"Полицейский не совершал мошенничества в отношении сироты" - Пресс служба ДВД Костанайской области

В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту заявления 22-летнего Евгения Драчева сотрудники Управления собственной безопасности ДВД Костанайской области провели досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество».

Как уже писала "НГ", бывший воспитанник Костанайского детского психоневрологического дома-интерната Евгений Драчев в распространенном в начале марте по вотсапу ролике, обвиняет начальника отделения полиции п. Кушмурун в том, что тот забрал у него более миллиона тенге. "НГ" провела свое расследование, однако полицейский Евгений Казбаев от комментариев отказался. Пресс-служба ДВД в свою очередь заявляла, что идет служебная проверка обвинения, выдвинутого Драчевым в отношении Казбаева.

Официально пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала эту ситуацию сегодня, 13 апреля. В пресс-службе ведомства уточнили, что по факту заявления 22-летнего Драчева сотрудники Управления собственной безопасности ДВД Костанайской области провели досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество».





Источник: WhatsAppИсточник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=610&storyid=24о факту заявления 22-летнего мужчины сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД Костанайской области проведено досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество».

- В ходе расследования полицейскими установлено, что в 2016 году Драчев обращался с заявлением в Кушмурунский отдел полиции Аулиекольского РОВД в отношении жительницы поселка Кушмурун, - сказано в сообщении пресс-службы ДВД. - Полицейскими также проводилось досудебное расследование по факту мошенничества. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлена подозреваемая, которая растратила денежные средства, выданные потерпевшему государством на приобретение жилья. Впоследствии подозреваемая возместила материальный ущерб, вернув деньги и приобретенные вещи.

По информации ДВД, близкая родственница выпускника детского дома на эти деньги купила ему дом в поселке Кушмурун в 2016 году. Однако Евгений Драчев через время продал имущество и уехал в Россию. В 2017 году он вернулся и вновь предъявил претензии своей знакомой, требуя возврата денег. Не получив деньги, он обратился в органы внутренних дел с обвинениями в адрес сотрудника полиции, который якобы отнял у него деньги.

- В ходе расследования данный факт в отношении сотрудника Кушмурунского ПОП не подтвердился, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД.