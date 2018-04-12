Власти Костанайского района уточнили для «НГ», какой именно населенный пункт будет называться Тобыл

18 марта в райцентре Костанайского района 25 участников собрания местного сообщества проголосовали за «переименование поселка Затобольск в город Тобыл». Редакция «НГ», считая, что «переименовать поселок в город» нельзя, обратилась за комментариями в акиматы района и поселка.

Фото из архива "НГ"

Напомним, что и подавляющее число выступавших на собрании, в том числе сотрудники акимата района, говорили именно о переименовании поселка Затобольск, хотя надо было вести речь о наименовании нового города, если таковой будет. Что теперь «НГ» и подтвердили оба акимата.

- В случае отнесения поселка Затобольск к категории города районного значения вновь образованному городу указом Президента РК будет присвоено наименование Тобыл, - сообщил в ответе на запрос заместитель акима Костанайского района Булат БЕКЕНОВ.

Так что пока Затобольск остается поселком, имя он будет носить прежнее.

Окончательное решение о перемене статуса населенного пункта и его наименовании примет глава государства. Мы попытались выяснить, когда этого можно ждать. Но ничего конкретного нам не сообщили.

- В настоящее время проводится сбор и подготовка материалов, необходимых для решения вопросов административно-территориального устройства в соответствии с требованиями закона, - говорится в ответе на запрос.

В комментариях под публикацией о собрании в Затобольске читатели сообщали «НГ» о том, что якобы уже переименован поселок Мичурино.

- Никаких обращений о переименовании Мичурино не поступало, - ответил заместитель акима района.

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