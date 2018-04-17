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Народный контроль это еше зачем!? не надо! сами с усами! сами спроектируем и построим ! и в Китай будем гнать за юань 78 канализационных люков украли с начала 2018 года в Костанае И я говорю...
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78 канализационных люков украли с начала 2018 года в Костанае

17 апреля 2018, 16:33 |  Криминал

Участковые инспекторы местной полицейской службы УВД Костаная совместно с сотрудниками ГКП «Костанай Су» и департамента госдоходов в рамках оперативно-профиллактического мероприятия «Комплекс» проводят проверку пунктов приема черных и цветных металлов.

Как сообщила сегодня, 17 апреля, пресс-служба ДВД Костанайской области, с начала этого года на территории областного центра зарегистрировано 78 краж канализационных люков. Стоимость одного такого люка оценивается более чем в 21 000 тенге.

Среди участников рейда - начальник аварийно-диспетчерской службы ГКП «Костанай Су» Владимир ЮГАЙ. По его словам, на балансе ГКП зарегистрировано 16 тысяч канализационных люков.

- В 2017 году зарегистрировано 834 кражи люков. Открытые канализационные люки – не просто эстетическая проблема, а настоящая боль. Ведь исчезновение крышек люков может стоить людям здоровья и жизни, - отметил Югай.

Как отмечают в местной полицейской службе, чаще всего канализационные люки похищают лица, употребляющие алкоголь, наркозависимые. Если во время рейда в пункте приема будут обнаружены люки, их владельца накажут в соответствии с законом.

Первым в списке рейда стал пункт приема на перекрестке улицы Каирбековой и Введенского переулка. Его владелец, индивидуальный предприниматель Александр ФОМИЧЕВ сообщил, что принимает только черный металл и старается избегать недобросовестных металлоломщиков, так как опасается уголовной ответственности.

- Люки ко мне не приносят, знают, что я не принимаю их, - коротко отметил предприниматель.

Канализационных люков полицейские в ходе проверки этого пункта не обнаружили.

Следующим пунктом проверки стал крупный пункт приема цветных и черных металлов по улице Лермонтова. Владелец пункта сотрудничает с правоохранительными органами и о поступлении похищенного лома сразу сообщает в соответствующие органы. Поставщики в этом пункте чаще всего крупные. Но участковый, проводящий проверку в этом пункте, все же рассказал владельцу точки об ответственности за скупку краденного.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 22 апреля.

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
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Комментарии к новости

Lex
Re: 78 канализационных люков украли с начала 2018 года в...




Отправлено: 17.04.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пластмассовые люки не пробовали закупать?

Маркс
Re: 78 канализационных люков украли с начала 2018 года в...




Отправлено: 17.04.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой-то предприимчивый бомж открыл для своих коллег магазин "Мир дверей".

Гость
Re: 78 канализационных люков украли с начала 2018 года в...




Отправлено: 17.04.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помниться , условием , выдачи лицензии на приём - отгрузку чермета было удаление от жилых домов в N - метров , плюс наличие , много , что не позволяет вести приём в частном секторе . Что мы видим на фото ? Отсюда и результат . :-x

555107
Re: 78 канализационных люков украли с начала 2018 года в...




Отправлено: 17.04.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если каждому люку приставить копа в стране порядку больше будет а так они сожительниц мочить и дальше будут

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