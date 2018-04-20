Приговор несовершеннолетней девушке, обвиняемой в убийстве отца, огласили в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Согласно материалам дела, 3 января 2018 года в Мендыкаринском районе 17-летняя девушка во время семейной ссоры с отцом взяла нож и ударила его. Мужчина умер на месте.
Иллюстративное фото
Как уже ранее писала «НГ», рассмотрение дела в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области проходило в закрытом режиме.
Приговор вынесли в среду, 18 апреля.
Изначально подсудимой предъявили обвинение по ст. 99 ч.1 УК РК (убийство), но позже, из-за выяснения новых обстоятельств, ее действия были переквалифицированы на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны - ст. 102 УК РК. Новая обвинительная статья предусматривала гораздо более мягкое наказание: вместо 8-15 лет лишения свободы - до двух лет тюремного срока, либо ограничения свободы.
Как сообщили «НГ» в пресс-службе уголовного суда, девушке назначили год ограничения свободы и освободили из-под стражи в зале суда.
Другие подробности этого дела не раскрываются. Известно только, что отец девушки часто пил и скандалил. Обстановка в семье была напряженной. Осужденная училась в колледже в Костанае, на новогодние каникулы приехала домой к родителям в Мендыкаринский район.
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