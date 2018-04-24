Изменение границы часового пояса в Костанайской области сочли нецелесообразным

Изменение границы часового пояса в Костанайской области является нецелесообразным, сообщается в ответе министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана, передает Zonakz.net со ссылкой на КазТАГ.

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«Предложение об изменении порядка исчисления времени изучено акиматом Костанайской области совместно с областным маслихатом, управлениями, департаментами и региональной палатой предпринимателей (РПП) «Атамакен». По итогам совещания у заместителя акима области Марата Жундубаева принято решение о нецелесообразности перевода времени в Костанайской области», — говорится в ответе Ж. Касымбека на запрос.

Министр пояснил, почему был сделан такой вывод.

«Обоснованность данной позиции определяется следующими факторами: депутаты областного маслихата, члены областного общественного совета, представители бизнес-сообщества предложения о переводе времени не инициировали; из 514 школ области в две смены обучаются учащиеся 240 школ. Дети адаптированы к текущему режиму учебы, изменения которого могут негативно отразиться на их психологическом и физиологическом состоянии; значительная часть населения отрицательно реагирует на перевод времени, так как в переходный период ухудшается самочувствие граждан, повышается артериальное давление, проявляется бессонница и так далее; региональные СМИ не поднимали вопросы о заинтересованности населения в переводе времени в четвертый часовой пояс», — уточнил глава МИР РК.

Напомним, 21 февраля депутаты мажилиса сообщили о том, что территория Кызылординской области по действующему декретному времени опережает поясное время на 2 часа 38 минут. Они сослались на данные ученых, из которых следует, что опережение поясного времени более чем на 1 час приводит к изменению биологических ритмов организма человека, увеличению вероятности развития психических расстройств, депрессии, суицидального поведения, а также могут вызвать такие заболевания, как: десинхроноз, инфаркт миокарда, болезни нервной системы, онкологические и другие заболевания. Больше всего от этого, по словам депутатов, страдают пожилые люди и дети.

По итогам общественных слушаний более 92% населения региона выступили за изменения исчисления времени в области. Такая же ситуация, по словам мажилисменов, наблюдается и в Костанайской области.

20 марта из ответа премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева стало известно, что вопрос изменения границ часовых поясов в Кызылординской и Костанайской областях рассмотрен в правительстве. Изучить вопрос изменения исчисления времени на территории указанных областей было поручено МИР РК. Премьер тогда также отмечал, что касательно изменения исчисления времени на территории Костанайской области за последние 5 лет данный вопрос ни населением, ни общественностью области не поднимался. Вместе с тем, для принятия окончательного решения, по словам Б. Сагинтаева, необходимо проведение оценки экономической составляющей последствий изменений исчисления времени в регионе.