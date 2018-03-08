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ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде
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Кушмурунец23
ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде
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ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде

Tengrinews.kz

8 марта 2018, 11:36 |  Государство

Пользователь Facebook Жаумбай Чистобаев опубликовал на своей странице ролик с рассказом молодого человека, которого он подобрал на трассе в Костанайской области, сообщает Tengrinews.kz.

"Подвез парня с Аулиеколя до Кушмуруна, совсем промерз от xолода, видать. Рассказал свою беду, говорит, вырос в интернате для сирот, что у него отобрали деньги, которые государство дало для приобретения жилья. Вот такая вот беда", - написал автор видео в комментариях.

"Меня зовут Евгений Драчев, я с поселка Кушмурун. Хочу рассказать историю. В начале 2017 года я вышел из детского дома-интерната в Костанайской области. Мне государство выделило 2,2 миллиона тенге. Из этой суммы у меня осталось два миллиона на покупку дома. Когда я приехал в Кушмурун, то хотел купить себе дом, но не получилось. Помешал начальник полиции. Он отобрал у меня миллион семьсот или миллион восемьсот и в данный момент не отдает... Он обещал отдать деньги или скинуть на карточку, но ничего нет", - рассказал парень.

По словам Евгения, со своей проблемой он уже обращался в разные инстанции - "полицию, прокуратуру, ФСБ, и даже до Астаны дошло". Но результата не получил.

"Нет ни дома, ни денег", - заявил молодой человек и добавил, что у него также "мало вещей".

Между тем, как сообщила Tengrinews.kz руководитель пресс-службы ДВД Костанайской области Ирина Беженарь, по данному видео проводится служебное расследование.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9861
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то кого то подставляет...
Кстати странно, причем тут покупка дома и начальник полиции, в полиции что, дома начали продавать?
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§ drakon
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Между тем, как сообщила Tengrinews.kz руководитель пресс-службы ДВД Костанайской области Ирина Беженарь, по данному видео проводится служебное расследование.

И конечно ФАКТ - не подтвердится... :-o :-o :-o
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КапеЦ КапецкиЙ
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И конечно ФАКТ - не подтвердится... :-o :-o :-o
...потом его обвинят в клевете....и начальник полиции, сдержит слово, поможет парню получить квадратные метры а Кушмуруне...по ту сторону забора :-x ЖЕСТЬ !!!

уйгур
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кто то кого то подставляет...
смысл??? прям "жирное" место...НачПол в Кушмуруне ???

неравнодушная
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ФСБ, в росии , у нас УСБ и КНБ разные функциональные задачи

патриот
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-( как то странно..заучено..парень отвечает согласием на наводящие вопросы...вот только ФСБ в Костанайской области расформировали..а всю достоверность, ведь не долго узнать...сколько получил..писал ли заявление...наверняка прокуратура отреагировала, если бы таковое было написано...какой то интересный пасьянс получился :oops:

§ 07Litra
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9384
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.03.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И конечно ФАКТ - не подтвердится...

очень даже может быть... пацан,походу,разводит лохов... два лимона ему в детдоме в майку отсыпали,он майку за плечи закинул и пошол хату покупать... ходил от дома к дому,спрашивал кто хочет хату на кучу тугриков поменять... а тута злой и страшный полицай прибежал:схавал пирожки с лимонами,выпил горшочек масла и оставил бедного "красного шапочку" ни с чем....

народ,а чё с тёткой случилось,которая в прошлом году без памяти была? ну,типа,тута помню,а тута нет...
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неравнодушная
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudgin:
и начальник полиции, сдержит слово, поможет парню получить квадратные метры а Кушмуруне...по ту сторону забора

правильно клевитать нильзя

Народный контроль
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ФСБ,
Да пропил бедолага!

Народный контроль
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги на жильё у сирот только в банке и безналом! Всё делается перечислением. Это уже проходили. Деньги никогда налом не выдаются на руки! Всё под контролем и перечислением на счёт продавца жилья. У них есть куратор! Всё остальное фейк!!!!!!!!

§ drakon
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.03.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
патриот:
вот только ФСБ в Костанайской области расформировали.:oops:

патриот,а ФСБ - это только в КОстанайской области была,или во
всей республике? И чего её расформировали?... :lol: :lol: :-o :-o :-o :-o :-o
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пэтриот
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парень как-то в кафе рассказал , ему в Афгане моджахеды (вот же изверги) саблей ( с его слов ) отрубили пальцы на обоих руках. Я ему денег дал и вообще(молодой был , наивный)
Потом знакомые долго смеялись когда я им рассказал. Он говорят по пьяне шел и уснул , пальцы и отморозил. Что-то я в такие вещи перестал верить ( я не говорю что не бывает , просто верить на слово перестал - урок на всю жизнь). В любом случае выяснить надо , просто слово ,,ФСБ,, напрягает , у нас оно не применяется к силовым структурам.

@@@
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
клевитать

скорее безграмотн ый(ая)

§ 112
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9861
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не сходится..
Начальник полиции как то пробрался незаметно в штанину молодого человека и вытащил оттуда целых 2 миллиона тенге?
То есть если я приеду в Кушмурук покупать дом, меня ласково встиетит у дороги начальник полиции и вытащит у меня денег?
Это там в Кушмуруне традиция такая?
И да, как он узнал про это, он работает нотариусом еще что ли?
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§ Кушмурунец23
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.03.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот парень обращался еще в прошлом году, повстречался на трассе и рассказал подобную историю. Я хотел помочь ему и попросил его зайти, чтобы записать видео с его слов. Но он так и не появился. Потом появлялись в некоторых соц. сетях его обращения о помощи. Там же публиковались фото полицейского. Им утверждалось что несколько полицейских выманили у него "детдомовские деньги". Деньги, как я понял, были у него на карточке. Через некоторое время в соц. сетях появились предупреждения, что в Кушмуруне появился парнишка, который пристает к малолеткам... Вот такая вот история. Сегодня пытался у жителей Кушмуруна выяснить об адекватности этого парня, пока все кого спрашивал, отзываются о нем положительно. Как то становиться не по себе, время идет а он продолжает открыто обвинять этих полицейских. Вот такая вот пока информация...
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