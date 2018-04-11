Систему сортировки пациентов с помощью браслетов разных цветов внедрили в Костанайской областной больнице

Новую систему показали журналистам сегодня, 11 апреля. Согласно приказу Министерства здравоохранения РК, до конца 2018 года все стационары Казахстана должны внедрить 3H-систему сортировки поступающих больных, по которой работают больницы в Европе и Израиле. В Костанайской области по ней пока работает только областная больница.

- Система здравоохранения в советское время подразумевала, что в приемном отделении для пациентов любого профиля - как с экстренными, так и с плановыми показаниями - была одна и та же процедура оформления, - пояснил во время презентации главный врач областной больницы Юрий МОИСЕЕВ. - Пациент поступал в приемное отделение, потом вызывались специалисты, которые определяли, в какое отделение его следует оформить. Теперь же мы переходим к другому методу оказания помощи. Это делается для того, чтобы нуждающимся в экстренной помощи она оказывалась сию минуту по профилю и в полном объеме. Чтобы пациента не отправляли в подразделение, тратя на это драгоценное время, а буквально с порога могли оказать помощь в находящейся здесь же палате интенсивной терапии, где пациент может получить те же реанимационные мероприятия. Раньше 10-15 минут тратили на то, чтобы отправить больного в реанимацию, за это время можно было упустить шанс спасти жизнь. Также при приемном отделении развернуты малая операционная, экстренная лаборатория, диагностическое оборудование, все в комплексе и в шаговой доступности.

Сортировку пациентов по потокам впервые ввел в практику еще Пирогов во время русско-турецкой войны в середине 19-го века. С тех пор при всевозможных ЧП с большим количеством пострадавших медики в первую очередь спасали тех, чья жизнь находится под угрозой. Этот принцип работы перенесли из полевых условий в приемные отделения больниц. Медработник в приемном отделении встречает пациентов и делит их на три потока: красный, желтый и зеленый. На каждого надевают браслет соответствующего цвета.

- Красный поток - это пациенты с жизнеугрожающим состоянием: кома, шоки всех типов, критическое состояние, связанное с метаболическими нарушениями, - пояснил Моисеев. - . Желтый поток - пациенты с острыми хирургическими, урологическими и другими заболеваниями, которые нуждаются в постановке дифференциального диагноза. Зеленый поток - пациенты, обращающиеся за плановой помощью. Они спокойно могут какое-то время находиться в приемном отделении и ждать, когда врач-специалист разберется с диагнозом. Возможно, такие пациенты будут отправлены по месту жительства для оказания амбулаторной помощи.

На полу и стенах приемного отделения наклеены стрелки трех цветов, указывающие, куда следует двигаться пациенту. Световые табло над кабинетами тоже красного, желтого и зеленого цветов. Если экстренного пациента на скорой доставил медработник из дальнего района области, впервые ступивший на порог областной больницы, он все равно сразу разберется, где находится нужная палата. В палате интенсивной терапии даже прикроватные шторы красного цвета. Все сделано для того, чтобы экономить каждую секунду и быстрее начать оказывать необходимый объем помощи.

Конечная цель внедрения 3H-системы - сокращение досуточной летальности, то есть количества пациентов, умирающих в стационаре в течение первых суток с момента поступления.

- Если у нас в итоге в разы меньше умрет пациентов с критическим состоянием, с кровотечением, с кардиогенным шоком, комой, то мы работаем в правильном направлении,- заключил Юрий Моисеев.- По этой системе наша больница работает с нового года и пока не зафиксировано ни одного летального исхода в течение первых суток пребывания в стационаре. Значит, все делается правильно.

Особенно важна правильная сортировка пациентов при большом потоке больных, проходящих через приемное отделение. Чтобы делать ее квалифицированно, медработники проходят 54-часовые курсы подготовки в государственном медуниверситете Семея.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА