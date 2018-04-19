Генеральная прокуратура: РГП "Енбек" превратилось в рассадник коррупции
informburo.kz
Проверки РГП "Енбек", призванного обеспечивать занятость и материально-техническую поддержку осуждённых, выявили системные нарушения законодательства о госзакупках, факты злоупотребления должностными полномочиями и хищения бюджетных средств, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РК.
Генеральная прокуратура РК /Фото kazday.kz
Ущерб государству составил свыше 3 млрд тенге, проводятся 32 досудебных расследования.
Предприятие фактически превращено в источник личного обогащения его должностных лиц, отметили участники заседания коллегии под председательством генпрокурора Кайрата Кожамжарова.
За последние три года за совершение коррупционных преступлений осудили пятерых руководителей филиалов РГП в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. В 2018 году привлекаются к уголовной ответственности за взяточничество руководители "Енбек-Кокшетау" и "Енбек-Костанай".
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Проверка прокуратуры также выявила проблемы в обеспечении законности и соблюдении прав заключённых. Преступность среди осуждённых выросла на 44%. В основе правонарушений лежат межличностные конфликты, злостные нарушения режима и акты членовредительства.
Кайрат Кожамжаров подчеркнул необходимость системной работы по предупреждению и пресечению пыток. Он поставил перед МВД задачу совершенствовать механизмы обеспечения режима в исправительных учреждениях.
"Нужно выработать единый алгоритм действий по каждому поступающему сигналу", – подчеркнул генрокурор.
Он также обратил внимание на рост смертности среди заключённых. Сегодня в исправительных учреждениях содержатся 756 людей с ограниченными возможностями, 25 онкобольных, четверо не могут передвигаться самостоятельно. Генеральный прокурор поручил МВД и Минздраву пересмотреть перечень заболеваний для досрочного освобождения из мест лишения свободы.
Министру труда и социальной защиты населения рекомендовали обеспечить господдержку порядка 800 осуждённым инвалидам и выработать полноценный механизм трудоустройства лиц, освобождаемых из мест заключения.Участники заседания также отметили недостатки в сфере пробации: отсутствие координирующей роли акиматов в ресоциализации осуждённых, недостаточное взаимодействие между органами здравоохранения, юстиции, труда и социального обеспечения.
"Нужны комплексный подход и стратегия реформирования уголовно-исполнительной системы с определением основных векторов. Необходимо достичь "нулевой терпимости" к коррупционным проявлениям в системе исполнения наказаний. Требуется изменить методику обеспечения режима в колониях, не допуская элементов подавления личности осуждённых и унижения их достоинства. Следует повысить ответственность акимов в вопросах координации работы по ресоциализации осуждённых", – резюмировал Кайрат Кожамжаров.
В декабре 2016 года в Уральске вынесли приговор застройщику колонии строгого режима РУ170/3. В 2012-2013 годах экс-директор филиала РГП "Енбек Орал" незаконно перечислил на счёт лжепредприятия ТОО "Жайык Компани" свыше 11 млн тенге. По версии следствия, экс-чиновник через сообщников присвоил себе более семи млн тенге. Суд назначил Руслану Шунаеву наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.
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