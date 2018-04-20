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Приговор несовершеннолетней девушке, обвиняемой в убийстве отца, огласили в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

20 апреля 2018, 10:04 |  Криминал

Согласно материалам дела,  3 января 2018 года в Мендыкаринском районе 17-летняя девушка во время семейной ссоры с отцом взяла нож и ударила его. Мужчина умер на месте.

Иллюстративное фото

Как уже ранее писала «НГ», рассмотрение дела в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области проходило в закрытом режиме.

Приговор вынесли в среду, 18 апреля.

Изначально подсудимой предъявили обвинение по ст. 99 ч.1 УК РК (убийство), но позже, из-за выяснения новых обстоятельств, ее действия были переквалифицированы на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны - ст. 102 УК РК. Новая обвинительная статья предусматривала гораздо более мягкое наказание: вместо 8-15 лет лишения свободы - до двух лет тюремного срока, либо ограничения свободы.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе уголовного суда, девушке назначили год ограничения свободы и освободили из-под стражи в зале суда.

Другие подробности этого дела не раскрываются. Известно только, что отец девушки часто пил и скандалил. Обстановка в семье была напряженной. Осужденная училась в колледже в Костанае, на новогодние каникулы приехала домой к родителям в Мендыкаринский район.
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Комментарии к новости

Отец двоих детей
Re: Приговор несовершеннолетней девушке, обвиняемой в убийстве...




Отправлено: 20.04.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страшные новости в последнее время. Там один убил дочь, здесь дочь убила отца.

Житель
Re: Приговор несовершеннолетней девушке, обвиняемой в убийстве...




Отправлено: 20.04.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новостную ленту в НГ страшно читать, то мать убила сына, то дочь порешила своего отца, ну и времена настали, ИваноГрозновщина какая-то.

гость
Re: Приговор несовершеннолетней девушке, обвиняемой в убийстве...




Отправлено: 20.04.18 - 11:03
Комментарий удален модератором.

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