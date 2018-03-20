На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях ответили в правительстве

В правительстве Казахстана рассмотрели депутатский запрос об изменении границ часовых поясов порядка исчисления времени на территориях Кызылординской и Костанайской областей, передает Tengrinews.kz. Соответствующий ответ, подписанный премьер-министром страны, опубликован на сайте Мажилиса.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства от 23 ноября 2000 года территории Кызылординской и Костанайской областей находятся в 5-м часовом поясе.

В ответе также сообщается, что в адрес правительства поступили обращения населения, акимата и общественного совета Кызылординской области по вопросу изменения порядка исчисления времени на территории региона.

"Принимая во внимание обращения, Министерству по инвестициям и развитию было поручено изучить вопрос изменения исчисления времени на территории указанных областей. В ходе проработки получены позиции профильных институтов и заинтересованных государственных органов. Так, согласно заключению Астрофизического института имени Фесенкова, Кызылординская область географически относятся к 4-му поясу, в связи с чем имеется разница на 1 час относительно времени Астаны", - говорится в ответе правительства.

По данным правительства, изменение порядка исчисления времени на территории Кызылординской области на один час назад поддерживается Институтом физиологии человека и животных и Институтом молекулярной биологии и биохимии имени Айтхожина. Заключениями указанных Институтов подтверждается отрицательное влияние на здоровье человека несоответствие действующего время исчисления с биоритмами и социальной жизнью.

Также имеется согласованная позиция министерств энергетики, внутренних дел и юстиции, которые не возражают по внесению соответствующих изменений в указанное постановление. Касательно изменения исчисления времени на территории Костанайской области акимат Костанайской области сообщает, что за последние 5 лет данный вопрос ни населением, ни общественностью области не поднимался.

"Для принятия окончательного решения необходимо проведение оценки экономической составляющей последствий изменений исчисления времени на территории указанных областей. В этой связи Министерству по инвестициям и развитию было поручено всесторонне изучить данный вопрос и по итогам его проработки направить соответствующую информацию в ваш адрес", - заключается в ответе правительства.





