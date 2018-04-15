Международный комитет защиты журналистов заступился за сотрудников Forbes и Ratel

Международная организация, занимающаяся защитой журналистов, призвала власти Казахстана прекратить уголовное преследование журналистов этих изданий, сообщает informburo.kz.

Скриншот с сайта Комитета защиты журналистов

Власти Казахстана должны прекратить преследование журналистов независимых СМИ – Forbes Kazakhstan и Ratel и снять обвинения в распространении порочащих сведений в отношении обоих изданий и их журналистов, заявил Комитет защиты журналистов.

- Мы призываем власти Казахстана незамедлительно прекратить уголовное преследование журналистов Forbes Kazakhstan и Ratel, разблокировать сайт Ratel и страницу Facebook и прекратить эту кампанию по преследованию в отношении обоих СМИ. За последние несколько лет пространство для независимой информации и критических комментариев в Казахстане серьёзно сократилось. Астане следует прекратить эту тенденцию, в качестве первого шага отменив уголовное наказание за диффамацию (распространение порочащих сведений. – Ред.)", – заявила координатор программы CPJ Europe и Central Asia Нина Огнянова.

В комитете приводят сообщения главных редакторов казахстанских изданий Forbes и Ratel об обысках в редакциях и домах учредителей и журналистов, а также об их допросах в полиции.

- Свобода слова и свобода прессы должны уважаться. Если кто-то не согласен с нашими публикациями, они должны обращаться в гражданский суд. Действующее законодательство об уголовной диффамации позволяет властям относиться к журналистам как к преступникам. Мы не преступники", – приводит Комитет защиты журналистов слова главного редактора Forbes Kazakhstan в своём обращении.

Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists (CPJ) – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Организация занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. Комитет защиты журналистов является также одним из основателей Международной ассоциации по защите свободы слова.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что ситуация с допросом журналистов вызывает серьёзную озабоченность и наносит ущерб свободе СМИ в Казахстане. Он отметил, что обыски и допросы журналистов – это акт запугивания.

О ситуации с Ratel.kz и Forbes Kazakhstan стало известно далеко за пределами Казахстана. Об обысках и допросах написал ряд международных СМИ, среди которых агентство Reuters.

Днём 2 апреля в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan полицейские изъяли документы и компьютеры. В полицию для допроса доставили главного редактора портала Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. Из редакции "Форбс" допрошен заместитель главного редактора Александр Воротилов.

В полиции пояснили, что с заявлением в отношении сотрудников двух интернет-порталов по факту распространения заведомо ложной информации обратился некий гражданин К. – экс-министр финансов РК Зейнулла Какимжанов.

Какимжанов на своей странице в Facebook признался, что написал заявление в правоохранительные органы о фактах распространения ложной информации и клеветы.

В июне прошлого года сообщалось, что Медеуский районный суд Алматы вынес решение о взыскании с Forbes.kz и Ratel.kz штрафа за ущерб деловой репутации истца Зейнуллы Какимжанова.

Издатель сайта Forbes.kz ТОО "United Media Group" и заместитель главного редактора издания Александр Воротилов должны были выплатить отцу и сыну Какимжановым 16,5 млн тенге, а Ratel.kz – 26,9 млн тенге. Оба издания выполнили решение суда, хоть и не были согласны с ним.

5 апреля за закрытыми дверями состоялось первое заседание суда по иску прокуратуры к Ratel.kz, доменное имя которого неожиданно отключили 19 марта.

Для удобства пользователей все материалы редакции были временно доступны на домене balborsyk.kz. Затем было решено публиковать новости портала в социальной сети Facebook на официальной странице Ratel.kz, но и это органы впоследствии журналистам запретили. В данный момент статьями работники издания делятся исключительно на своих личных страницах.

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