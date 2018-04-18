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Медный
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Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских прав без суда

18 апреля 2018, 14:28 |  Государство

Дела о лишении водительских прав предлагают передать из компетенции суда в компетенцию Министерства внутренних дел. Об этом говорится в концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Рассматривать ... административные дела уполномоченные органы в состоянии самостоятельно. Это укрепит исполнительскую дисциплину и повысит ответственность должностных лиц", - пишут авторы концепции.

Законопроектом будет предусмотрено исключение компетенции суда по рассмотрению дел о правонарушениях, санкции которых предусматривают лишение специального права (статья 46 КоАП), лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра (статья 47 КоАП), приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов (статья 48 КоАП), с передачей их в подведомственности государственных органов.

"При этом право граждан на выбор подведомственности сохранится. Лицо, привлекаемое к ответственности, всегда сможет обжаловать постановление уполномоченного органа в судебном порядке или ходатайствовать о рассмотрении любого дела в суде (часть 5 статьи 683 КоАП)", - говорится в концепции.

Сообщается, что это делается с целью уменьшить нагрузку суда и избавить от необходимости идти в судебные органы по бесспорным делам. По данным авторов концепции, за 2016 год в суды апелляционной инстанции обжаловано лишь 7,5 тысяч постановлений. При этом большинство по транспортным правонарушениям. Отменено и изменено 0,2 процента или 690 постановлений.

В данный момент статья 46 КоАП РК предусматривает, что "Лишение специального права, предоставленного конкретному лицу, применяется судьей.

Комментируя выдержку из концепции адвокат Владислав Мадзигон предположил, как может измениться ситуация для водителей.

- Скорее всего, будут выписывать на 15 дней временные права, так как водитель имеет право на обжалование. А потом уже в судебном порядке он может оспорить. В свою очередь, сейчас месячный срок рассмотрения и временные права обычно выдаются на весь месяц, - сказал он.
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Комментарии к новости

да...
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...




Отправлено: 18.04.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же произвол будет

* Обликоморале
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4305
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.04.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато сами будут ездить бухими ......
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§ Vital
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5467
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.04.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот процесс доверили самой корумпированной структуре. Они и так обнаглели уже, так теперь будут постояно стращать лишением.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30603
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1
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...




Отправлено: 18.04.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой "полицией" это точно звиздец будет! Что ни новость - там полицейский сбил кого-то, там пьяный от ответственности отмазывается, там взятку взял и т.д. Им бы с себя начать сначала! У них вообще морали нету, а им еще права дают решать судьбы других!

§ Vital
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5467
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.04.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня самые красивые права 8-)
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Ден
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...




Отправлено: 18.04.18 - 15:50
Комментарий удален модератором.

555107
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...




Отправлено: 18.04.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лисапеды в этом году подоражают

Таро
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...




Отправлено: 18.04.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это вообще - клиника. Мало того, что кумовство в органах привело к деградации полицейских и сейчас это самая безграмотная часть населения. 90% ДПСников просто не знают ПДД. Суды наоборот будут завалены исками.

§ Медный
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.04.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Рассматривать ... административные дела уполномоченные органы в состоянии самостоятельно. Это укрепит исполнительскую дисциплину и повысит ответственность должностных лиц", - пишут авторы концепции.


Вот итог сего пассажа на чём основан? :-x
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архимед
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...




Отправлено: 18.04.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупция еще больше возрастет! Наверное нары освободились ил деньги появились на содержание тюремного контигента! Суд и так не выполняет свой КПД за деньги, получаемые из государства! Это что розыгрыш от государства или Парламента! Кто вообще мог додуматься до такогоо-о-о-оо! Это равносильно, что пустить козу в огород с капустой! Неужели придумают ввести неприкосновенность каждому полицейскому, чтобы вообще исключить среди них коррупцию и совершение ими других преступлений! Да, чувствуется веяние весны!

свидетель
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...




Отправлено: 18.04.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для равнения проехал от Троицка до Екб, всего три раза увидел службу ДПС на трассе. Проехал от Семиозерки до Кст, ШЕСТЬ!!! раз навстречу фарили радаром, труженники в погонах. Ужас какой-то и этим рыскающим пираньям ещё и лишение прав доверить. Да они по поводу и без повода будут тормозить и придираться подгоняя под лишение прав за любое мало мальское нарушение, а то и просто "притягивать за уши" и без нарушений.

гость
Re: Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских...




Отправлено: 18.04.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Развод таксу обозначьте!

Гость
Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских прав без суда




Отправлено: 18.04.18 - 19:11
Комментарий проходит проверку.

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