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Дантист
Власти Костанайского района уточнили для «НГ», какой именно населенный пункт будет называться Тобыл
А не проще было сделать одним из рвйонов Костаная? Ну какой это город, че людей смешить?
12.04.18 15:22
Бывалый
Берем фарш, ищем состав, не находим
Скумбриевич: остав фарша для колбасы был таков- немного жил,хрящиков,совсем мало мясца,много шкурок куриных,шкурок свинины Нигде ты, сказочник, не работал. Все эти жилы, хрящики и шкурки идут не...
12.04.18 15:17
Гость
«Он кричал мне: «Закрой рот, успокойся!». В суде выступила главный свидетель по делу о наезде полицейским на пешехода
Как у них все складненько получается , телефоны у них сели! ясно же что он был не трезв , однако сел за руль ,сбил человека , а теперь выясняется что парень там на дороге сам лежал , мол лег...
12.04.18 15:16
Все просто
Берем фарш, ищем состав, не находим
Бывалый: Этот вопрос будет решать судебно-медицинская экспертиза и патологоанатом, но никак не санитарно-ветеринарная лаборатория. Ты же Выдуркинд, а дурака включаешь. СМЭ устанавливает причину...
12.04.18 15:15
Игорь
Несбывшиеся мечты о работе ПКСК
Да. Иногда нет слов с такими людьми трудно работать. Вы в с воем доме хоть раз выходили проверяли колодцы полны ли они? Хоть раз за все проживания в этом доме чинили подвал трубы канализации или...
12.04.18 15:11
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Власти Костанайского района уточнили для «НГ», какой именно населенный пункт будет называться Тобыл

Галина КАТКОВА

12 апреля 2018, 13:09 |  Государство

18 марта в райцентре Костанайского района 25 участников собрания местного сообщества проголосовали за «переименование поселка Затобольск в город Тобыл». Редакция «НГ», считая, что «переименовать поселок в город» нельзя, обратилась за комментариями в акиматы района и поселка.

Фото из архива "НГ"

Напомним, что и подавляющее число выступавших на собрании, в том числе сотрудники акимата района, говорили именно о переименовании поселка Затобольск, хотя надо было вести речь о наименовании нового города, если таковой будет. Что теперь «НГ» и подтвердили оба акимата.

- В случае отнесения поселка Затобольск к категории города районного значения вновь образованному городу указом Президента РК будет присвоено наименование Тобыл, - сообщил в ответе на запрос заместитель акима Костанайского района Булат БЕКЕНОВ.

Так что пока Затобольск остается поселком, имя он будет носить прежнее.

Окончательное решение о перемене статуса населенного пункта и его наименовании примет глава государства. Мы попытались выяснить, когда этого можно ждать. Но ничего конкретного нам не сообщили.

- В настоящее время проводится сбор и подготовка материалов, необходимых для решения вопросов административно-территориального устройства в соответствии с требованиями закона, - говорится в ответе на запрос.

В комментариях под публикацией о собрании в Затобольске читатели сообщали «НГ» о том, что якобы уже переименован поселок Мичурино.

- Никаких обращений о переименовании Мичурино не поступало, - ответил заместитель акима района.

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«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
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Комментарии к новости

§ Tamir
Re: Власти Костанайского района уточнили для «НГ», какой именно...
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 12.04.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что Тобол что Затобольск не вижу никакой разницы.Тем более поселок Затабольск тупо упразднится,появится новый город с новым(естественно) именем.Стоило ли ломать копья,и устраивать срач на форумах.
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§ yudjin
Re: Власти Костанайского района уточнили для «НГ», какой именно...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5216
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.04.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tamir:
Затабольск

ну если даже понятия не имеешь как писать, тада да... таким усё барибир.

Цитата:
Tamir:
появится новый город

смешная шютка... новый город со старой грязью... это в духе нынешней неприхотливой, но дюже амбициозной власти.
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город
Re: Власти Костанайского района уточнили для «НГ», какой именно...




Отправлено: 12.04.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Tamir, разница в том, что если поселок станет городом, то комуналка там станет выше, на уровне города, учителя перестанут получать "сельские" надбавки к зарплате ну и т.д. Короче дороже там жить будет для бывших сельских Затобольцев.

§ Дантист
Re: Власти Костанайского района уточнили для «НГ», какой именно...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 12.04.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не проще было сделать одним из рвйонов Костаная? Ну какой это город, че людей смешить?
Профайл

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