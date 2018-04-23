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Объездную трассу в районе Тобольского путепровода готовят к капитальному ремонту

Ольга ЛИХОГРАЙ

23 апреля 2018, 15:47 |  Государство

Объездную дорогу в районе путепровода на станции Тобол Тарановского района Костанайской области начнут ремонтировать, как только установится хорошая погода. Об этом «НГ» сообщил директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ.

Фото из архива "Нг"

- Сейчас ведутся подготовительные работы для ремонта объездной трассы, которая была задействована во время ремонта Тобольского путепровода в прошлом году, - пояснил он. - На отрезке от поворота на Новоильиновку до поворота, где стоял знак «Объездная дорога» будет выполнен капитальный ремонт. Стоимость работ - 355 млн тенге.

Напомним, масштабная реконструкция Тобольского путепровода стоимостью 1,2 млрд тенге началась в январе и завершилась в ноябре 2017 года. Аварийный путепровод не ремонтировали с конца 60-х годов прошлого века.
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Комментарии к новости

ujcnm
Re: Объездную трассу в районе Тобольского путепровода готовят к...




Отправлено: 23.04.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
толку от этого ремонта? на путепроводе яма на яме

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