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Житель области
На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях ответили в правительстве
Я живу на юге области и у нас соответствует астрономическому времени кроме Жангельдинского района то там ближе к Актюбинскому времени, если переводить область то надо поделить на 2 часовых пояса,...
20.03.18 16:39
Татьяна
На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях ответили в правительстве
Боже, ну, что за бред ))) не надо ничего менять, сов и жаворонков ваши перемены не уравняют.
20.03.18 16:36
правп
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На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях ответили в правительстве

20 марта 2018, 14:24 |  Государство

В правительстве Казахстана рассмотрели депутатский запрос об изменении границ часовых поясов порядка исчисления времени на территориях Кызылординской и Костанайской областей, передает Tengrinews.kz. Соответствующий ответ, подписанный премьер-министром страны, опубликован на сайте Мажилиса.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства от 23 ноября 2000 года территории Кызылординской и Костанайской областей находятся в 5-м часовом поясе.

В ответе также сообщается, что в адрес правительства поступили обращения населения, акимата и общественного совета Кызылординской области по вопросу изменения порядка исчисления времени на территории региона.

"Принимая во внимание обращения, Министерству по инвестициям и развитию было поручено изучить вопрос изменения исчисления времени на территории указанных областей. В ходе проработки получены позиции профильных институтов и заинтересованных государственных органов. Так, согласно заключению Астрофизического института имени Фесенкова, Кызылординская область географически относятся к 4-му поясу, в связи с чем имеется разница на 1 час относительно времени Астаны", - говорится в ответе правительства.

По данным правительства, изменение порядка исчисления времени на территории Кызылординской области на один час назад поддерживается Институтом физиологии человека и животных и Институтом молекулярной биологии и биохимии имени Айтхожина. Заключениями указанных Институтов подтверждается отрицательное влияние на здоровье человека несоответствие действующего время исчисления с биоритмами и социальной жизнью.

Также имеется согласованная позиция министерств энергетики, внутренних дел и юстиции, которые не возражают по внесению соответствующих изменений в указанное постановление. Касательно изменения исчисления времени на территории Костанайской области акимат Костанайской области сообщает, что за последние 5 лет данный вопрос ни населением, ни общественностью области не поднимался.

"Для принятия окончательного решения необходимо проведение оценки экономической составляющей последствий изменений исчисления времени на территории указанных областей. В этой связи Министерству по инвестициям и развитию было поручено всесторонне изучить данный вопрос и по итогам его проработки направить соответствующую информацию в ваш адрес", - заключается в ответе правительства.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...




Отправлено: 20.03.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И зачем опять голову морочить? Наверное такие демагоги как Капустянов писаниной достали правительство.

гость
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...




Отправлено: 20.03.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акимат как всегда в своем репертуаре. если об этом не тыкают при каждой возможности, то значит проблемы нет, а то, что люди в кромешной темноте ведут детишек в садики спотыкаясь на нечищеных тротуарах это не считается. хотя в нашей столице в 8 часов утра уже светло в отличии от нас.

* yudjin
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5176
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на территории Костанайской области акимат Костанайской области сообщает, что за последние 5 лет данный вопрос ни населением, ни общественностью области не поднимался.

что значит не поднимался?... да ежегодно обсуждается, причем даже в парламенте Киколенко не раз про это говорила... просто понаехавшие временщики или с памятью короткой или заняты освоением и им не до народа, который живёт не в своём времени.

Читаем 2015 год: "Поводом для запроса послужили обращения граждан Костанайской области по вопросу пересмотра времени. (...) Просим поручить соответствующим государственным органам изучить вопрос о синхронизации местного времени с местным географическим природным временем в Костанайской области", - сказала она, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру Казахстана Кариму Масимову.

Или тут или тут

Что опять Архимед и компания будут врать, что не было вопроса?
Профайл

Бывалый
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...




Отправлено: 20.03.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за последние 5 лет данный вопрос ни населением, ни общественностью области не поднимался.

Ну, раз не поднимался, стало быть нет и отрицательного
Цитата:
влияние на здоровье человека несоответствие действующего время исчисления с биоритмами и социальной жизнью.

ZXC
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...




Отправлено: 20.03.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязательно надо сменить. Утром идёшь на работу - темно, а с работы - светло как днём.

Алексей
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...




Отправлено: 20.03.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да давно пора изменить часовой пояс для нашей области! И даже можно на 2 часа назад перенести. У нас сегодня полдень наступил в 13:53, а должен быть около 12:00 как бы. Живем почти на 2 часа раньше природного времени! Отсюда увеличенное количество заболеваний сердца, количество вызовов скорой, самоубийств и прочего. В России проводились исследования на эту тему, поэтому и изменили пояса для Челябинска, Самары и прочих.

И акимат наш снова показал свой непрофессионализм: что значит не поднимался вопрос? Около года или двух назад даже опрос общественного мнения проводился. До этого также помню пару раз обсуждали. Только люди об этих часовых поясах почему-то тоже не знают... Привыкли может или с географией в школе беда была. Почитайте в интернете про астрономический полдень, истинный полдень. В идеале должен совпадать с 12:00, у нас он сдвинут на 2 часа. Наша Газета, вы бы написали статью на эту тему и подробно осветили вопрос о вреде жизни раньше природного времени.

В общем есть реальная проблема: по сути мы просыпаемся утром не в 7 часов, а в 5 (по природному времени) и так каждый день насилуем свой организм.

Детей утром в садик сложно поднять и по себе замечал, что просыпаюсь на выходных утром после 8 утра без будильника, может природный такой или еще что, но вставать действительно легче с восходом Солнца, чем в 7 утра в кромешную тьму.

Алексей
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...




Отправлено: 20.03.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Что опять Архимед и компания будут врать, что не было вопроса?

Надо узнать фамилии ветеранов, которые "стали инициаторами" переименования улиц. И их попросить обратиться в акимат с вопросом изменения часового пояса для нашей области. Их, как видим, слушают :-)

Yo!
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...




Отправлено: 20.03.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
зачем опять голову морочить? Наверное такие демагоги как Капустянов писаниной достали правительство.

твоя единственная умная мысль, + 100 плюсов

* yudjin
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5176
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
Надо узнать фамилии ветеранов, которые "стали инициаторами" переименования улиц.

эти инициаторы как правило самозанятые - когда хотят встают, когда хотят ложатся, им барибир до ваших садиков... они, угнетенные коммунистическими и колониальными названиями философски созерцают окружающую нищету придумывая истории про куталапы и кустанбаев.
Профайл

Татьяна
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...




Отправлено: 20.03.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже, ну, что за бред ))) не надо ничего менять, сов и жаворонков ваши перемены не уравняют.

Житель области
Re: На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях...




Отправлено: 20.03.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я живу на юге области и у нас соответствует астрономическому времени кроме Жангельдинского района то там ближе к Актюбинскому времени, если переводить область то надо поделить на 2 часовых пояса, потому что у нас Амангельдинский район и Аркалык соответствует 3 часовому поясу.

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