Приговор несовершеннолетней девушке, обвиняемой в убийстве отца, огласили в Костанае

Согласно материалам дела, 3 января 2018 года в Мендыкаринском районе 17-летняя девушка во время семейной ссоры с отцом взяла нож и ударила его. Мужчина умер на месте.

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Как уже ранее писала «НГ», рассмотрение дела в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области проходило в закрытом режиме.

Приговор вынесли в среду, 18 апреля.

Изначально подсудимой предъявили обвинение по ст. 99 ч.1 УК РК (убийство), но позже, из-за выяснения новых обстоятельств, ее действия были переквалифицированы на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны - ст. 102 УК РК. Новая обвинительная статья предусматривала гораздо более мягкое наказание: вместо 8-15 лет лишения свободы - до двух лет тюремного срока, либо ограничения свободы.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе уголовного суда, девушке назначили год ограничения свободы и освободили из-под стражи в зале суда.

Другие подробности этого дела не раскрываются. Известно только, что отец девушки часто пил и скандалил. Обстановка в семье была напряженной. Осужденная училась в колледже в Костанае, на новогодние каникулы приехала домой к родителям в Мендыкаринский район.