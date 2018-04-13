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13.04.18 19:16
мимо ехал...на УАЗе
В Костанайской области акима сельского округа наказали за принудительную подписку на газеты
Во, блин, нашли крайнего. ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ !!! обнаглели Акимчики...будет уроком...молчать не надо...я много лет работаю, в бюджетной организации...долбят на работе..с Акимата тоже..не...
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В Костанайской области акима сельского округа наказали за принудительную подписку на газеты

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 апреля 2018, 15:20 |  Общество

В четверг, 12 апреля, административный суд Костанайского района признал акима Ждановского сельского округа Сапабека ДОЩАНОВА виновным в нарушении законодательства в области защиты конкуренции. Проще говоря, акима наказали за принудительную подписку на газеты, которую Дощанов организовал в 2017 году.

- Дощанов свою вину признал и сказал, что впредь не допустит подобных нарушений, - сообщил «НГ» заместитель директора департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Костанайской области Нурлан ДЖАЛГАСБАЕВ. - Кроме того, департамент КРЕМ и ЗК возбудил против него административное производство. Суд также признал акима виновным и назначил ему штраф в размере 300 МРП. Однако затем в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения от уплаты штрафа освободил.

Напомним, поводом для проверки акимата Ждановского сельского округа стало сообщение пользователя сайта «НГ» под ником Михаил. 12 октября 2017 года он опубликовал в рубрике «Народные новости» информацию с заголовком «Опять об обязательной подписке». И разместил фото обращения на фирменном бланке с подписью акима округа Сапабека Дощанова.

- Специалисты выезжали в район, взяли объяснение с акима, - сообщал «НГ» 6 декабря 2017 года Нурлан Джалгасбаев. - Расследование проводится по ст. 194 Предпринимательского кодекса РК, потому что усматриваются антиконкурентные действия госоргана. Если они подтвердятся, акиму грозит наказание в виде штрафа. Срок окончания расследования - 31 января 2018 года.

Сам Дощанов категорически не соглашался с тем, что его обвиняли в антиконкурентных действиях. По словам акима, он давал рекомендации, а слово «разнарядка» вообще ему чуждо. Отметим, что в обращении за его подписью это слово действительно не значилось, но была «просьба принять участие и организовать среди работников подписку». Зато в электронном письме, к которому прикрепили фирменный бланк, было указано, что высылается именно «разнарядка на газеты на 2018 год».

- Принудиловки не было, просто главный специалист взяла старую форму электронного письма и слово «разнарядка» осталось. Но самой разнарядки не было, - сообщал «НГ» 6 декабря Сапабек Дощанов. - У меня 236 дворов в сельском округе. Мне, как акиму, важно, чтобы у людей не только работа была, чтоб были решены жилищно-бытовые проблемы, но и информационного голода, как говорится, чтобы не было. Я за этим пристально слежу. Почти в каждом дворе есть подписка. Если снизится, для меня это будет ЧП. А кого я порекомендую? Свои газеты. Человек должен знать, что происходит в районе, области. Не буду же я «Карагандинские новости» рекомендовать!

Дощанов уточнил, что «через эти газеты» доводятся программы президента, примеры приводятся, объявления печатаются.

- Под пистолетом заставлять людей - цели такой нет, - добавил тогда аким Ждановского сельского округа. - Если отказались, ничего не будет.


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Комментарии к новости

§ lelik1375
Re: В Костанайской области акима сельского округа наказали за...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 13.04.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем деятелям страждущим утолить информационный голод предлагаю рецепт:
1. Подписываем себя на перечисленный список.
2. В часто посещаемом месте села устанавливаем щит.
3. Выклеиваем на этом щите экземпляры газет из собственной подписки.
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Удивительно
Re: В Костанайской области акима сельского округа наказали за...




Отправлено: 13.04.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что далеко ходить? В нашем городе это ежегодная традиция: принудительная подписка для гос.учереждений, надо же оправдывать тираж "Костанайских новостей". Трудно не догадаться кому это нужно. А люди под угрозами увольнений подписываются на газеты. А что? Между прочим: в быту они пригодятся же, например, для чистки селедки 8-)

Сердж
Re: В Костанайской области акима сельского округа наказали за...




Отправлено: 13.04.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добровольно-принудительная подписная компания во всех бюджетных организациях. Нашли крайнего :-)

§ Вася Картошкин
Re: В Костанайской области акима сельского округа наказали за...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 13.04.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

административный суд Костанайского района признал акима Ждановского сельского округа Сапабека ДОЩАНОВА виновным

Не виноват я меня заставили самого.
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Капар
Re: В Костанайской области акима сельского округа наказали за...




Отправлено: 13.04.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во, блин, нашли крайнего.

гость
Re: В Костанайской области акима сельского округа наказали за...




Отправлено: 13.04.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь всех будут устно заставлять.

Против всех! !!
Re: В Костанайской области акима сельского округа наказали за...




Отправлено: 13.04.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы Акиму района, служебное несоответствие и тогда круг замкнется.

мимо ехал...на УАЗе
Re: В Костанайской области акима сельского округа наказали за...




Отправлено: 13.04.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во, блин, нашли крайнего.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ !!! обнаглели Акимчики...будет уроком...молчать не надо...я много лет работаю, в бюджетной организации...долбят на работе..с Акимата тоже..не выписывал и не буду...Акиму в лицо сказал..он ухмыльнулся, а сделать то..ничего не может..а на работе в бухгалтерии сказал, выпишите в счет зарплаты, пойду сразу в прокуратуру...не играйте с огнем...знаете, как бабака пошептала...а было и под зарплату выписывали работникам...какое имеете право, распоряжаться моей зарплатой??? вообщем, этот вопрос, легко отстоять в свою пользу...не нужно быть теленком... 8-)

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