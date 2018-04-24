Глава МВД ответил на предложение лишать водительских прав без суда
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал предложение разрешить полицейским лишать казахстанцев водительских прав без суда, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото © Николай Колесников
"Все, что ограничивает права граждан, а это лишение прав, административный арест и все остальное, должно решаться только в судебном порядке. Это наша позиция", - сказал министр Касымов в кулуарах правительства.
Напомним, дела о лишении водительских прав предлагают передать из компетенции суда в компетенцию Министерства внутренних дел. Об этом говорится в концепции проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
"Рассматривать ... административные дела уполномоченные органы в состоянии самостоятельно. Это укрепит исполнительскую дисциплину и повысит ответственность должностных лиц", - написали авторы концепции.
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112: Какая разница, часом раньше или часом позже тут напишешь? Марик,сделайте как у нас. А то пока я тут- проснусь, вы уже спать идти - собираетесь... :lol: ;-)
Надо навести порядок в пкск. идем массовое хищение денег жильцов председателями и кассирами. особенно когда они муж и жена. полное отсутствие контроля. заявки на ремонт не выполняются. дворы не...
На публику-то оно так, а вот, как на самом деле будет, то после и без коментариев Министра станет ясно, где собака порылась.
Медный: Кого читать? Список литературы приложи Да Бывалого же читай, что непонятного! А уж он тут из методички 90-х кроет общими словами и штампами - будь здоров.
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За то теперь на перекрестке Лермонтова Алтынсарина светофор горит впустую.Могли бы его тогда отключить на время ремонта.