Кража канализационного люка обошлась костанайцу в 90 часов общественных работ

7 апреля 2018 года 29-летний житель Костаная Юрий Юрков в одном из дворов по ул. Уральской похитил канализационный люк, принадлежавший ГКП «Костанай-Су». Сумму ущерба оценили в 10 000 тенге.

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Как сообщили «НГ» в пресс-службе суда №2 Костаная, приговор жителю Костаная вынесли сегодня, 20 апреля. Его осудили по ст. 187 ч.1 УК РК (мелкое хищение собственности).

За уголовный проступок суд назначил ему 90 часов общественных работ. Где будет работать осужденный и каким видом деятельности заниматься, решит служба пробации Костаная ДУИС по Костанайской области.

Как ранее писала «НГ», полиция Костаная совместно с сотрудниками ГКП «Костанай-Су» и департамента госдоходов проверили пункты приема металлолома. С начала этого года на территории областного центра зарегистрировано 78 краж канализационных люков.