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drakon
Изменение границы часового пояса в Костанайской области сочли нецелесообразным
112: Какая разница, часом раньше или часом позже тут напишешь? Марик,сделайте как у нас. А то пока я тут- проснусь, вы уже спать идти - собираетесь... :lol: ;-)
24.04.18 16:00
кжбинец
12 000 наемных работников, которые трудились без договоров, выведены из тени с начала года в Костанайской области
Надо навести порядок в пкск. идем массовое хищение денег жильцов председателями и кассирами. особенно когда они муж и жена. полное отсутствие контроля. заявки на ремонт не выполняются. дворы не...
24.04.18 15:56
дядя Стёпа
Глава МВД ответил на предложение лишать водительских прав без суда
На публику-то оно так, а вот, как на самом деле будет, то после и без коментариев Министра станет ясно, где собака порылась.
24.04.18 15:49
Маркс
"Это личность, которая осветила путь!" - в Костанае отметили день рождения Ленина
Медный: Кого читать? Список литературы приложи Да Бывалого же читай, что непонятного! А уж он тут из методички 90-х кроет общими словами и штампами - будь здоров.
24.04.18 15:38
Вася Картошкин
Последствия перекрытых дорог в Костанае
За то теперь на перекрестке Лермонтова Алтынсарина светофор горит впустую.Могли бы его тогда отключить на время ремонта.
24.04.18 15:36
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Изменение границы часового пояса в Костанайской области сочли нецелесообразным

24 апреля 2018, 10:32 |  Государство

Изменение границы часового пояса в Костанайской области является нецелесообразным, сообщается в ответе министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана, передает Zonakz.net со ссылкой на КазТАГ.

Иллюстративное фото

«Предложение об изменении порядка исчисления времени изучено акиматом Костанайской области совместно с областным маслихатом, управлениями, департаментами и региональной палатой предпринимателей (РПП) «Атамакен». По итогам совещания у заместителя акима области Марата Жундубаева принято решение о нецелесообразности перевода времени в Костанайской области», — говорится в ответе Ж. Касымбека на запрос.

Министр пояснил, почему был сделан такой вывод.

«Обоснованность данной позиции определяется следующими факторами: депутаты областного маслихата, члены областного общественного совета, представители бизнес-сообщества предложения о переводе времени не инициировали; из 514 школ области в две смены обучаются учащиеся 240 школ. Дети адаптированы к текущему режиму учебы, изменения которого могут негативно отразиться на их психологическом и физиологическом состоянии; значительная часть населения отрицательно реагирует на перевод времени, так как в переходный период ухудшается самочувствие граждан, повышается артериальное давление, проявляется бессонница и так далее; региональные СМИ не поднимали вопросы о заинтересованности населения в переводе времени в четвертый часовой пояс», — уточнил глава МИР РК.

Напомним, 21 февраля депутаты мажилиса сообщили о том, что территория Кызылординской области по действующему декретному времени опережает поясное время на 2 часа 38 минут. Они сослались на данные ученых, из которых следует, что опережение поясного времени более чем на 1 час приводит к изменению биологических ритмов организма человека, увеличению вероятности развития психических расстройств, депрессии, суицидального поведения, а также могут вызвать такие заболевания, как: десинхроноз, инфаркт миокарда, болезни нервной системы, онкологические и другие заболевания. Больше всего от этого, по словам депутатов, страдают пожилые люди и дети.

По итогам общественных слушаний более 92% населения региона выступили за изменения исчисления времени в области. Такая же ситуация, по словам мажилисменов, наблюдается и в Костанайской области.

20 марта из ответа премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева стало известно, что вопрос изменения границ часовых поясов в Кызылординской и Костанайской областях рассмотрен в правительстве. Изучить вопрос изменения исчисления времени на территории указанных областей было поручено МИР РК. Премьер тогда также отмечал, что касательно изменения исчисления времени на территории Костанайской области за последние 5 лет данный вопрос ни населением, ни общественностью области не поднимался. Вместе с тем, для принятия окончательного решения, по словам Б. Сагинтаева, необходимо проведение оценки экономической составляющей последствий изменений исчисления времени в регионе.
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Комментарии к новости

горожанин
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...




Отправлено: 24.04.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Предложение об изменении порядка исчисления времени изучено акиматом Костанайской области совместно с областным маслихатом, управлениями, департаментами и региональной палатой предпринимателей (РПП) «Атамакен».//

а людей спросили? сидят в креслах и решают они за всех.
пришлые решают что нам хорошо а что плохо.
значит Киколенко в парламенте поднимает вопрос от имени Кустанайской области,
а приезжие получатся послали ее погулять.

§ юля елиссева
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1093
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.04.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наши министры и прочие власть имущие давно уже живут где-то на другой планете, в другой стране, в другом измерении. Даже госзаказную прессу не читают, которая также вопрос переноса времени поднимала.
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Иван
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...




Отправлено: 24.04.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то у нас кто то спрашивал, и кто то учитывает наше мнение, устраивает ли нас этот часовой пояс.

§ yeti91
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 651
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 24.04.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наконец то начались здравые решения
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Сабыр
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...




Отправлено: 24.04.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно надо перевести! Надо жить по природному времени,а не по Астане! Но наши комиссии могут только инициировать переименования,а не что-то действительно полезное сделать!

смит
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...




Отправлено: 24.04.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо ничего переводить. Все нормально.

Маркс
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...




Отправлено: 24.04.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
смит:
Не надо ничего переводить. Все нормально.

Полдень наступает в половине второго дня. Тут даже младенцу понятно, что все нормально. Особенно нормально, когда спутниковые навигаторы переключаются на правильное географическое время, а ты ему не даешь, давишь географическую гадину.

Порой кажется, что когда министры прикажут перевести стрелки на 10 часов вперед, найдутся такие, которым и это будет нормально. А че, пусть полдень наступает в полночь. Это офигительно нормально.

Народный контроль
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...




Отправлено: 24.04.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо ничего менять и людей баламутить,всё устаканилось ! Тот бардак который твориться у соседей не надо переносить сюда.

Раиса
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...




Отправлено: 24.04.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, почему опрос населения не провели? Решили они... В Астане 9 утра, а у нас 8. Рабочий день начинали с 8. Заканчивали в 17. За детьми в садик успевали. Летом на дачах... Переведите назад!!!

§ Victor Yang
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10554
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.04.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дети адаптированы к текущему режиму учебы, изменения которого могут негативно отразиться на их психологическом и физиологическом состоянии

От того что на час позже будут просыпаться - не отразится.
Профайл

§ 112
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11202
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.04.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
горожанин:
людей спросили? сидят в креслах и решают они за всех.

Ну ты тут целыми сутками комменты пишешь, теряешь свое драгоценное время, которым дорожишь..
Какая разница, часом раньше или часом позже тут напишешь?
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андрей
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...




Отправлено: 24.04.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто эти люди которых они якобы опрашивают ????? Сказал бы конкретно , что бы переводить время учёный люд нужен ,а он весь перебрался за лучшей долей , остались мы "доценты" и депутаты по совместительству , но на наш разум не рассчитывайте

* drakon
Re: Изменение границы часового пояса в Костанайской области...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13725
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.04.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Какая разница, часом раньше или часом позже тут напишешь?

Марик,сделайте как у нас. А то пока я тут- проснусь,
вы уже спать идти - собираетесь... :lol: ;-)
Профайл

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