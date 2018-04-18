Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских прав без суда

Дела о лишении водительских прав предлагают передать из компетенции суда в компетенцию Министерства внутренних дел. Об этом говорится в концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает Tengrinews.kz.

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"Рассматривать ... административные дела уполномоченные органы в состоянии самостоятельно. Это укрепит исполнительскую дисциплину и повысит ответственность должностных лиц", - пишут авторы концепции.

Законопроектом будет предусмотрено исключение компетенции суда по рассмотрению дел о правонарушениях, санкции которых предусматривают лишение специального права (статья 46 КоАП), лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра (статья 47 КоАП), приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов (статья 48 КоАП), с передачей их в подведомственности государственных органов.

"При этом право граждан на выбор подведомственности сохранится. Лицо, привлекаемое к ответственности, всегда сможет обжаловать постановление уполномоченного органа в судебном порядке или ходатайствовать о рассмотрении любого дела в суде (часть 5 статьи 683 КоАП)", - говорится в концепции.

Сообщается, что это делается с целью уменьшить нагрузку суда и избавить от необходимости идти в судебные органы по бесспорным делам. По данным авторов концепции, за 2016 год в суды апелляционной инстанции обжаловано лишь 7,5 тысяч постановлений. При этом большинство по транспортным правонарушениям. Отменено и изменено 0,2 процента или 690 постановлений.

В данный момент статья 46 КоАП РК предусматривает, что "Лишение специального права, предоставленного конкретному лицу, применяется судьей.

Комментируя выдержку из концепции адвокат Владислав Мадзигон предположил, как может измениться ситуация для водителей.

- Скорее всего, будут выписывать на 15 дней временные права, так как водитель имеет право на обжалование. А потом уже в судебном порядке он может оспорить. В свою очередь, сейчас месячный срок рассмотрения и временные права обычно выдаются на весь месяц, - сказал он.



