Причиной крупного пожара на территории Наурзумского заповедника стала неосмотрительность
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В среду, 18 апреля, в Наурзумском заповеднике горела степь. На сельхозугодьях производился контролируемый отжиг сухой травы, но усилившийся до 19 м/с ветер вывел этот процесс из-под контроля человека.
Иллюстративное фото
При таком ветре остановить пожар очень трудно, поэтому огонь быстро достиг территории заповедника и начал распространяться по урочищу Акбулак.
- Сообщение о чрезвычайной ситуации от руководства РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник» поступило на пульт связи части ПЧ № 14 с. Караменды Наурзумского района в 17 часов 34 минуты, - сообщила сегодня пресс-служба департамента по ЧС Костанайской области. - Силами ДЧС, местных исполнительных органов и добровольного пожарного формирования заповедника пожар был локализован к 23.45 ч. В 02.10 ч. зафиксирована его ликвидация. В тушении горящей степи было задействовано 26 единиц техники и 128 человек.
Площадь степного пожара составила около 500 га. Реликтовый Наурзумский бор не пострадал.
На месте пожара работает следственно-оперативная группа ДВД Костанайской области. Возбуждено дело по ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности).
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