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Алексей КУЛИКОВ: Подарите детям лето!
Мне казалось что эта база сейчас коммерциализирована. И как мне кажется, эта статья больше похожа на раскрутку своего бизнеса через инвалидов!
23.04.18 11:47
кжбинец
Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели
Народный контроль: Молодцы КТЭК! Зиму перезимовали без происшествии! Вот так надо готовится к зиме! видать в Златоусте с ней жестко обошлись. что убежала только пятки сверкали. и лает, как...
23.04.18 11:35
Костанаец
Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели
Надо , чтобы дома прогрелись, прежде чем отключать отопление!!! Оплачиваем -мы по счетчикам! НЕ НАДО ТАК РАНО ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ!!! Пусть будет на минималке , пока дома не прогреются как следует! ...
23.04.18 11:33
amduscias
Акция памяти погибшим в Кемерово.
Народный контроль: на высадку деревьев мест не напасешься для вас! На начало 2000-х годов лесистость Казахстана была всего 3,2 %. Не думаю, что с тех пор этот показатель сколь-нибудь вырос. Так...
23.04.18 11:32
житель города
Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели
я думал давно уже отключили. опять счета по 10000 за апрель выставят?
23.04.18 11:31
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Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели

Ольга ЛИХОГРАЙ

23 апреля 2018, 10:09 |  ЖКХ

К концу этой недели, ориентировочно - 28-29 апреля, ГКП «КТЭК» планируют завершить отопительный сезон.

- Только при условии, что среднесуточная температура в течение трех дней будет равна плюс 10 градусам, - уточнил «НГ» заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ. - По прогнозам синоптиков, устойчивое тепло ожидается как раз к концу недели. Если прогноз не оправдается, то отопительный сезон завершим позже.

По словам Солодова, руководство КТЭК уже направило в акимат Костаная проект подготовки отключения зданий и жилых домов от теплоснабжения и перехода на режим горячего водоснабжения.

Стандартную весеннюю опрессовку теплосетей с отключением многоэтажных домов Костаная от горячей воды в КТЭК планируют после 9 мая.

- Опрессовка продлится до конца мая и займет около трех недель, - подтвердил «НГ» главный инженер КТЭК Николай БЕЛЯК. - После проверки всех сетей жилые дома снова подключим к горячей воде.

Николай Беляк пояснил, что в этом году в Костанае запланировано много ремонтов теплосетей. Многоэтажки, которые окажутся в зоне замены сетей, будут подключены к ГВС по мере окончания работ.
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Комментарии к новости

§ Медный
Re: Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2056
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.04.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когтистая лапа КТЭК :-)
Профайл

Народный контроль
Re: Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели




Отправлено: 23.04.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После проверки всех сетей жилые дома снова подключим к горячей воде.
Молодцы КТЭК! Зиму перезимовали без происшествии! Вот так надо готовится к зиме! А не как соседний Троицк. Что пришлось вводит чрезвычайное положение что бы запустить тепло и горячую воду в квартиры людям

житель города
Re: Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели




Отправлено: 23.04.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я думал давно уже отключили.
опять счета по 10000 за апрель выставят?

Костанаец
Re: Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели




Отправлено: 23.04.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо , чтобы дома прогрелись, прежде чем отключать отопление!!! Оплачиваем -мы по счетчикам!
НЕ НАДО ТАК РАНО ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ!!!!! Пусть будет на минималке , пока дома не прогреются как следует!
Сейчас отключат отопление и большая часть людей будет болеть простудными заболеваниями. По утрам особенно -дубак! Многие потом сидят с обогревателями от холода.

кжбинец
Re: Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели




Отправлено: 23.04.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Молодцы КТЭК! Зиму перезимовали без происшествии! Вот так надо готовится к зиме!


видать в Златоусте с ней жестко обошлись.
что убежала только пятки сверкали.
и лает, как сама призналась, из-за угла.

74
Re: Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели




Отправлено: 23.04.18 - 11:37
Комментарий удален модератором.

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