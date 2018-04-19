Причиной крупного пожара на территории Наурзумского заповедника стала неосмотрительность

В среду, 18 апреля, в Наурзумском заповеднике горела степь. На сельхозугодьях производился контролируемый отжиг сухой травы, но усилившийся до 19 м/с ветер вывел этот процесс из-под контроля человека.

Иллюстративное фото

При таком ветре остановить пожар очень трудно, поэтому огонь быстро достиг территории заповедника и начал распространяться по урочищу Акбулак.

- Сообщение о чрезвычайной ситуации от руководства РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник» поступило на пульт связи части ПЧ № 14 с. Караменды Наурзумского района в 17 часов 34 минуты, - сообщила сегодня пресс-служба департамента по ЧС Костанайской области. - Силами ДЧС, местных исполнительных органов и добровольного пожарного формирования заповедника пожар был локализован к 23.45 ч. В 02.10 ч. зафиксирована его ликвидация. В тушении горящей степи было задействовано 26 единиц техники и 128 человек.

Площадь степного пожара составила около 500 га. Реликтовый Наурзумский бор не пострадал.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа ДВД Костанайской области. Возбуждено дело по ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности).