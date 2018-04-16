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Hitman: Кстати, заметил, что все каски помещены на питании. мдээээ, сразу видно что вы далеки от данного вида спорта. Без питания не построить мышечной массы. Погуглите хоть не много
16.04.18 14:33
546
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
362: но мы еще союзники ,Америки, Китая, Европейских стран, везде у нас есть свои интересы, супердержава. тебе самому не смешно от всех мыслей что ты тут озвучиваешь. здесь же вроде не цирк.
16.04.18 14:27
peshexod
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
Гость: Кого на этот раз обогащать будем? :lol: :lol: :lol: Не КВН-щик?
16.04.18 14:27
Гость
Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии
Помяните мое слово, скоро США и в Казахстан полезут демократию восстанавливать. Создание хаоса в Казахстане, это убийство двух зайцев. Мы граничим и с Китаем и с РФ, двумя главными противниками....
16.04.18 14:01
Хаким
На ССГПО появится еще одна обогатительная фабрика
На китайских авто сами ездите. Нам нужны только тойоты ленд круйзер.
16.04.18 14:00
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Читательский рейтинг

Мужчина убил сожительницу и повесился сам в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

16 апреля 2018, 11:29 |  Криминал

Трагедия произошла в доме № 16 по ул. Строительной. Как сообщили "НГ" читатели, 40-летний мужчина убил свою сожительницу и повесился. Предположительно, он был сотрудником ДПС.

Корреспондент "НГ" выехал на указанное место. Двор дома № 16 по улице Строительной сейчас полностью оцеплен большим числом сотрудников полиции, здесь же находилось руководство Южного отдела УВД Костаная. Сотрудники, ссылаясь на интересы следствия, не пропустили нас на место преступления.

Пресс-служба ДВД Костанайской области пообещала прокомментировать этот инцидент в течение часа.
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Комментарии к новости

1
Re: Мужчина убил сожительницу и повесился сам в Костанае




Отправлено: 16.04.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас наплюют, накидают мусора, бычков... Культура погон!

§ 112
Re: Мужчина убил сожительницу и повесился сам в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 11010
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.04.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живешь живешь и не знаешь, где подстережет тебя и как, твоя собственная смерть..
Да уш..
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ZZZ
Re: Мужчина убил сожительницу и повесился сам в Костанае




Отправлено: 16.04.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А преступления можно было избежать, точнее не допустить.Говорят вчера, он допустил дтп в состоянии алкогольного опьянения. Круговая порука и бездействие усб приводит к таким последствиям.

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