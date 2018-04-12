Наказание никто не понес - ЦАРКА о продаже данных 10 тысяч бухгалтеров
Портал, с которого вирус-майнер украл личные данные 10 тысяч казахстанских бухгалтеров, оштрафовали на 10 тысяч тенге. Об этом сообщил директор Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Арман Абдрасилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото РИА Новости
- Нашумевший в прошлом году взлом портала balans.kz - это центральная "тусовка" бухгалтеров. Он был взломан, в итоге украли и, как позже выяснилось, продавали на черном рынке учетные записи около десяти тысяч бухгалтеров. Все мы знаем, что бухгалтеры - это самая ценная информация, были почты, пароли. Чем закончилась история? (...) Наказание никто не понес. Штраф составлял что-то порядка 10 тысяч тенге. Это для портала, который хранит учетные записи, - рассказал Абдрасилов на форуме в Астане.
По его словам, одной из причин таких происшествий становится неправильное отношение госорганов к тому, что стоит относить к критически важной информации, а что не стоит.
- Регулятор поделил Казахстан на две части - наши и не наши. Наши - это государственные порталы, ресурсы, которые они защищают как монополисты, получают установленные деньги. И не наши, за которые не получают деньги и не обязаны защищать. С другой стороны, регулятор не выставляет никаких требований, ставит под угрозу население страны, - заявил директор ЦАРКА.
- Да, если это магазин продуктовый, который может сам нести риски, но если портал собирает персональные данные, если это почтовый сервис, он должен соблюдать какие-то требования, которые регулятор должен выставить. Какая-то мера наказания должна быть, и явно не 10 тысяч тенге, - добавил он.
Напомним, в январе стало известно, что учетные данные около 10 000 казахстанских бухгалтеров - пользователей сайта balans.kz выставлены на продажу. Также ЦАРКА нашел майнер на порталах kodeks.kz и urist.kz. По данным Центра, все три ресурса находятся на одном сервере.
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