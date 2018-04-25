Новую схему перекрытия улицы Алтынсарина предоставили в акимате Костаная
Как собщили сегодня "НГ" в пресс-службе акимата города Костаная, улица Алтынсарина будет перекрыта от улицы Гагарина до улицы Орджоникидзе. Ранее сообщалось, что улицу перекроют в границах улиц Лермонтова и Орджоникидзе.
Иллюстративное фото
Перекрытие улицы связано со строительно-монтажными работами, которые продлятся до 24 мая. Согласно новой схеме, на время реконструкции общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок по улице Каирбекова.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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Новую схему перекрытия улицы Алтынсарина предоставили в акимате Костаная
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