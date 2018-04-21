В Костанае в одном месте собрались рыцари, пираты и фокусники - репортаж о четвёртой "Библионочи"

“Библионочь-2018” прошла вечером 20 апреля в областной библиотеке им. Л. Н. Толстого. Здание с трудом вместило всех желающих - все 4 этажа были забиты людьми.

Программа мероприятия была настолько большой, что едва уместилась на листе формата А4 - 42 пункта мелким шрифтом.

На торжественном открытии в 6 часов вечера выступил руководитель управления культуры Ерлан Калмаков. Костанайский колледж бытсервиса показал гостям коллекцию платьев.

В половине седьмого гости отправились исследовать стенды, выставки, инсталляции.

- Рекомендую вам несколько интересных мероприятий, - попыталась коротко описать интересные пункты программы заместитель директора библиотеки Гульмира ШОКАНОВА. - На первом этаже - экскурсия по книгохранилищу и презентация книги о жизни и творчестве Сабита Уалиахметова в актовом зале. Презентация краеведческого отдела, открыт он был в 2017 году.

Экскурсия по книгохранилищу была доступна весь вечер. Место, стоит отметить, очень атмосферное. Помещение подвального типа. Тусклый свет который через метр исчезает за стеллажами книг. Узкие проходы, в которых не разойдутся два человека. В этом книжном лабиринте были и совсем неосвещенные закоулки. Здесь хранятся книги практически от начала советских времен. Раритеты царских времен можно увидеть на третьем этажа, в “Музее книги”.

Второй этаж отдали детям: зона рисования, аквагрим и фокусники. Фокусы были с огнем, детям было весело - взрослым страшно. “Магическая комната Толстовки” занималась гаданием и предсказаниями. На викторине за правильные ответы на вопросы о нашем городе дарили книги.

На третьем этаже расположилась ярмарка ремесел Handemade - десятки столов с очень интересными изделиями ручной работы..

- У нас тут четыре стола, - рассказала председатель ОО “Молодежная организация людей с ограниченными возможностями” Айсулу ДЖУМАБАЕВА. - Мастер-классы по выжиганию и резьбе лобзиком в “Столярной мастерской”, по мыловарению, показываем как делать цветы из фоамирана - как скреплять лепестки. Стол с вязаными игрушками, сделанными своими руками.

Остальные столы были преимущественно от индивидуальных мастеров. Деревянные кружки и ложки. Ложки можно было купить от 500 тенге до 1 000, кружки - от 3 000 тенге до 4 500. От 200 тенге до 500 стоили самодельные книги и комиксы костанайской писательницы Олеси Дубиковской. Подавали “шокобоксы” - оригинально оформленные коробки для шоколада. Внутри - обычные сладости от популярных производителей, а снаружи - поздравления, пожелания и комплименты. Стоят такие коробочки, в зависимости от “начинки”, до 1000 тенге.

Мыло ручной работы можно было купить за 500-2500 тенге. Цены за украшения, браслеты, ободки доходили до 2 500 тенге. Самодельные игрушки на любой вкус, мишки, зайки, куклы - до 3 500 тенге. Портреты мягким материалом - по цене, предложенной клиентом.

Повстречались на ярмарке и старые знакомые “НГ”.

- “НГ” уже писала обо мне, - вспоминает Карлыгаш ЖУСУПБЕКОВА, - в статье о «молниеносных» украшениях. Все представленные украшения сделаны мной вручную из замков-молний. Цены зависят от сложности, от узора: 1500-4000 тенге.

Приятной неожиданностью было встретить рыцаря прямиком из Средневековья. Стальными у него оказались не только доспехи, но и нервы. Весь вечер рыцаря активно трогали за щит и кольчугу, пытались открыть забрало, брали подержать меч и заставляли всячески позировать. О костанайском “Клубе исторических реконструкций” мы также писали ранее.

Посетительница выставки Ольга поделилась с “НГ” впечатлениями:

- Сыну очень понравилось, тянул весь вечер меня за руку. Мы рисовали, потом рисовали нас, фотографировались. Народу очень много было, не протолкнуться, душно. Пора расширяться - на улице палатки ставить. Там бы и коллективам место нашлось, и ярмарка могла бы вместить всех желающих. Рядом парк - прекрасное место.

В библиотеке и правда было жарко от большого числа гостей.

Двери закрыли, когда все посетители разошлись - после 23:00.

На отлично оценил мероприятие Михаил ЖЕЛУДКОВ - заместитель председателя ОО “Молодежная организация людей с ограниченными возможностями”. На выставке он представлял “Столярную мастерскую” и уходил одним из последних.

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