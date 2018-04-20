Построят дворец спорта, школу, поликлинику - в Затобольске прошло совещание по развитию будущего города Тобыл
Татьяна НАЗАРУК
Сегодня, 20 апреля, в Затобольской СШ № 2 прошло большое совещание с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА и руководителями многих областных управлений. На повестке дня стоял вопрос: чего сейчас не хватает поселку Затобольск для соответствия статусу города районного значения, который он в будущем может получить.
Ранее "НГ" писала, что вопрос об изменении статуса Затобольска и его переименовании в город Тобыл еще не решен. Если глава государства подпишет указ о том, что городу быть, то старое название - Затобольск - заменит выбранное на собрании местного сообщества новоиспеченное Тобыл. Если же статус не изменится, то и наименование останется прежним.
Аким Костанайского района Кайрат АХМЕТОВ перечислил планы по развитию поселков Затобольск, Заречный и Мичурино. Пунктов в докладе было несколько десятков.
По мнению Ахметова, в Затобольске необходимо построить несколько дополнительных подстанций для нормального обеспечения электроэнергией, отремонтировать и проложить пешеходные дорожки, установить уличное освещение, которым сейчас охвачено лишь 38% улиц, сделать ремонт нескольких дворовых территорий, поставить новые остановочные павильоны.
- Из 135 км дорог в Заречном, Затобольске и Мичурино 96 подлежит ремонту, - сообщил аким Костанайского района. - Некоторые уже будут отремонтированы в этом году, но необходимо еще дополнительно более 500 млн тенге. На ремонт пешеходных дорожек нужно выделить более 35 млн тенге в год. А для достижения к 2021 году 90% охвата освещением всех улиц - 188,5 млн тенге.
Выслушав предложения по благоустройству райцентра Костанайского района, включая Заречное и Мичурино, Архимед Мухамбетов согласился, что все позиции нужные, но отметил - в один год и только за счет бюджета их реализовать невозможно.
- Какие планы у вас в рамках реализации программы индустриально-инновационного развития? - обратился к Ахметову глава региона. - Все расходы будут из бюджета, а его мы должны пополнять. Если не будет новых предприятий, конечно, все время брать средства из бюджета неправильно.
Кайрат Ахметов ответил, что в Затобольск практически невозможно призвать ни один проект. Причина - не позволяет мощность местных подстанций.
Тем не менее, по его словам, в этом году в Костанайском районе заработают два проекта: молочная ферма на 1 000 голов и свиноферма численностью 50 000 животных.
Насчет уличного освещения аким области заявил сразу: мало выделить средства на его проведение, нужны еще деньги на содержание сетей. Этого областной бюджет сейчас позволить не может. Лучший вариант в данном случае - искать инвестора и работать в рамках ГЧП.
На ремонт внутридворовых территорий и дорог Архимед Мухамбетов средства поручил найти.
В пример Костанайскому району он привел областной центр, в котором уже три года идет ремонт улиц по большей части методом холодного ресайклирования. Аким области убежден, что при соблюдении всех технологий - к примеру, не класть асфальт в дождь - такой способ ремонта сохранит дороги в хорошем состоянии на 7-10 лет.
- За три года мы почти 100 улиц отремонтировали в Костанае, - сказал Архимед Мухамбетов. - И я каждый год смотрю: асфальт на тех улицах, которые мы в 2016 году делали, держится хорошо. Никогда там в жизни асфальта не было, даже в советское время. Это хорошая технология, недорогая.
Общий посыл Кайрату Ахметову и жителям Костанайского района был таков: мы активно занимались благоустройством Костаная и теперь плавно будем переходить в ваш район. Начиная дорогами и заканчивая строительством жилья.
Основная задача сейчас - реализация программы "Нурлы жер", только уже в Затобольске: строительство микрорайонов Астана, Байтерек, Нур Алем.
Для беспрепятственного возведения многоэтажек в микрорацоне Нур Алем Кайрат Ахметов попросил у акима области средства на выкуп 50 земельных участков - 12,3 млн тенге. Еще, так как этот микрорайон будет располагаться вблизи кладбища, понадобятся средства для его ограждения. Мухамбетов ответил, что деньги нужно попробовать найти с помощью программы "Туган жер".
Из-за планируемого темпа строительства многоэтажек в Костанайском районе будет создана жилищная инспекция.
Особое внимание аким области обратил на то, что все новые объекты - поликлиника, школа, детский сад и дворец спорта - должны строиться в новых микрорайонах. А старые тем временем необходимо привести в порядок и привнести моду на архитектурное единообразие.
- Сам Затобольск старый, везде ветхие дома, его постепенно надо реконструировать, - отметил Мухамбетов. - Раз вы стремитесь к динамичному развитию, надо разбираться с незаконным строительством и архитектурным обликом зданий. Надо приводить в порядок фасады, чтобы были в едином цвете. Первый раз предупреждение - штраф, второй раз - тоже штраф, а на третий раз - уже снос. Новые объекты строим, а у старых как был плохой вид, так и будет. Надо, чтоб каждый ваш заместитель закрепился за улицами и объезжал их.
Помимо прочего, Кайрат Ахметов попросил выделить 20 млн тенге на ремонт здания местного РОВД. Архимед Мухамбетов идею одобрил, так как "просто страшно смотреть на здание".
А вот предложение по строительству административного здания для местных чиновников, которые сейчас вынуждены скитаться по арендованным помещениям, было резко отклонено.
- Чиновники себя должны обделять, - заявиил Мухамбетов. - Вы в последнюю очередь должны себе какие-то здания строить. Сначала все для детей и спортсменов. Столько негатива будет, если мы это здание начнем строить. По трое пусть в один кабинет садятся.
В планах развития будущего города есть также поликлиника, на которую уже разработан проект и найдены инвесторы, дворец спорта в микрорайоне Северный в Заречном, где уже проведены инженерные сети, и детский сад - есть предприниматель, желающий взять расходы по строительству на себя. Будет и школа на 600 мест, только без интерната, как предлагал Кайрат Ахметов.
Руководителю областного управления спорта Евгению Вильямсу аким области поручил взять под контроль вопрос о секциях в новом дворе спорта: чтобы они не дублировали те, которые действуют в Костанае, и в приоритете были традиционные виды спорта.
Предложений для организации досуга местных жителей звучало много: парковая зона, дворец школьников, где была бы музыкальная и художественная школы, кружок хореографии и т. д. Но эти проекты в ближайшее время реализованы точно не будут, так как на это требуются огромные средства.
Пока даже неизвестно, где будут брать деньги на организацию автобусного сообщения, с которым в Затобольске сейчас дела обстоят неважно.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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drakon: Виталя,приезжайте... Виталя в ГДРу думаю не приедет, Он мне обещалси на финал ЧМ свозить :-P
Построят дворец спорта, школу, поликлинику - в Затобольске прошло совещание по развитию будущего города Тобыл
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