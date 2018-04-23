Пожар в Наурзумском заповеднике стал косвенной причиной гибели человека
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Степь на территории Наурзумского заповедника горела 18 апреля. Клубы дыма заволокли участок трассы, по которой в это время два КамАЗа перевозили зерно из п. Буревестник в п. Аманкарагай.
- Водитель КамАЗа, который двигался первым, видимо, испугался пожара. Не заглушив двигатель, в панике покинул кабину и бросился бежать по трассе, - сообщил сегодня, 23 апреля, на брифинге заместитель начальника управления дознания ДВД Костанайской области Арон АЛМАТОВ. - Бежал он в обратном движению направлении и был сбит насмерть вторым КамАЗом. Водитель второго КамАЗА, работавший с погибшим в одном ТОО в Аманкарагае, из-за сильной задымленности не смог вовремя увидеть бегущего навстречу человека.
Паника у водителя, покинувшего кабину грузовика, видимо, возникла потому, что он год назад уже пережил ситуацию, когда горел его автомобиль.
Напомним, 18 апреля день работники заповедника проводили контролируемый отжиг прошлогодней травы. Из-за сильного ветра огонь стал неуправляемыми перекинулся на территорию заповедника. В тот день, по данным синоптиков, скорость ветра с 9 утра до 15 часов составляла 8 м/с, а после трех часов дня усилилась до 18 мс. По правилам при скорости ветра более 5 м/с контролируемый отжиг производить нельзя. К тому же ширина опахиваемой противопожарной полосы должна составлять не менее 8 м., а на данном участке ее ширина была всего 2,7 м.
- Площадь территории, охваченной огнем составила 2 500 га, из них около 1 700 га - на территории природного заповедника, - добавил Алматов. - В тот же день начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 292 ч. 1 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности). Размер вреда, причиненного окружающей среде, уточняется. Уголовное дело начато в отношении должностных лиц Наурзумского заповедника - директора и начальника отдела службы охраны.
Арон Алматов отметил, что в Наурзумском заповеднике плохо продился инструктаж работников, производивших контролируемый отжиг травы, работники заповедника не знали элементарных правил и норм противопожарной безопасности, что и послужило причиной ЧП.
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