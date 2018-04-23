Улицу Алтынсарина перекроют в Костанае
Перекрытие улицы Алтынсарина связано со строительно-монтажными работами, которые продлятся с 24 апреля по 24 мая.
Иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба акима города, ремонт будет проводится от улицы Орджоникидзе до улицы Лермонтова. Общественный транспорт в этот период времени будет объезжать ремонтируемый участок по улицам Валиханова-Баймагамбетова-Орджоникидзе.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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