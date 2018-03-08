ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде
Пользователь Facebook Жаумбай Чистобаев опубликовал на своей странице ролик с рассказом молодого человека, которого он подобрал на трассе в Костанайской области, сообщает Tengrinews.kz.
"Подвез парня с Аулиеколя до Кушмуруна, совсем промерз от xолода, видать. Рассказал свою беду, говорит, вырос в интернате для сирот, что у него отобрали деньги, которые государство дало для приобретения жилья. Вот такая вот беда", - написал автор видео в комментариях.
"Меня зовут Евгений Драчев, я с поселка Кушмурун. Хочу рассказать историю. В начале 2017 года я вышел из детского дома-интерната в Костанайской области. Мне государство выделило 2,2 миллиона тенге. Из этой суммы у меня осталось два миллиона на покупку дома. Когда я приехал в Кушмурун, то хотел купить себе дом, но не получилось. Помешал начальник полиции. Он отобрал у меня миллион семьсот или миллион восемьсот и в данный момент не отдает... Он обещал отдать деньги или скинуть на карточку, но ничего нет", - рассказал парень.
По словам Евгения, со своей проблемой он уже обращался в разные инстанции - "полицию, прокуратуру, ФСБ, и даже до Астаны дошло". Но результата не получил.
"Нет ни дома, ни денег", - заявил молодой человек и добавил, что у него также "мало вещей".
Между тем, как сообщила Tengrinews.kz руководитель пресс-службы ДВД Костанайской области Ирина Беженарь, по данному видео проводится служебное расследование.
ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде
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