Быстрее не бывает

Форум
dandiv
Новую схему перекрытия улицы Алтынсарина предоставили в акимате Костаная
112: Дорогу от Гагарина нужно расширить к тому же.. Так ее и собираются расширять похоже, может не от самой Гагарина - не обратил внимание... но на многих столбах стоят крестики (пометили чтобы...
25.04.18 10:37
патриот
Адвокаты экс-полицейского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, считают, что следственный эксперимент провели с грубыми нарушениями
Тут максимум управление авто в состоянии "АО"! от того что сел за руль..в состоянии АО...номер не отлетит...и даже если переехать лежащее препятствие...а вот если сбить..то...
25.04.18 10:22
буран
Водителя КамАЗа застрелили на трассе Актобе - Оренбург. Возвращение лихих 90-х?
112: то к каждому едущему приставить сотрудника? Что ты такое несешь? Не гони. Если они неспособны и нифига не могут профилактикой заниматься, значит их надо распустить.Совсем, ибо...
25.04.18 10:20
Жанна
Адвокаты экс-полицейского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, считают, что следственный эксперимент провели с грубыми нарушениями
Жалко погибшего, жалко полицейского... Алкоголь виноват. Парня не вернешь. Такая судьба. А полицейскому жизнь ломать не стоит
25.04.18 10:20
Катя
Глава МВД ответил на предложение лишать водительских прав без суда
Взятка будет очень дорогая...
25.04.18 10:10
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Новую схему перекрытия улицы Алтынсарина предоставили в акимате Костаная

25 апреля 2018, 09:39 |  ЖКХ

Как собщили сегодня "НГ" в пресс-службе акимата города Костаная, улица Алтынсарина будет перекрыта от улицы Гагарина до улицы Орджоникидзе. Ранее сообщалось, что улицу перекроют в границах улиц Лермонтова и Орджоникидзе.

Иллюстративное фото

Перекрытие улицы связано со строительно-монтажными работами, которые продлятся до 24 мая. Согласно новой схеме, на время реконструкции общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок по улице Каирбекова.

 

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.04.18 10:33 Велопробег, посвященный отправке на фронт 151-й отдельной стрелковой бригады, пройдет в Костанае
25.04.18 08:48 "Нас по одиночке перебьют". Лукашенко предупредил страны ЕАЭС
24.04.18 18:26 Адвокаты экс-полицейского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, считают, что следственный эксперимент провели с грубыми нарушениями
24.04.18 17:01 Больше рублей и долларов стали покупать жители Костанайской области с начала 2018 года
24.04.18 16:32 В Костанае торжественно проводили призывников в Вооруженные силы
24.04.18 15:17 Дату школьных выпускных назвали в МОН РК
24.04.18 14:34 Глава МВД ответил на предложение лишать водительских прав без суда
24.04.18 12:54 12 000 наемных работников, которые трудились без договоров, выведены из тени с начала года в Костанайской области
24.04.18 10:32 Изменение границы часового пояса в Костанайской области сочли нецелесообразным
24.04.18 10:03 Вернуть излишнюю компенсацию при увольнении не разрешил суд в Костанайской области

Комментарии к новости

§ 112
Re: Новую схему перекрытия улицы Алтынсарина предоставили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.04.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально.
Дорогу от Гагарина нужно расширить к тому же..
Банально, но для этого нужно там все повырубать, если есть..
Профайл

* dandiv
Re: Новую схему перекрытия улицы Алтынсарина предоставили в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.04.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Дорогу от Гагарина нужно расширить к тому же..

Так ее и собираются расширять похоже, может не от самой Гагарина - не обратил внимание... но на многих столбах стоят крестики (пометили чтобы убрать)
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 2
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх