Мужчина убил сожительницу и повесился сам в Костанае

Трагедия произошла в доме № 16 по ул. Строительной. Как сообщили "НГ" читатели, 40-летний мужчина убил свою сожительницу и повесился. Предположительно, он был сотрудником ДПС.

Корреспондент "НГ" выехал на указанное место. Двор дома № 16 по улице Строительной сейчас полностью оцеплен большим числом сотрудников полиции, здесь же находилось руководство Южного отдела УВД Костаная. Сотрудники, ссылаясь на интересы следствия, не пропустили нас на место преступления.

Пресс-служба ДВД Костанайской области пообещала прокомментировать этот инцидент в течение часа.