Мужчина убил сожительницу и повесился сам в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Трагедия произошла в доме № 16 по ул. Строительной. Как сообщили "НГ" читатели, 40-летний мужчина убил свою сожительницу и повесился. Предположительно, он был сотрудником ДПС.
Корреспондент "НГ" выехал на указанное место. Двор дома № 16 по улице Строительной сейчас полностью оцеплен большим числом сотрудников полиции, здесь же находилось руководство Южного отдела УВД Костаная. Сотрудники, ссылаясь на интересы следствия, не пропустили нас на место преступления.
Пресс-служба ДВД Костанайской области пообещала прокомментировать этот инцидент в течение часа.
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Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.