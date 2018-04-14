В Костанае осваивают новую систему коммуникации стационаров и "неотложки"

На Костанайской городской станции скорой помощи внедрили новую систему оповещения стационаров о транспортируемых больных. 3H-сортировка работает теперь и здесь.

- Наша информационная система «Connect» сейчас внедряется в информационные системы тех организаций здравоохранения, с которыми мы коммуницируем,- объяснила главный врач Костанайской городской станции скорой помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД. - В приемных отделениях стационаров сейчас активно внедряется система 3H-сортировки пациентов. Что он позволяет сделать? Медицинский работник, осмотрев пациента и приняв решение, что тот нуждается в госпитализации, посредством коммуникатора через интернет передает сведения о пациенте в тот стационар, в который его везут. В стационаре медицинский работник приемного отделения, видя диагноз пациента, уже предполагает, какой поток в сортировке для этого пациента нужен.

Например, приходит сообщение: «Острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок», приводит пример Штейгервальд. Это состояние, угрожающее жизни. Такого больного без промедления отправляют в палату красной зоны, где ему сразу начинают оказывать нужную помощь. К моменту доставки пациента уже известны его имя, возраст, диагноз. По пути следования врач скорой может добавить сведения об объеме оказанной помощи. Время на выяснение этих моментов не тратится.

Сейчас блоки для коммуникации установлены в городской и областной больницах, детской областной и городской больницах. На очереди перинатальный центр.

По словам Ирины Штейгервальд, особых технических условий система «Connect» не требует. В качестве коммуникаторов используются смартфоны с установленной специальной программой и соответствующая программа установлена на компьютерах приемных отделений.

Более того, сразу информация поступает в поликлинику, к которой прикреплен пациент. И сведения о том, сколько раз и по каким поводам ему оказывалась экстренная медицинская помощь, заносятся в его медкарту.

Если пациент не был госпитализирован после визита «скорой», а остался дома, поликлиника получает сведения о том, должен ли его посетить врач.

И при визите скорой не будет нужды расспрашивать о том, чем человек болел ранее, как реагирует на различные препараты и прочем. Все сведения будут содержаться в общей информационной системе.