004 от 23 апреля 2018 года, компания с 08:00 перешла  на режим “горячего водоснабжения”. Уведомления об отключении отопления в жилых домах предварительно отправлялись в ПКСК, сообщается в пресс-релизе.

Ранее отключение планировалось на 28-29 апреля. Заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ, рассказывал "НГ" о том, в каком случае стоит ожидать отключения отопления:

- Только при условии, что среднесуточная температура в течение трех дней будет равна плюс 10 градусам. По прогнозам синоптиков, устойчивое тепло ожидается как раз к концу недели. Если прогноз не оправдается, то отопительный сезон завершим позже.

Первое утро с отключенными батареями оказалось прохладным, жители стали переживать за  “стабильности” теплой погоды.

Корреспонденты "НГ" попытались узнать в отделе ЖКХ акимата Костаная о порядке “включения отопления” в случае, если погода испортится. Ответить по телефону нам отказались и попросили прислать официальный запрос.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: В Костанае начали отключать отопление
112


(Пользователи)
Сообщений: 11297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.04.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
У меня сразу с 29ти градусов до 26ти упало..
Чувствуется..
Наверно упадет до 22х к ночи..
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