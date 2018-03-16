Быстрее не бывает

Форум
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Оказывается, Педагоги, п. Затобольск, выступили с обращением,о Переименовании Затобольска в Тобыл... :lol: Из материалов КН
16.03.18 21:06
неравнодушная
Видно, здорово летела митсубиши...
нет"тарана" Тәуелсіздік!!!
16.03.18 20:58
ТАНОМИ
Едут новоселы по земле целинной
Медный: Тебе то не понять мал ещё Вы правы, Медный! Он, похоже, мал...
16.03.18 20:54
112
Тонкости искусства ковроткачества раскрыли в Костанайском историко-краеведческом музее в преддверии Наурыза
потому что ковры теперь проще и дешевле купить в магазине. Просто нет ковров по качеству.. Эти же ручные ковры родич взял небольшие кусочки по 6 и по 8 тысяч долларов, персидские или какие то там.....
16.03.18 20:30
112
В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца
гость: за нож браться, чтобы защитить то, что тебе дорого. Хм.. Что может быть дороже, чем собственные родители, как в данном случае и что там она от него защищала? Ничего, абсолютно ничего нет...
16.03.18 20:22
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца

Татьяна НАЗАРУК

16 марта 2018, 15:32 |  Криминал

Громкое убийство произошло 3 января в Мендыкаринском районе. Студентка одного из костанайских колледжей приехала на каникулы домой, к отцу, матери и троим сестрам и братьям, которые также жили в родительском доме.

                                                                                                                                                                   Иллюстративное фото

Как стало известно "НГ", глава семьи пил, скандалил и в праздничные дни постоянно находился в нетрезвом состоянии. 3 января семейная ссора переросла в скандал. Девушка схватила нож и ударила отца. Рана оказалась смертельной.

На девушку заведено уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство», которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Недавно оно поступило в суд. Поскольку подсудимая - несовершеннолетняя, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.03.18 19:54 Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция Рудненского цементного завода пойдет на стройки в этом году
16.03.18 16:42 В начале недели Костанайская область окажется в зоне атлантических циклонов
16.03.18 13:33 Костанайский государственный пединститут получил статус университета
16.03.18 10:00 В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта
16.03.18 09:31 Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в преддверии Наурыза
16.03.18 09:15 Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481 тысячу тенге: как этого избежать
15.03.18 18:19 Тонкости искусства ковроткачества раскрыли в Костанайском историко-краеведческом музее в преддверии Наурыза
15.03.18 17:28 Отделение бадминтона Костанайской ДЮСШ № 2 проведет день открытых дверей
15.03.18 16:47 Ожидающих роста цен казахстанцев стало меньше - Нацбанк РК
15.03.18 16:36 "У всех есть дети": Почему инцидент с мальчиком в ЮКО вызвал резонанс в соцсетях

Комментарии к новости

кость
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я категорически не согласна с буквой закона в таких случаях. убийство, совершенное на почве домашнего насилия - отдельная статья. женщинам, которых не может защитить государство и закон, вынуждены защищать себя сами. «пил и скандалил» - можно подумать, этим домашние тираны и ограничиваются... наверняка там получали все женщины и дти в семье. отвратительно.

§ 112
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10158
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За то что отец пил, прирезать его..
Ладно чужак, но собственное дитя..
Профайл

§ 112
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10158
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кость:
наверняка там получали все женщины

Это означает что вы за то, чтобы каждая девочка, на которую гаркнул отец, которая учится и живет за счет него и которая сама копия его по генам, чтобы каждая девочка начала резать своего отца?
Профайл

* drakon
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно - сделала. Думаю,что срок будет-
условный.При Советах было бы - так.
Помню, в Советское время,в п.Елтай,
отец сына - зарезал.Ограничились тем
сроком,который он - отсидел - под следствием... 8-)
Профайл

мда
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Правильно - сделала. Думаю,что срок будет-
условный.При Советах было бы - так.

Отцеубийство — убийство собственного отца; в более широком смысле, также убийство любого из родителей. Во многих культурах и религиях отцеубийство считается одним из самых страшных грехов, например, по свидетельствам Цицерона, в Римской республике отцеубийство было единственным преступлением, за которое гражданин подвергался смертной казни.

Подлец Якин
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посадить по полной . как положено. Не каких скачух. Не исключаю что у отца крыша едит под алкоголем. Ну и дочька как мне кажется тоже не подарок.

гость
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты не переворачивай, 112. на таких, как ты, я бы вообще отдельную статью завела за провокаторство. то, что он ее зачал и ВОЗМОЖНО (но не факт) содержал, не дает ему никакого права ломать ребенку жизнь, детство и психику. может быть ты своих детей для этих целей и заводил - унижать и самоутверждаться, я же (как и любой адекватный человек) не считаю это приемлемым. иногда приходится и за нож браться, чтобы защитить то, что тебе дорого.

* drakon
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мда:
по свидетельствам Цицерона, в Римской республике отцеубийство было единственным преступлением, за которое гражданин подвергался смертной казни.

Так вы во времена Цицерона,похоже,живёте?... :-o
Профайл

мда
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так вы во времена Цицерона,похоже,живёте?...

Некоторые в СССР еще застряли, а я в Римской империи! :lol:

§ 112
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10158
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
не дает ему никакого права ломать ребенку жизнь,

Хм..
То есть учить ребенка, говорить что такое хорошо и что такое плохо, уже есть само по себе преступление?
И да, не нужно досочинять, ради чего он зачал целых четверых детей..
И чтобы им нужно защищать свое эго, чтобы на них не кричал отец когда надо, взять нож и перерезать отцу горло..
Профайл

Народный контроль
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько горя всё таки приносит эта синька. Кого то лишает жизни, кого то свободы. Но ни что не может оправдать убийцу собственного отца! Ни в коем случае нельзя подымать руку на отца, тем более с ножом! Какой бы он не был , он же ей дал жизнь, дал образование , поставил на ноги. Не нравиться поведение отца, вызови полицию! Отцеубийство страшный грех! Цитата:
кость:
я категорически не согласна с буквой закона в таких случаях. убийство, совершенное на почве домашнего насилия - отдельная статья.

Вот такие как вы сдают своих родителей в дома инвалидов и тем самым отказываются принимать тяготы в их содержании , а это страшно. Не судите и не будете судимы!

§ Vital
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.03.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Впервые согласен с Татьяной.
Ух, сказал аж самому не верится:)))
Профайл

Николай
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...




Отправлено: 16.03.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неизвестны обстоятельства дела и поэтому нам с вами судить не о чем...

§ 112
Re: В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10158
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
за нож браться, чтобы защитить то, что тебе дорого.

Хм..
Что может быть дороже, чем собственные родители, как в данном случае и что там она от него защищала?
Ничего, абсолютно ничего нет дороже родителей, в ее то пасанском возрасте..
Были бы у нее дети и дед там отругал внука, куда ни шло, можно сказать что защищала, а тут что?
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 0
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх