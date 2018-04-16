Убийство девушки костанайским полицейским прокомментировали в МВД РК

Сообщение об обнаруженных телах мужчины и женщины поступило в ЦОУ УВД Костаная сегодня, 16 апреля, в 8.06. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 42-летней мужчина на почве ревности нанес ножевые ранения своей сожительнице - 29-летней жительнице Костаная. От полученных ран женщина скончалась на месте. Мужчина покончил с собой, повесившись в этой же квартире.

"Гражданин Ю. является сотрудником полиции, работал старшиной полиции МПС области", - сообщил пресс-секретарь МВД РК Алмас САДУБАЕВ.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК (убийство).

Ранее 15 апреля Мендыкаринский РОВД проводил досудебное расследование в отношении мужчины по ст. 202 УК РК «Умышленное повреждение чужого имущества». Поссорившись со воей сожительницей и ее отцом, Ю. умышленно повредил два автомобиля, принадлежащие отцу девушки.

Напомним, о произошедшей трагедии "НГ" стало известно от читателей. Когда наш корреспондент прибыл на место происшетсвия, дом был оцеплен сотрудниками полиции, и на место преступления журналистов не пропустили.