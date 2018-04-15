Диана ОКРЕМОВА: Раненное достоинство

"Как можно голосить о повышении имиджа, тратя на это ежегодно 50 миллиардов тенге, а потом одним поступком свести на "нет" все усилия?"



На днях казахстанцы потеряли возможность читать один из популярных интернет-ресурсов Казахстана ratel.kz. Поводом закрытия сайта (а позже и страницы в Фейсбук) стали судебные иски к изданию. Известный бизнесмен Какимжанов, ранее занимавший пост министра госдоходов, обвинил журналистов в клевете. А это по нашему самому гуманному в мире законодательству – преступление уголовное. Поэтому с журналистами особо церемониться не стали. Им устроили обыски, допрос и другие прелести следственных действий.

Реакция общества на эти неуклюжие действия правоохранительных органов оказалась предсказуемой: люди возмутились несоразмерно жесткими мерами и стали задавать вопросы. Представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир назвал это непропорциональным ограничением свободы слова и актом устрашения журналистов. Министр информации невнятно и обтекаемо публично заявил «будем разбираться». Разбирательства начались в суде, а сайт, между тем, как и работа всей редакции, остался парализован.

На днях я общалась с иностранными дипломатами, которые искренне не понимают, что происходит с Ratel.kz. Почему в 21 веке в стране, которая позиционирует себя как прогрессивное демократическое государство, с журналистами обращаются как с преступниками-рецидивистами? Почему правоохранительные органы вламываются в редакцию без предупреждения, увозят журналистов на допросы? Почему надо парализовать работу одного из популярнейших сайтов в стране, лишив людей доступа к информации?

И это еще не самое удивительное. Страшно, что происходит все по заявлению ОДНОГО частного лица, в его личных интересах. Ни тебе угроз экстремизма, терроризма и прочих кошмаров, способных нарушить общественный порядок. Никакого публичного интереса, чтобы оправдать это безобразие. Есть только частный спор между бизнесменом и СМИ.

Бизнесмен, между прочим, - публичная фигура, бывший министр, и по всем международным стандартам должен быть более лоялен к критике в свой адрес. В Европейском суде по правам человека действует замечательный «принцип повышенный терпимости публичных фигур». Суть его в том, что люди, занимающие высокое положение в обществе (политики, бизнесмены, артисты) должны быть готовы к критике в свой адрес. У нас все с точностью до наоборот. Чем больше власти – тем ранимее достоинство.

И еще один момент. На мой взгляд, подобные споры должны решать исключительно в гражданском порядке Ну нельзя словесные обиды приравнивать к убийствам, изнасилованиям и терактам! Кстати, вред от морального оскорбления нужно в суде доказать. Одного «мне было плохо» вовсе недостаточно. Но это должен решать беспристрастный и профессиональный суд, что, увы, в подобных спорах встречается нечасто.

Позорное представление, которое устроили с Ratel - это "слава" на весь мир. И я честно не понимаю, как можно голосить о повышении имиджа, тратя на это ежегодно 50 миллиардов тенге, а потом одним поступком свести на "нет" все усилия?

Сложно и стыдно это объяснять. Особенно - когда высокие чиновники утверждают, что это абсолютно законно. В такие минуты понимаешь, что разум, логика и справедливость – это не про нас.



