78 канализационных люков украли с начала 2018 года в Костанае
Участковые инспекторы местной полицейской службы УВД Костаная совместно с сотрудниками ГКП «Костанай Су» и департамента госдоходов в рамках оперативно-профиллактического мероприятия «Комплекс» проводят проверку пунктов приема черных и цветных металлов.
Как сообщила сегодня, 17 апреля, пресс-служба ДВД Костанайской области, с начала этого года на территории областного центра зарегистрировано 78 краж канализационных люков. Стоимость одного такого люка оценивается более чем в 21 000 тенге.
Среди участников рейда - начальник аварийно-диспетчерской службы ГКП «Костанай Су» Владимир ЮГАЙ. По его словам, на балансе ГКП зарегистрировано 16 тысяч канализационных люков.
- В 2017 году зарегистрировано 834 кражи люков. Открытые канализационные люки – не просто эстетическая проблема, а настоящая боль. Ведь исчезновение крышек люков может стоить людям здоровья и жизни, - отметил Югай.
Как отмечают в местной полицейской службе, чаще всего канализационные люки похищают лица, употребляющие алкоголь, наркозависимые. Если во время рейда в пункте приема будут обнаружены люки, их владельца накажут в соответствии с законом.
Первым в списке рейда стал пункт приема на перекрестке улицы Каирбековой и Введенского переулка. Его владелец, индивидуальный предприниматель Александр ФОМИЧЕВ сообщил, что принимает только черный металл и старается избегать недобросовестных металлоломщиков, так как опасается уголовной ответственности.
- Люки ко мне не приносят, знают, что я не принимаю их, - коротко отметил предприниматель.
Канализационных люков полицейские в ходе проверки этого пункта не обнаружили.
Следующим пунктом проверки стал крупный пункт приема цветных и черных металлов по улице Лермонтова. Владелец пункта сотрудничает с правоохранительными органами и о поступлении похищенного лома сразу сообщает в соответствующие органы. Поставщики в этом пункте чаще всего крупные. Но участковый, проводящий проверку в этом пункте, все же рассказал владельцу точки об ответственности за скупку краденного.
Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 22 апреля.
Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
Последние новости
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 134
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
сегодня телефонный разговор. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии, //«При обмене мнениями по развитию ситуации вокруг...
112: Вот что значит профессиональный комментатор.. ты справа?
Народный контроль это еше зачем!? не надо! сами с усами! сами спроектируем и построим ! и в Китай будем гнать за юань 78 канализационных люков украли с начала 2018 года в Костанае И я говорю...
Николай: Долой американский империализм ! поддерживаю!
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
Dron: Ну и как там Там идут поминки, поминают родных, близких, друзей, мы туда пивка понесли, компотик, блины.. Многие и многие сегодня поминают родных.. Но тебе жеж не понять этого, Сирия, куда...