Объездную трассу в районе Тобольского путепровода готовят к капитальному ремонту

Объездную дорогу в районе путепровода на станции Тобол Тарановского района Костанайской области начнут ремонтировать, как только установится хорошая погода. Об этом «НГ» сообщил директор КОФ НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ.

Фото из архива "Нг"

- Сейчас ведутся подготовительные работы для ремонта объездной трассы, которая была задействована во время ремонта Тобольского путепровода в прошлом году, - пояснил он. - На отрезке от поворота на Новоильиновку до поворота, где стоял знак «Объездная дорога» будет выполнен капитальный ремонт. Стоимость работ - 355 млн тенге.

Напомним, масштабная реконструкция Тобольского путепровода стоимостью 1,2 млрд тенге началась в январе и завершилась в ноябре 2017 года. Аварийный путепровод не ремонтировали с конца 60-х годов прошлого века.





