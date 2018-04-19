Быстрее не бывает

Форум
Акмарал
Ваши вопросы редакции и сообществу
Здравствуйте. Я родитель ребенка. Мы ходим в школу №11. У нашей школы есть традиции это постоянные сборы денег на что либо. То в том году заставляли сдавать по пять тысяч тенге на экзаменационные...
19.04.18 20:02
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Добринцофф: всё жизнь на съёмных хатах живут Не берут, но не все конечно. Там где раньше на севере жил, все родственники и большинство знакомых или построились или купили квартиры. После привязан...
19.04.18 19:57
elektron
Доступ невозможен - сплошная трясина
Добринцофф: колодцы или скважины например. А то и вообще в определённые часы, водовоз ждать надо. Правда не в черте города, но не далеко.
19.04.18 19:48
ТАНОМИ
Причиной крупного пожара на территории Наурзумского заповедника стала неосмотрительность
"На сельхозугодьях производился контролируемый отжиг сухой травы, но усилившийся до 19 м/с ветер вывел этот процесс из-под контроля человека." Вот он - человеческий фактор: за прогнозом...
19.04.18 19:46
Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Немцы покупают в Белоруссии недвижимость. Немцы недвижимость и в Германии то особо не покупают,всё жизнь на съёмных хатах живут,а нафига им хата в Белоруссии?
19.04.18 19:46
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Причиной крупного пожара на территории Наурзумского заповедника стала неосмотрительность

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

19 апреля 2018, 16:07 |  Происшествия

В среду, 18 апреля, в Наурзумском заповеднике горела степь. На сельхозугодьях производился контролируемый отжиг сухой травы, но усилившийся до 19 м/с ветер вывел этот процесс из-под контроля человека.

Иллюстративное фото

При таком ветре остановить пожар очень трудно, поэтому огонь быстро достиг территории заповедника и начал распространяться по урочищу Акбулак.

- Сообщение о чрезвычайной ситуации от руководства РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник» поступило на пульт связи части ПЧ № 14 с. Караменды Наурзумского района в 17 часов 34 минуты, - сообщила сегодня пресс-служба департамента по ЧС Костанайской области. - Силами ДЧС, местных исполнительных органов и добровольного пожарного формирования заповедника пожар был локализован к 23.45 ч. В 02.10 ч. зафиксирована его ликвидация. В тушении горящей степи было задействовано 26 единиц техники и 128 человек.

Площадь степного пожара составила около 500 га. Реликтовый Наурзумский бор не пострадал.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа ДВД Костанайской области. Возбуждено дело по ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности).
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.04.18 16:52 Генеральная прокуратура: РГП "Енбек" превратилось в рассадник коррупции
19.04.18 16:25 В двух поликлиниках Костаная незаконно требовали лишние документы для прикрепления пациентов
19.04.18 15:03 Чтобы стимулировать раздельный сбор отходов, предприниматели предлагают дифференцировать тарифы на вывоз ТБО
19.04.18 12:53 О поборах в школах высказался помощник Шпекбаева
19.04.18 11:37 В Казахстане пройдет турнир по компьютерной игре Dota 2 с призовым фондом 2 млн тенге
19.04.18 11:09 Прекратите нажим на Нацбанк, подключая депутатов Парламента - Назарбаев
19.04.18 10:21 Мастер-класс по эндоскопии провели столичные врачи в Костанайском областном онкодиспансере
19.04.18 08:38 Евгений ШИБАРШИН: За помощью в Европу
18.04.18 20:06 Улицу Гагарина в связи с ремонтом перекроют в Костанае
18.04.18 19:41 "Тобол" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу

Комментарии к новости

ТАНОМИ
Re: Причиной крупного пожара на территории Наурзумского...




Отправлено: 19.04.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На сельхозугодьях производился контролируемый отжиг сухой травы, но усилившийся до 19 м/с ветер вывел этот процесс из-под контроля человека."

Вот он - человеческий фактор: за прогнозом погоды не следят, на силу ветра внимания не обращают. Так что и "контроль" не помог!

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 2
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх