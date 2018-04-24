Глава МВД ответил на предложение лишать водительских прав без суда

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал предложение разрешить полицейским лишать казахстанцев водительских прав без суда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Все, что ограничивает права граждан, а это лишение прав, административный арест и все остальное, должно решаться только в судебном порядке. Это наша позиция", - сказал министр Касымов в кулуарах правительства.

Напомним, дела о лишении водительских прав предлагают передать из компетенции суда в компетенцию Министерства внутренних дел. Об этом говорится в концепции проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

"Рассматривать ... административные дела уполномоченные органы в состоянии самостоятельно. Это укрепит исполнительскую дисциплину и повысит ответственность должностных лиц", - написали авторы концепции.