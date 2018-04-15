Диана ОКРЕМОВА: Раненное достоинство
На днях казахстанцы потеряли возможность читать один из популярных интернет-ресурсов Казахстана ratel.kz. Поводом закрытия сайта (а позже и страницы в Фейсбук) стали судебные иски к изданию. Известный бизнесмен Какимжанов, ранее занимавший пост министра госдоходов, обвинил журналистов в клевете. А это по нашему самому гуманному в мире законодательству – преступление уголовное. Поэтому с журналистами особо церемониться не стали. Им устроили обыски, допрос и другие прелести следственных действий.
Реакция общества на эти неуклюжие действия правоохранительных органов оказалась предсказуемой: люди возмутились несоразмерно жесткими мерами и стали задавать вопросы. Представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир назвал это непропорциональным ограничением свободы слова и актом устрашения журналистов. Министр информации невнятно и обтекаемо публично заявил «будем разбираться». Разбирательства начались в суде, а сайт, между тем, как и работа всей редакции, остался парализован.
На днях я общалась с иностранными дипломатами, которые искренне не понимают, что происходит с Ratel.kz. Почему в 21 веке в стране, которая позиционирует себя как прогрессивное демократическое государство, с журналистами обращаются как с преступниками-рецидивистами? Почему правоохранительные органы вламываются в редакцию без предупреждения, увозят журналистов на допросы? Почему надо парализовать работу одного из популярнейших сайтов в стране, лишив людей доступа к информации?
И это еще не самое удивительное. Страшно, что происходит все по заявлению ОДНОГО частного лица, в его личных интересах. Ни тебе угроз экстремизма, терроризма и прочих кошмаров, способных нарушить общественный порядок. Никакого публичного интереса, чтобы оправдать это безобразие. Есть только частный спор между бизнесменом и СМИ.
Бизнесмен, между прочим, - публичная фигура, бывший министр, и по всем международным стандартам должен быть более лоялен к критике в свой адрес. В Европейском суде по правам человека действует замечательный «принцип повышенный терпимости публичных фигур». Суть его в том, что люди, занимающие высокое положение в обществе (политики, бизнесмены, артисты) должны быть готовы к критике в свой адрес. У нас все с точностью до наоборот. Чем больше власти – тем ранимее достоинство.
И еще один момент. На мой взгляд, подобные споры должны решать исключительно в гражданском порядке Ну нельзя словесные обиды приравнивать к убийствам, изнасилованиям и терактам! Кстати, вред от морального оскорбления нужно в суде доказать. Одного «мне было плохо» вовсе недостаточно. Но это должен решать беспристрастный и профессиональный суд, что, увы, в подобных спорах встречается нечасто.
Позорное представление, которое устроили с Ratel - это "слава" на весь мир. И я честно не понимаю, как можно голосить о повышении имиджа, тратя на это ежегодно 50 миллиардов тенге, а потом одним поступком свести на "нет" все усилия?
Сложно и стыдно это объяснять. Особенно - когда высокие чиновники утверждают, что это абсолютно законно. В такие минуты понимаешь, что разум, логика и справедливость – это не про нас.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 107
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Аркадий ДЕНИСОВ: Я худею
Мишаня: А что, должны? Ну не уверен. Но раз кредиты за счёт населения "гасят", значит население своего рода инвестор. А инвестор имеет полное право участвовать активно :lol:
Victor Yang: И сколько там тех налогов, за вычетом прожиточного минимума? Со следующего года вообще 1% будет. Мой стаж работы 45 года, какие то налоги я платил, были вычеты с зарплаты? А потом...
Да куда нам Европам до вас каждый год скакунов меняете ,бардюры новые ставите,макдональсы строите,деревья пилите ...вернусь обратно буду каждый год машины менять вступлю в кооператив возьму квартиру...
а Лаврову надо было бы уже словами пнуть Мэй или, особенно, щенка Макрона. Не особо играя уже в дипломатические бирюльки. Как бывает на улице или в армии- чмырят слабогО на словах при старшаке или...
А если серьёзно аграриев как всегда ставят в определённую позу..