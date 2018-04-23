Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели
Ольга ЛИХОГРАЙ
К концу этой недели, ориентировочно - 28-29 апреля, ГКП «КТЭК» планируют завершить отопительный сезон.
- Только при условии, что среднесуточная температура в течение трех дней будет равна плюс 10 градусам, - уточнил «НГ» заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ. - По прогнозам синоптиков, устойчивое тепло ожидается как раз к концу недели. Если прогноз не оправдается, то отопительный сезон завершим позже.
По словам Солодова, руководство КТЭК уже направило в акимат Костаная проект подготовки отключения зданий и жилых домов от теплоснабжения и перехода на режим горячего водоснабжения.
Стандартную весеннюю опрессовку теплосетей с отключением многоэтажных домов Костаная от горячей воды в КТЭК планируют после 9 мая.
- Опрессовка продлится до конца мая и займет около трех недель, - подтвердил «НГ» главный инженер КТЭК Николай БЕЛЯК. - После проверки всех сетей жилые дома снова подключим к горячей воде.
Николай Беляк пояснил, что в этом году в Костанае запланировано много ремонтов теплосетей. Многоэтажки, которые окажутся в зоне замены сетей, будут подключены к ГВС по мере окончания работ.
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Мне казалось что эта база сейчас коммерциализирована. И как мне кажется, эта статья больше похожа на раскрутку своего бизнеса через инвалидов!
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