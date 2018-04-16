Убийство девушки костанайским полицейским прокомментировали в МВД РК
Ксения РЕБИК
Сообщение об обнаруженных телах мужчины и женщины поступило в ЦОУ УВД Костаная сегодня, 16 апреля, в 8.06. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 42-летней мужчина на почве ревности нанес ножевые ранения своей сожительнице - 29-летней жительнице Костаная. От полученных ран женщина скончалась на месте. Мужчина покончил с собой, повесившись в этой же квартире.
"Гражданин Ю. является сотрудником полиции, работал старшиной полиции МПС области", - сообщил пресс-секретарь МВД РК Алмас САДУБАЕВ.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК (убийство).
Ранее 15 апреля Мендыкаринский РОВД проводил досудебное расследование в отношении мужчины по ст. 202 УК РК «Умышленное повреждение чужого имущества». Поссорившись со воей сожительницей и ее отцом, Ю. умышленно повредил два автомобиля, принадлежащие отцу девушки.
Напомним, о произошедшей трагедии "НГ" стало известно от читателей. Когда наш корреспондент прибыл на место происшетсвия, дом был оцеплен сотрудниками полиции, и на место преступления журналистов не пропустили.
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Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.