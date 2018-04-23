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Елена
Алексей КУЛИКОВ: Подарите детям лето!
Мне казалось что эта база сейчас коммерциализирована. И как мне кажется, эта статья больше похожа на раскрутку своего бизнеса через инвалидов!
23.04.18 11:47
кжбинец
Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели
Народный контроль: Молодцы КТЭК! Зиму перезимовали без происшествии! Вот так надо готовится к зиме! видать в Златоусте с ней жестко обошлись. что убежала только пятки сверкали. и лает, как...
23.04.18 11:35
Костанаец
Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели
Надо , чтобы дома прогрелись, прежде чем отключать отопление!!! Оплачиваем -мы по счетчикам! НЕ НАДО ТАК РАНО ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ!!! Пусть будет на минималке , пока дома не прогреются как следует! ...
23.04.18 11:33
amduscias
Акция памяти погибшим в Кемерово.
Народный контроль: на высадку деревьев мест не напасешься для вас! На начало 2000-х годов лесистость Казахстана была всего 3,2 %. Не думаю, что с тех пор этот показатель сколь-нибудь вырос. Так...
23.04.18 11:32
житель города
Отключить отопление в Костанае планируют к концу недели
я думал давно уже отключили. опять счета по 10000 за апрель выставят?
23.04.18 11:31
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Улицу Алтынсарина перекроют в Костанае

23 апреля 2018, 10:57 |  ЖКХ

Перекрытие улицы Алтынсарина связано со строительно-монтажными работами, которые продлятся с 24 апреля по 24 мая.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба акима города, ремонт будет проводится от улицы Орджоникидзе до улицы Лермонтова. Общественный транспорт в этот период времени будет объезжать ремонтируемый участок по улицам Валиханова-Баймагамбетова-Орджоникидзе.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Улицу Алтынсарина перекроют в Костанае




Отправлено: 23.04.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное в сроки уложитесь! А так в городе дороги стали отличные,не хуже чем в Астане! Спасибо акиму области!

§ dandiv
Re: Улицу Алтынсарина перекроют в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 23.04.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно... вроде тот участок не планировали ремонтировать. И непонятно - вчера еще там никаких работ не проводилось, а вот на участке от Лермонтова до Гагарина несколько дней ведутся демонтажные работы (тротуары повскрывали везде), но этот участок пока еще открыт
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