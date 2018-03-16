В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца
Татьяна НАЗАРУК
Громкое убийство произошло 3 января в Мендыкаринском районе. Студентка одного из костанайских колледжей приехала на каникулы домой, к отцу, матери и троим сестрам и братьям, которые также жили в родительском доме.
Иллюстративное фото
Как стало известно "НГ", глава семьи пил, скандалил и в праздничные дни постоянно находился в нетрезвом состоянии. 3 января семейная ссора переросла в скандал. Девушка схватила нож и ударила отца. Рана оказалась смертельной.
На девушку заведено уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство», которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Недавно оно поступило в суд. Поскольку подсудимая - несовершеннолетняя, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
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